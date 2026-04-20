స్నాప్​డ్రాగన్ 7s జెన్​ 4తో గీక్​బెంచ్​లో వన్​ప్లస్ కొత్త ​ఫోన్- త్వరలోనే 'నార్డ్ CE 6' లాంఛ్?

స్నాప్​డ్రాగన్ 7s జెన్​ 4 చిప్​సెట్ కూడిన కొత్త వన్​ప్లస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఒకటి గీక్​బెంచ్​లో కనిపించింది. ఇది "వన్​ప్లస్ నార్డ్ CE 6" కావచ్చని భావిస్తున్నారు.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 20, 2026 at 11:00 AM IST

Hyderabad: వన్​ప్లస్​ నార్డ్ 6 ఈ నెల ఆరంభంలో భారతదేశంతో పాటు ఎంపిక చేసిన అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విడుదలయ్యింది. దీనికి తోడుగా మరో రెండు మోడళ్లు కూడా రాబోతున్నాయని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ తరుణంలో తాజాగా "వన్​ప్లస్ నార్డ్ CE 6"గా భావిస్తున్న ఒక వన్​ప్లస్ హ్యాండ్‌సెట్ ఒక బెంచ్‌మార్కింగ్ సైట్‌లో వెలుగుచూసింది. ఈ జాబితాలో ఆ హ్యాండ్‌సెట్ పేరు మాత్రమే కాకుండా, దాని కీలకమైన సాంకేతిక వివరాలు కూడా వెల్లడయ్యాయి. ఇందులో 8GB RAM ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది.

వన్​ప్లస్ నార్డ్ CE 6 గీక్​బెంచ్ లిస్టింగ్: CPH2805 అనే మోడల్ నంబర్ కలిగిన ఒక వన్​ప్లస్ హ్యాండ్‌సెట్ గీక్​బెంచ్​లో లిస్టింగ్ చేశారు(దీనిని మొదట టిప్‌స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ గుర్తించారు). త్వరలోనే విడుదల కానుందని పుకార్లు వినిపిస్తున్న "వన్​ప్లస్ నార్డ్ CE 6" మోడల్‌నే ఈ నంబర్ సూచిస్తోందని భావిస్తున్నారు. ఈ హ్యాండ్‌సెట్, ARMv8 ఆర్కిటెక్చర్‌తో కూడిన ఆక్టా-కోర్ చిప్‌సెట్‌తో, 1.80GHz బేస్ ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో జాబితా చేశారు.

ఈ SoCలో 2.71GHz క్లాక్ స్పీడ్‌తో పనిచేసే ఒక కోర్, 2.40GHz క్లాక్ స్పీడ్‌తో పనిచేసే మూడు కోర్లు, 1.80GHz బేస్ ఫ్రీక్వెన్సీతో పనిచేసే నాలుగు కోర్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ SoC కోర్ల అమరికను మార్కెట్లో ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ఇతర చిప్‌సెట్‌లతో పోల్చి చూస్తే, ఇది 'స్నాప్​డ్రాగన్ 7s జెన్ 4' చిప్‌సెట్ అని స్పష్టమవుతోంది. ఇటీవల విడుదలైన మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్, వివో T5 ప్రో వంటి హ్యాండ్‌సెట్‌లకు కూడా ఇదే చిప్‌సెట్ శక్తిని అందిస్తోంది.

వన్​ప్లస్ "నార్డ్ CE 6" సుమారు 7.21GB RAMతో రావచ్చు. దీనిని మార్కెటింగ్‌లో 8GBగా పేర్కొనే అవకాశం ఉంది. ఈ హ్యాండ్‌సెట్ Android 16పై పనిచేస్తుందని జాబితా సూచిస్తోంది. ఇది OxygenOS 16తో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

వన్​ప్లస్ హ్యాండ్‌సెట్‌కు సంబంధించిన బెంచ్‌మార్క్ స్కోర్లు, పనితీరు పరంగా మనం ఏమి ఆశించవచ్చో ఒక అవగాహనను కల్పిస్తాయి. ఆండ్రాయిడ్ AArch664 కోసం నిర్వహించిన గీక్​బెంచ్ 6.7.0 బెంచ్‌మార్కింగ్ పరీక్షలో, ఇది వరుసగా 1,101 (సింగిల్ కోర్), 3,117 (మల్టీ కోర్) పాయింట్ల స్కోర్లను నమోదు చేసింది. గతేడాది వచ్చిన "వన్​ప్లస్ నార్డ్ CE 5" మోడల్, సింగిల్-కోర్, మల్టీ-కోర్ పరీక్షలలో వరుసగా 1,317, 3,989 పాయింట్ల స్కోర్లను సాధించడం గమనార్హం.

