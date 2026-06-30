8,000mAh బ్యాటరీతో వన్ప్లస్ N6 లాంఛ్- ధర, ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!
8,000mAh బ్యాటరీ, డైమెన్సిటీ 6360 అపెక్స్ చిప్సెట్తో వన్ప్లస్ N6 స్మార్ట్ఫోన్ భారతదేశంలో విడుదలైంది.
Published : June 30, 2026 at 2:39 PM IST
Hyderabad: వన్ప్లస్ N6 స్మార్ట్ఫోన్ మంగళవారం భారత మార్కెట్లో లాంఛ్ అయింది. నార్డ్ లైనప్ కంటే దిగువన ఉండే కొత్త 'N' సిరీస్లో కంపెనీ నుంచి వచ్చిన మొదటి ఫోన్ ఇది. ఈ ఎంట్రీ-లెవల్ వన్ప్లస్ ఫోన్లో ఆక్టా కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6000 సిరీస్ చిప్సెట్ ఉంది. 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేసే 8,000mAh బ్యాటరీని ఇందులో అమర్చారు. దీని వెనుక భాగంలో స్క్వేర్ షేప్ కెమెరా మాడ్యూల్లో ఒకే ఒక కెమెరా ఉంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఫోన్ ముందు హోల్ పంచ్ డిస్ప్లే కటౌట్లో 8-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాను అందించారు.
వన్ప్లస్ N6 వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను రెండు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో విడుదల చేసింది.
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 22,999
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 24,999
కంపెనీ దీనిపై రూ.1,000 ప్రైమ్ డే ఎక్స్క్లూజివ్ డిస్కౌంట్ ఇస్తోంది. యాక్సిస్ బ్యాంక్, SBI క్రెడిట్ కార్డులతో రూ.2,000 తక్షణ తగ్గింపు కూడా ఉంది. కస్టమర్లు ఆరు నెలల వరకు నో-కాస్ట్ EMI సదుపాయాన్ని కూడా వినియోగించుకోవచ్చు.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- ఫ్రెష్ మింట్
- మిడ్నైట్ గ్రీన్
సేల్ వివరాలు: భారతదేశంలో ఈ కొత్త 'N' సిరీస్ హ్యాండ్సెట్ సేల్స్ జులై 4 నుంచి అమెజాన్ ద్వారా ప్రారంభం కానున్నాయి.