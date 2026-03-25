వన్‌ప్లస్ ఇండియా CEO ఆకస్మిక రాజీనామా- ఇక దేశంలో ఈ ఫోన్లు కనుమరుగవుతాయా?

వన్‌ప్లస్ ఇండియా CEO రాబిన్ లియు తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. దీంతో భారతదేశంలో కంపెనీ భవిష్యత్తుపై వినియోగదారులలో సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి.

Published : March 25, 2026 at 3:38 PM IST

Hyderabad: వన్‌ప్లస్ ఇండియా CEO రాబిన్ లియు మార్చి 31 నుంచి తన పదవి నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు కంపెనీ ధృవీకరించింది. కొన్ని మార్కెట్లలో కార్యకలాపాలను నిలిపివేస్తోందన్న వదంతులను ఖండించిన నెల రోజులకే వన్​ప్లస్ నుంచి ఈ ప్రకటన వెలువడింది. లియు నిష్క్రమణ ఇప్పుడు కంపెనీ విస్తృత అంతర్జాతీయ వ్యూహంపై ఊహాగానాలకు మరింత ఆజ్యం పోసింది.

లియు నిష్క్రమణను కంపెనీ ఒక అధికారిక ప్రకటనలో ధృవీకరించింది. లియు భవిష్యత్ ప్రణాళికలపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, ఆయన ఇకపై వ్యక్తిగత ఆసక్తులను కొనసాగిస్తాడని వన్‌ప్లస్ తెలిపింది. అదే సమయంలో, తమ భారత కార్యకలాపాలు ప్రస్తుత స్ట్రాటజీ ప్రకారమే కొనసాగుతాయని, స్థానిక వ్యాపారంలో తక్షణ మార్పులేవీ ఉండబోవని స్పష్టం చేసింది.

కంపెనీ అనేక ప్రాంతాలలో తమ కార్యకలాపాలను మూసివేస్తోందంటూ వెలువడిన నివేదికలను లియు గతంలో తిరస్కరించారు. ఈ తరహా వాదనలను తప్పుడు సమాచారంగా అభివర్ణించి, కంపెనీ కార్యకలాపాలు కొనసాగుతాయని వాటాదారులకు హామీ ఇచ్చారు. అయితే, ఆయన ఆకస్మిక నిష్క్రమణ మునుపటి నివేదికల చుట్టూ మరోసారి చర్చలను రేకెత్తించింది.

వన్​ప్లస్ కొన్ని ప్రాంతాలలో తన ఉనికిని నిశ్శబ్దంగా తగ్గిస్తోందని ఆండ్రాయిడ్ హెడ్‌లైన్స్ నివేదిక సూచించిన తర్వాత, కంపెనీ మూసివేతకు సంబంధించిన ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి.

2024లో షిప్‌మెంట్లు తగ్గాయని, కొన్ని ఉత్పత్తులు రద్దయ్యాయని, అలాగే యూఎస్, యూరప్‌లోని బృందాలను తగ్గించారని ఈ నివేదిక పేర్కొంది. మరిన్ని కీలక నిర్ణయాలు చైనా నుంచే తీసుకుంటున్నారని, ఫలితంగా పాశ్చాత్య మార్కెట్లలో కొత్త ఉత్పత్తుల ఆవిష్కరణలు తగ్గే అవకాశం ఉందని సూచించింది.

తాజాగా లియు నిష్క్రమణ ప్రస్తుతం జరుగుతున్న చర్చలకు మరింత ఆజ్యం పోసింది. ఆయన ప్రస్తుతం నోటీస్ పీరియడ్​లో ఉన్నారు. త్వరలోనే తిరిగి చైనాకు వెళ్తారని భావిస్తున్నారు. అంతకుముందు వచ్చిన నివేదికలు కూడా, ఆయన్ని సంస్థలోనే కొనసాగించుకోవడానికి కంపెనీ ప్రయత్నించిందని సూచించాయి.

ప్రస్తుతానికి, భారతదేశంలోని వినియోగదారులు ఆందోళన చెందడానికి స్పష్టమైన కారణమేం లేదు. కార్యకలాపాలను నిలిపివేస్తున్నట్లు వస్తున్న వదంతులను వన్‌ప్లస్ ఇప్పటికే ఖండించింది, భారతదేశంలో తమ వ్యూహం కొనసాగుతుందని కూడా మరోసారి స్పష్టం చేసింది.

వన్‌ప్లస్ 16, వన్‌ప్లస్ 16R వంటి అప్​కమింగ్ పరికరాలు భారతదేశంలో విడుదల అవుతాయా? లేదా? అనే దానిపై ఇంకా స్పష్టత లేదు. అయితే కంపెనీ మిండ్​-రేంజ్ విభాగంపైనే తన దృష్టిని కొనసాగిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

ఇకపోతే వన్‌ప్లస్ నార్డ్ 6 స్మార్ట్​ఫోన్​పై ఇప్పటికే విస్తృతంగా చర్చ సాగుతోంది. ఈ ఫోన్ ఏప్రిల్ 07, 2026న భారతదేశంలో విడుదల కానుంది. ఇది కంపెనీ భారతమార్కెట్​లో యాక్టివ్​గా ఉంటుందని సూచిస్తుంది.

