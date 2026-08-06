వెబ్సైట్లో 'అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్'- అమెరికా, యూరప్ మార్కెట్లకు వన్ప్లస్ గుడ్ బై!
వన్ప్లస్ జులై 2026లో ప్రకటించిన వ్యూహాత్మక ప్రణాళికలో భాగంగా యూఎస్, యూరప్ మార్కెట్ల నుంచి పూర్తిగా వైదొలిగింది. దీనికి నిదర్శనంగా అధికారిక వెబ్సైట్లలో దాదాపు అన్ని గ్యాడ్జెట్లు 'అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్'గా మారాయి.
Published : August 6, 2026 at 12:42 PM IST
Hyderabad: ఒకప్పుడు 'ఫ్లాగ్షిప్ కిల్లర్' (Flagship Killer) బ్రాండ్గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వన్ప్లస్ ప్రస్తుతం తన గ్లోబల్ బిజినెస్ స్ట్రాటజీలో భారీ మార్పులు చేస్తోంది. తాజా నివేదికల ప్రకారం, అమెరికా, యూరప్ వంటి కీలక అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో వన్ప్లస్ స్మార్ట్ఫోన్ల స్టాక్ దాదాపు పూర్తిగా అయిపోయింది. కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్లలో కూడా చాలా మోడళ్లు 'అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్' (Out of Stock)గా చూపిస్తుండగా, అవి మళ్లీ అందుబాటులోకి వచ్చే సూచనలు కనిపించడం లేదు.
'ఇది తాత్కాలిక కొరత కాదు.. పక్కా వ్యూహం': ఇది కేవలం తాత్కాలిక స్టాక్ కొరత మాత్రమే కాదని, వన్ప్లస్ కొత్త వ్యాపార వ్యూహంలో భాగమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఉత్తర అమెరికా, యూరప్ ప్రాంతాలలో ఇకపై కొత్త స్మార్ట్ఫోన్లను లాంఛ్ చేయబోవడం లేదని కంపెనీ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో వెబ్సైట్లలో స్టాక్ తగ్గిపోతుండటం ఈ వ్యూహాత్మక మార్పుకు మరింత బలాన్ని చేకూరుస్తోంది.
కొన్ని మోడళ్లు కొనుగోలుకు అందుబాటులో లేవు: ఇంతకుముందు, వన్ప్లస్ అధికారిక వెబ్సైట్లో అనేక స్మార్ట్ఫోన్ ఎంపికలు ఉండేవి. అయితే, ఇప్పుడు అనేక పాపులర్ మోడళ్లు పూర్తిగా 'అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్' అయిపోయాయి, లేదా కొనుగోలు చేసే ఆప్షన్లే కనిపించడం లేదు. కొన్ని మార్కెట్లలో కేవలం పరిమిత డివైజ్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండగా, మరికొన్ని చోట్ల స్మార్ట్ఫోన్ కేటగిరీ దాదాపు ఖాళీ అయింది. సదరు ప్రాంతాలలో కంపెనీ తన స్మార్ట్ఫోన్ వ్యాపారాన్ని క్రమంగా ముగించేస్తోందనడానికి ఇది స్పష్టమైన సంకేతంగా నిలుస్తోంది.
ప్రస్తుత వినియోగదారుల పరిస్థితి ఏంటి?: ఆయా మార్కెట్లలో కొత్త ఫోన్లను లాంఛ్ చేయనప్పటికీ, ప్రస్తుతం వన్ప్లస్ ఫోన్లను వాడుతున్న పాత వినియోగదారులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని కంపెనీ తెలిపింది. ఇప్పటికే ఉన్న డివైజ్లకు సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లు, సెక్యూరిటీ ప్యాచ్లు, వారంటీ, ఆఫ్టర్-సేల్స్ సర్వీస్ (After-sales service)లు యథావిధిగా కొనసాగుతాయని వన్ప్లస్ స్పష్టం చేసింది.
కీలక పాత్ర పోషించనున్న ఒప్పో (Oppo): వన్ప్లస్, ఒప్పో రెండు కంపెనీలు కూడా బీబీకే ఎలక్ట్రానిక్స్ (BBK Electronics) ఎకోసిస్టమ్లో భాగమే. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ రెండు బ్రాండ్ల మధ్య సాంకేతిక సహకారం (Technical collaboration) బాగా పెరిగింది. తాజా నివేదికల ప్రకారం, వన్ప్లస్ వెనక్కి తగ్గుతున్న అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఒప్పో తన ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసుకోనుంది. ఆయా ప్రాంతాలలో బీబీకే గ్రూప్ ఇకపై ఒప్పో బ్రాండ్పైనే ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలని భావిస్తోందని ఇది సూచిస్తోంది.
భారత్పై దీని ప్రభావం ఎంత?: భారతీయ వినియోగదారులు ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేదు. కంపెనీ భారతదేశాన్ని వదిలి వెళ్తున్నట్లుగానీ, లేదా ఇక్కడ స్మార్ట్ఫోన్ లాంఛ్లను నిలిపివేస్తున్నట్లు గానీ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. వన్ప్లస్ ఇప్పటికీ భారత్ను తన అత్యంత కీలకమైన మార్కెట్లలో ఒకటిగా భావిస్తోంది. ఇక్కడ నిరంతరాయంగా కొత్త డివైజ్లను లాంఛ్ చేస్తూనే ఉంది. కాబట్టి అమెరికా, యూరప్లలో జరుగుతున్న వ్యూహాత్మక మార్పుల ప్రత్యక్ష ప్రభావం ప్రస్తుతానికి భారతీయ వినియోగదారులపై ఉండదనే చెప్పొచ్చు. అయితే, భవిష్యత్తులో కంపెనీ గ్లోబల్ స్ట్రాటజీలో మరిన్ని మార్పులు వస్తే, వాటి ప్రభావం ఇతర మార్కెట్లపైనా పడే అవకాశం ఉంది.