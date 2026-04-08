స్నాప్డ్రాగన్ 8s జెన్ 4 చిప్సెట్తో 'వన్ప్లస్ నార్డ్ 6'- ధర ఎంతంటే?
స్నాప్డ్రాగన్ 8s జెన్ 4 SoC, 9,000mAh బ్యాటరీ, 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన 6.78-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్ప్లే వంటి కీలక ఫీచర్లతో భారతదేశంలో "వన్ప్లస్ నార్డ్ 6" లాంఛ్ అయింది.
Published : April 8, 2026 at 9:53 AM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వన్ప్లస్ ఎట్టకేలకూ భారత మార్కెట్లో తన "వన్ప్లస్ నార్డ్ 6" మోడల్ను విడుదల చేసింది. వన్ప్లస్ నార్డ్ సిరీస్లో సరికొత్తగా చేరిన ఈ మోడల్ దాని మునుపటి వెర్షన్తో పోలిస్తే అనేక హార్డ్వేర్ అప్గ్రేడ్లను కలిగి ఉంది. ఇందులో స్నాప్డ్రాగన్ 8s జెన్ 4 చిప్సెట్తో పాటు, వేగవంతమైన RAM, అంతర్నిర్మిత స్టోరేజ్ ఉన్నాయి.
దీని ఇతర కీలక ఫీచర్లలో 6.78-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లే ఉంది. ఇది గరిష్ఠంగా 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను అందిస్తుంది. ఇందులో 9,000mAh బ్యాటరీ (Nord 5లోని 6,800mAh కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యంతో) అమర్చారు. ఇది 80W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 27W వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం ఈ కొత్త ఫోన్ IP66+IP68+IP69+IP69K రేటింగ్ బిల్డ్ క్వాలిటీని కలిగి ఉంది.
వన్ప్లస్ నార్డ్ 6 వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను రెండు వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది.
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 38,999
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 41,999
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- ఫ్రెష్ మింట్ (Fresh Mint)
- పిచ్ బ్లాక్ (Pitch Black)
- క్విక్ సిల్వర్ (Quick Silver)
సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో దీని సేల్స్ ఏప్రిల్ 9వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి.
ఆఫర్లు: వినియోగదారులు యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులపై (పూర్తి చెల్లింపు) రూ. 2,000, అలాగే యాక్సిస్ బ్యాంక్, HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులపై (EMI లావాదేవీలు) రూ. 3,000 తగ్గింపును పొందవచ్చు. దీనివల్ల, 8GB, 12GB వేరియంట్ల ధరలు వరుసగా రూ. 35,999, రూ. 38,999లకు తగ్గుతాయి.