స్నాప్​డ్రాగన్ 8s జెన్ 4 చిప్‌సెట్‌తో 'వన్​ప్లస్ నార్డ్ 6'- ధర ఎంతంటే?

స్నాప్​డ్రాగన్ 8s జెన్ 4 SoC, 9,000mAh బ్యాటరీ, 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో కూడిన 6.78-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్‌ప్లే వంటి కీలక ఫీచర్లతో భారతదేశంలో "వన్​ప్లస్ నార్డ్ 6" లాంఛ్ అయింది.

OnePlus Nord 6 Launched in India With Snapdragon 8s Gen 4 SoC, 9,000mAh Battery
OnePlus Nord 6 Launched in India With Snapdragon 8s Gen 4 SoC, 9,000mAh Battery
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 8, 2026 at 9:53 AM IST

Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ వన్​ప్లస్ ఎట్టకేలకూ భారత మార్కెట్లో తన "వన్​ప్లస్ నార్డ్ 6" మోడల్​ను విడుదల చేసింది. వన్​ప్లస్ నార్డ్ సిరీస్​లో సరికొత్తగా చేరిన ఈ మోడల్ దాని మునుపటి వెర్షన్‌తో పోలిస్తే అనేక హార్డ్‌వేర్ అప్​గ్రేడ్​లను కలిగి ఉంది. ఇందులో స్నాప్​డ్రాగన్ 8s జెన్ 4 చిప్‌సెట్‌తో పాటు, వేగవంతమైన RAM, అంతర్నిర్మిత స్టోరేజ్ ఉన్నాయి.

దీని ఇతర కీలక ఫీచర్లలో 6.78-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది గరిష్ఠంగా 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ను అందిస్తుంది. ఇందులో 9,000mAh బ్యాటరీ (Nord 5లోని 6,800mAh కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యంతో) అమర్చారు. ఇది 80W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 27W వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం ఈ కొత్త ఫోన్ IP66+IP68+IP69+IP69K రేటింగ్‌ బిల్డ్ క్వాలిటీని కలిగి ఉంది.

వన్​ప్లస్ నార్డ్ 6 వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను రెండు వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది.

  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 38,999
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 41,999

కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

  • ఫ్రెష్ మింట్ (Fresh Mint)
  • పిచ్ బ్లాక్ (Pitch Black)
  • క్విక్ సిల్వర్ (Quick Silver)

సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో దీని సేల్స్ ఏప్రిల్ 9వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి.

ఆఫర్లు: వినియోగదారులు యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులపై (పూర్తి చెల్లింపు) రూ. 2,000, అలాగే యాక్సిస్ బ్యాంక్, HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులపై (EMI లావాదేవీలు) రూ. 3,000 తగ్గింపును పొందవచ్చు. దీనివల్ల, 8GB, 12GB వేరియంట్ల ధరలు వరుసగా రూ. 35,999, రూ. 38,999లకు తగ్గుతాయి.

