లాంఛ్​కు రెడీగా వన్​ప్లస్ 'నార్డ్ CE 6 లైట్'- ధరతో పాటు కీలక ఫీచర్లు వెల్లడి

వన్​ప్లస్ తన కొత్త "నార్డ్ CE 6" సిరీస్‌ను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. దీనిలో భాగంగా ఈ లైనప్​లోని "లైట్​" వెర్షన్‌కు సంబంధించిన సమాచారాన్ని వెల్లడించింది.

OnePlus Nord CE 6 Lite is claimed to support 144 fps gaming on Subway Surfers. However, the same would be limited to 90 fps in battle royale games, including Battlegrounds Mobile India (BGMI) and Call of Duty Mobile (CODM). (Photo Credit- OnePlus)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 27, 2026 at 4:26 PM IST

Hyderabad: వన్​ప్లస్ "నార్డ్ CE 6" సిరీస్ భారతదేశంలో వచ్చే వారం ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు రెడీగా ఉంది. ఈ సిరీస్‌లో "వన్​ప్లస్ నార్డ్ CE 6 లైట్"​తో సహా మొత్తం రెండు మోడళ్లు విడుదల కానున్నాయి. ప్రామాణిక మోడల్‌కు సంబంధించిన వివరాలను కంపెనీ ఇప్పటికే పరోక్షంగా వెల్లడిస్తూ వస్తున్నప్పటికీ, "లైట్" మోడల్ డిజైన్ తప్ప మరే ఇతర వివరాలు వెల్లడికాలేదు.

తాజాగా లాంఛ్​కు ముందే కంపెనీ దీనికి సంబంధించిన ప్రత్యేక వెబ్‌సైట్‌ను (Microsite) అప్‌డేట్ చేసి, ధరల శ్రేణి, స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లను వెల్లడించింది. అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, అప్​కమింగ్ "వన్​ప్లస్ నార్డ్ CE 6 లైట్​" మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7000 సిరీస్ చిప్‌సెట్‌తో పనిచేయనుండగా, దీని ప్రామాణిక మోడల్ (Standard model) మాత్రం స్నాప్​డ్రాగన్ 7s జెన్ Gen 4 ప్రాసెసర్​తో రానుంది.

the smartphone will be powered by a MediaTek Dimensity 7400 Apex chipset. (Photo Credit- OnePlus)

వన్​ప్లస్ నార్డ్ CE 6 లైట్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: కంపెనీ అప్డేట్ చేసిన మైక్రోసైట్ ప్రకారం, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అపెక్స్ ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది భారతదేశంలో రూ. 20,000 నుంచి రూ. 25,000 ధరల శ్రేణిలో లభించే "ఫాస్టెస్ట్ ఫోన్‌గా" ఇది నిలవనుందని కంపెనీ పేర్కొంది. అంతేకాకుండా, AnTuTu బెంచ్‌మార్కింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ 1,030,000 పాయింట్ల కంటే ఎక్కువ స్కోరును సాధించిందని వెల్లడించింది.

It is confirmed to ship with the latest OxygenOS 16, which is based on Android 16. OnePlus says that the phone will maintain system fluency for up to five years, as per the company's internal test results. (Photo Credit- OnePlus)

ఈ పరికరం ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత సరికొత్త OxygenOS 16పై రన్ అవుతుందని నిర్ధారించారు. కంపెనీ అంతర్గత పరీక్షా ఫలితాల ప్రకారం, ఈ ఫోన్ ఐదేళ్ల వరకు సిస్టమ్ పనితీరులో ఎటువంటి మందగింపు లేకుండా సాఫీగా పనిచేస్తుందని వన్​ప్లస్ పేర్కొంది. ఈ "లైట్" మోడల్ గరిష్ఠంగా 144Hz రిఫ్రెష్ రేటు కలిగిన ఫ్లాట్ స్క్రీన్​తో రానుంది. ఇందులో సెల్ఫీ కెమెరా కోసం 'హోల్-పంచ్' కటౌట్ కూడా పొందుపరిచారు.

OnePlus Nord CE 6 Lite will be equipped with a flat screen that will deliver up to 144Hz of refresh rate (Photo Credit- OnePlus)

సబ్వే సర్ఫేస్ (Subway Surfers) గేమ్‌లో "నార్డ్ CE 6 లైట్" 144 fps (frames per second) గేమింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుందని వన్​ప్లస్ పేర్కొంది. అయితే బ్యాటిల్‌గ్రౌండ్స్ మొబైల్ ఇండియా (BGMI), కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ మొబైల్ (CODM) వంటి బ్యాటిల్ రాయల్ గేమ్‌లలో మాత్రం ఇది 90 fpsకే పరిమితం అవుతుంది.

OnePlus Nord CE 6 Lite is claimed to support 144 fps gaming on Subway Surfers. However, the same would be limited to 90 fps in battle royale games, including Battlegrounds Mobile India (BGMI) and Call of Duty Mobile (CODM). (Photo Credit- OnePlus)

కొత్త వన్​ప్లస్ నార్డ్ CE 6 లైట్ స్మార్ట్‌ఫోన్ 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఈ హ్యాండ్‌సెట్ రెండు రోజుల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్‌ను అందిస్తుందని, అలాగే 1,200 పూర్తి ఛార్జింగ్ సైకిల్స్ తర్వాత కూడా బ్యాటరీ సామర్థ్యం పటిష్టంగానే ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

The new OnePlus Nord CE 6 Lite smartphone features a 7,000mAh battery. The company claims that this handset offers up to two days of battery life, and that the battery capacity remains robust even after 1,200 full charging cycles. (Photo Credit- OnePlus)

వన్​ప్లస్ నార్డ్ CE 6 లైట్ కెమెరా సెటప్: ఇది ఒక బుల్లెట్ ఆకారపు కెమెరా మాడ్యూల్‌లో అమర్చిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ వ్యవస్థలో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ 4K వీడియో రికార్డింగ్, 4K మోషన్ ఫొటోలకు సపోర్ట్ చేస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. రాబోయే రోజుల్లో దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు వెలువడే అవకాశం ఉంది. ఇక లాంచ్ విషయానికి వస్తే, ఈ "వన్​ప్లస్ నార్డ్ CE 6 లైట్" మే 7న మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు (IST) భారతదేశంలో విడుదల కానుంది.

OnePlus Nord CE 6 Lite will be equipped with a dual rear camera unit, housed inside a pill-shaped camera module. The system will be led by a 50-megapixel primary camera. The phone is claimed to support up to 4K video recording and 4K Motion Photos. (Photo Credit- OnePlus)

