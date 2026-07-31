7,000mAh బ్యాటరీతో 'వన్ప్లస్ N6x' స్మార్ట్ఫోన్ లాంఛ్- ధర, ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!
7,000mAh బ్యాటరీ, 13-మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరాతో భారత్లో "వన్ప్లస్ N6x" స్మార్ట్ఫోన్ లాంఛ్ అయింది. స్పెసిఫికేషన్లు
Published : July 31, 2026 at 2:22 PM IST
Hyderabad: వన్ప్లస్ ఇటీవలే ప్రవేశపెట్టిన 'N సిరీస్'లో భాగంగా ఇప్పుడు మరో స్మార్ట్ఫోన్ 'వన్ప్లస్ N6x'ను విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త హ్యాండ్సెట్, ఆ సిరీస్లో 'వన్ప్లస్ N6' తర్వాత మరో ఎంట్రీ-లెవల్ (ప్రారంభ స్థాయి) మోడల్గా చేరింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 'ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6000 సిరీస్ చిప్సెట్'తో పనిచేస్తుంది. ఇందులో 7,000mAh బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇది 15W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
వేరియంట్ల వివరాలు: కంపెనీ దీన్ని రెండు రకాల RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో తీసుకొచ్చింది.
- 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
The wait is *almost* over! #OnePlusN6x— OnePlus India (@OnePlus_IN) July 31, 2026
Get yours: https://t.co/vxFOKfyrc3 pic.twitter.com/oLHn2Os5yh
- 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 18,999
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 20,999
ఆఫర్ల వివరాలు: వన్ప్లస్ సంస్థ ఎంపిక చేసిన బ్యాంకుల కార్డులపై రూ. 1,500 తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ను అందిస్తోంది. అలాగే, వినియోగదారులు 6 నెలల వరకు 'నో-కాస్ట్ EMI' సదుపాయాన్ని కూడా పొందవచ్చు.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ భారత మార్కెట్లో రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:
- బర్గుండి రెడ్ (Burgundy Red)
- ఐస్ బ్లూ (Ice Blue)
సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ సేల్స్ ఆగస్టు 4న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు (IST) ప్రారంభంకానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు అమెజాన్, వన్ప్లస్ ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.