స్నాప్డ్రాగన్ 7s జెన్ 4తో గీక్బెంచ్లో వన్ప్లస్ కొత్త ఫోన్- త్వరలోనే 'నార్డ్ CE 6' లాంఛ్?
స్నాప్డ్రాగన్ 7s జెన్ 4 చిప్సెట్ కూడిన కొత్త వన్ప్లస్ స్మార్ట్ఫోన్ ఒకటి గీక్బెంచ్లో కనిపించింది. ఇది "వన్ప్లస్ నార్డ్ CE 6" కావచ్చని భావిస్తున్నారు.
Published : April 20, 2026 at 11:00 AM IST
Hyderabad: వన్ప్లస్ నార్డ్ 6 ఈ నెల ఆరంభంలో భారతదేశంతో పాటు ఎంపిక చేసిన అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విడుదలయ్యింది. దీనికి తోడుగా మరో రెండు మోడళ్లు కూడా రాబోతున్నాయని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ తరుణంలో తాజాగా "వన్ప్లస్ నార్డ్ CE 6"గా భావిస్తున్న ఒక వన్ప్లస్ హ్యాండ్సెట్ ఒక బెంచ్మార్కింగ్ సైట్లో వెలుగుచూసింది. ఈ జాబితాలో ఆ హ్యాండ్సెట్ పేరు మాత్రమే కాకుండా, దాని కీలకమైన సాంకేతిక వివరాలు కూడా వెల్లడయ్యాయి. ఇందులో 8GB RAM ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది.
వన్ప్లస్ నార్డ్ CE 6 గీక్బెంచ్ లిస్టింగ్: CPH2805 అనే మోడల్ నంబర్ కలిగిన ఒక వన్ప్లస్ హ్యాండ్సెట్ గీక్బెంచ్లో లిస్టింగ్ చేశారు(దీనిని మొదట టిప్స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ గుర్తించారు). త్వరలోనే విడుదల కానుందని పుకార్లు వినిపిస్తున్న "వన్ప్లస్ నార్డ్ CE 6" మోడల్నే ఈ నంబర్ సూచిస్తోందని భావిస్తున్నారు. ఈ హ్యాండ్సెట్, ARMv8 ఆర్కిటెక్చర్తో కూడిన ఆక్టా-కోర్ చిప్సెట్తో, 1.80GHz బేస్ ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో జాబితా చేశారు.
OnePlus Nord CE 6 (CPH2805) will be powered by a Qualcomm Snapdragon SoC. 👇— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) April 19, 2026
Specifications:
⬛ Snapdragon 7s Gen 4
• 1 core @ 2.71 GHz
• 3 cores @ 2.40 GHz
• 4 cores @ 1.80 GHz
🎮 Adreno 810 GPU
💾 8GB RAM
🍭 Android 16
Geekbench CPU scores:
Single-core: 1,101
ఈ SoCలో 2.71GHz క్లాక్ స్పీడ్తో పనిచేసే ఒక కోర్, 2.40GHz క్లాక్ స్పీడ్తో పనిచేసే మూడు కోర్లు, 1.80GHz బేస్ ఫ్రీక్వెన్సీతో పనిచేసే నాలుగు కోర్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ SoC కోర్ల అమరికను మార్కెట్లో ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ఇతర చిప్సెట్లతో పోల్చి చూస్తే, ఇది 'స్నాప్డ్రాగన్ 7s జెన్ 4' చిప్సెట్ అని స్పష్టమవుతోంది. ఇటీవల విడుదలైన మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్, వివో T5 ప్రో వంటి హ్యాండ్సెట్లకు కూడా ఇదే చిప్సెట్ శక్తిని అందిస్తోంది.
వన్ప్లస్ "నార్డ్ CE 6" సుమారు 7.21GB RAMతో రావచ్చు. దీనిని మార్కెటింగ్లో 8GBగా పేర్కొనే అవకాశం ఉంది. ఈ హ్యాండ్సెట్ Android 16పై పనిచేస్తుందని జాబితా సూచిస్తోంది. ఇది OxygenOS 16తో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
వన్ప్లస్ హ్యాండ్సెట్కు సంబంధించిన బెంచ్మార్క్ స్కోర్లు, పనితీరు పరంగా మనం ఏమి ఆశించవచ్చో ఒక అవగాహనను కల్పిస్తాయి. ఆండ్రాయిడ్ AArch664 కోసం నిర్వహించిన గీక్బెంచ్ 6.7.0 బెంచ్మార్కింగ్ పరీక్షలో, ఇది వరుసగా 1,101 (సింగిల్ కోర్), 3,117 (మల్టీ కోర్) పాయింట్ల స్కోర్లను నమోదు చేసింది. గతేడాది వచ్చిన "వన్ప్లస్ నార్డ్ CE 5" మోడల్, సింగిల్-కోర్, మల్టీ-కోర్ పరీక్షలలో వరుసగా 1,317, 3,989 పాయింట్ల స్కోర్లను సాధించడం గమనార్హం.