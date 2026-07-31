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7,000mAh బ్యాటరీతో 'వన్​ప్లస్ N6x' స్మార్ట్​ఫోన్ లాంఛ్- ధర, ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!

7,000mAh బ్యాటరీ, 13-మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరాతో భారత్‌లో "వన్​ప్లస్ N6x" స్మార్ట్​ఫోన్ లాంఛ్ అయింది. స్పెసిఫికేషన్లు

OnePlus N6x Launched in India
OnePlus N6x Launched in India (Image Credit: OnePlus)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 31, 2026 at 2:22 PM IST

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Hyderabad: వన్​ప్లస్ ఇటీవలే ప్రవేశపెట్టిన 'N సిరీస్'లో భాగంగా ఇప్పుడు మరో స్మార్ట్​ఫోన్ 'వన్​ప్లస్ N6x'ను విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త హ్యాండ్‌సెట్, ఆ సిరీస్‌లో 'వన్​ప్లస్ N6' తర్వాత మరో ఎంట్రీ-లెవల్ (ప్రారంభ స్థాయి) మోడల్‌గా చేరింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ 'ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6000 సిరీస్ చిప్‌సెట్'తో పనిచేస్తుంది. ఇందులో 7,000mAh బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇది 15W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

వేరియంట్ల వివరాలు: కంపెనీ దీన్ని రెండు రకాల RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో తీసుకొచ్చింది.

  • 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్
  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 18,999
  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 20,999

ఆఫర్ల వివరాలు: వన్​ప్లస్ సంస్థ ఎంపిక చేసిన బ్యాంకుల కార్డులపై రూ. 1,500 తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్‌ను అందిస్తోంది. అలాగే, వినియోగదారులు 6 నెలల వరకు 'నో-కాస్ట్ EMI' సదుపాయాన్ని కూడా పొందవచ్చు.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ భారత మార్కెట్లో రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:

  • బర్గుండి రెడ్ (Burgundy Red)
  • ఐస్ బ్లూ (Ice Blue)

సేల్​ వివరాలు: ఈ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్ సేల్స్ ఆగస్టు 4న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు (IST) ప్రారంభంకానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు అమెజాన్, వన్​ప్లస్ ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.

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