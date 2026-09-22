వన్ప్లస్ నుంచి బడ్జెట్ బాద్షా- 7000mAh బ్యాటరీతో N6 లైట్ 4G లాంఛ్
వన్ప్లస్ తన N సిరీస్లో సరికొత్త "వన్ప్లస్ N6 లైట్ 4G" మోడల్ను తీసుకొచ్చింది. 6.75 అంగుళాల డిస్ప్లే, 7,000mAh బ్యాటరీతో వస్తున్న ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర రూ.16,999.
Published : September 22, 2026 at 1:00 PM IST
Hyderabad: భారతదేశంలో "వన్ప్లస్ N6 లైట్ 4G" విడుదలైంది. ఈ కొత్త వన్ప్లస్ N సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్ 6.75 అంగుళాల HD+ డిస్ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తోంది. ఇది Unisoc చిప్సెట్, 4GB RAM, 64GB స్టోరేజ్తో పనిచేస్తుంది. ఈ "వన్ప్లస్ N6 లైట్ 4G"లో 7,000mAh బ్యాటరీని అందించారు. ఇది 15W వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 5W రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. కంపెనీ ఈ కొత్త ఫోన్ను రెండు రంగులలో విడుదల చేసింది. ఇందులో 13-మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ ఉంది.
వన్ప్లస్ N6 లైట్ 4G ధర, లభ్యత: వన్ప్లస్ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను ఒకే ఒక 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ వేరియంట్లో తీసుకొచ్చింది. దీని ధరను రూ. 16,999గా నిర్ణయించింది.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది భారత మార్కెట్లో 'మిడ్నైట్ హైప్' (Midnight Hype), 'నియో గ్రీన్' (Neo Green) రంగులలో లభిస్తుంది.
వన్ప్లస్ N6 లైట్ 4G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.75-అంగుళాల HD+ (1,570 x 720 పిక్సెల్స్) LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 900 నిట్స్ (nits) వరకు HBM బ్రైట్నెస్ను అందించడంతో పాటు 86 శాతం DCI-P3 కలర్ గమట్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
ప్రాసెసర్: వన్ప్లస్ N6 లైట్ 4G ఆక్టా-కోర్ Unisoc T7250 ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 4GB RAM (వర్చువల్ RAM ద్వారా 8GB వరకు విస్తరించుకునే సదుపాయంతో), 64GB UFS 2.2 స్టోరేజ్తో వస్తుంది. ఉష్ణ నియంత్రణ (thermal management) కోసం ఇందులో 13,700 చదరపు మిల్లీమీటర్ల హీట్ డిస్సిపేషన్ ఏరియా ఉంది.
బ్యాటరీ: ఈ కొత్త వన్ప్లస్ స్మార్ట్ఫోన్లో 7,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 15W వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 5W వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఈ బ్యాటరీ 49.7 గంటల వరకు కాలింగ్ సమయాన్ని అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు.
కెమెరా సెటప్: ఇందులో f/2.2 అపెర్చర్, ఆటోఫోకస్తో కూడిన 13-మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరా ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం, f/2.2 అపెర్చర్తో కూడిన 5-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది.
IP రేటింగ్: ఈ ఫోన్ దుమ్ము, నీటి తుంపరల నుంచి రక్షణ కోసం IP64 రేటింగ్ను కలిగి ఉంది. అలాగే, ఇది MIL-STD-810H మిలిటరీ-గ్రేడ్ మన్నికను కలిగి ఉందని వన్ప్లస్ పేర్కొంది.
కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: 4G, Wi-Fi 5, బ్లూటూత్ 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou, USB Type-C పోర్ట్, 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్ వంటి కనెక్టివిటీ ఆప్షన్లు ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్లో సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది. OReality ఆడియో సపోర్ట్తో సింగిల్ మల్టీ-మాగ్నెట్ స్పీకర్ను అందించారు.