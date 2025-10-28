ETV Bharat / technology

7800mAh బిగ్ బ్యాటరీతో 'వన్​ప్లస్ ఏస్ 6' లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

చైనా మార్కెట్​లో "వన్​ప్లస్ ఏస్ 6" లాంఛ్- వివరాలు ఇవే!

OnePlus Ace 6 Launched in China with 165Hz Display, Snapdragon 8 Elite Chipset
OnePlus Ace 6 Launched in China with 165Hz Display, Snapdragon 8 Elite Chipset (Photo Credit- OnePlus)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 28, 2025 at 12:25 PM IST

Hyderabad: వన్​ప్లస్ ఏస్ 6 స్మార్ట్​ఫోన్ సోమవారం చైనాలో లాంఛ్ అయింది. ఈ ఫోన్​ను "వన్​ప్లస్ ఏస్ 5"కి సక్సెసర్​గా తీసుకువచ్చారు. కంపెనీ దీన్ని భారతదేశంతో పాటు ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలో "వన్​ప్లస్ 15R"గా విడుదల చేయొచ్చని భావిస్తున్నారు. ఈ ఫోన్​ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ SoC ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇదే చిప్​సెట్​ను గతేడాది విడుదలైన ఫ్లాగ్‌షిప్ "వన్​ప్లస్​ 13"లో కూడా అందించారు. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఫీచర్లతో పాటు మరిన్ని వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

వన్​ప్లస్ ఏస్ 6 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.83-అంగుళాల 1.5K (1,272 x 2,800 పిక్సెల్స్) ఫ్లాట్ AMOLED స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది 165Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 5,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో వస్తుంది. బయోమెట్రిక్ భద్రత కోసం ఈ ఫోన్ ప్యానెల్ ఇన్-డిస్​ప్లే 3D ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది కంటి-రక్షణ ఫీచర్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

చిప్​సెట్: ఈ "వన్​ప్లస్ ఏస్ 6" ఫోన్​ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 16GB వరకు LPDDR5X అల్ట్రా RAM, 512GB వరకు UFS 4.1 ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. గ్రాఫిక్స్-ఇంటెన్సివ్ టాస్క్​ల కోసం ఇందులో G2 గేమింగ్ చిప్ కూడా ఉంది.

బ్యాటరీ: ఇందులో 7,800mAh బ్యాటరీని అందించారు. ఇది దాని విభాగంలో అతిపెద్దదని కంపెనీ చెబుతోంది. ఈ బ్యాటరీ 120W ఫాస్ట్ వైర్డు ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అయితే "వన్​ప్లస్ 15" మాదిరిగా ఇందులో వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ మద్దతు లేదు.

కెమెరా సెటప్: ఇది డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్​ను కలిగి ఉంది. ఇందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS)తో 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఇందులో 16-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా ఉంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యూయల్-సిమ్ (నానో + నానో) వన్​ప్లస్ ఏస్ 6 ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా ColorOS 16 పై నడుస్తుంది.

రెసిస్టెన్సీ: ఫోన్​ మెటల్ ఫ్రేమ్‌ను కలిగి ఉంది. డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం ఇది IP66 + IP68 + IP69 + IP69K రేటింగ్‌లను కలిగి ఉంది.

బరువు: ఇది సుమారు 213 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

వన్​ప్లస్ ఏస్ 6 వేరియంట్లు: చైనా మార్కెట్​లో దీన్ని ఐదు వేరియంట్లలో విడుదల చేశారు. అవి:

  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 16GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
  • 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
  • 16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్​ వేరియంట్ ధర: CNY 2,599 (సుమారు రూ. 32,300)
  • 16GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర: CNY 2,899 (సుమారు రూ. 36,000)
  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర: CNY 3,099 (సుమారు రూ. 38,800)
  • 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర: CNY 3,399 (సుమారు రూ. 42,200)
  • 16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర: CNY 3,899 (సుమారు రూ. 48,400)

కలర్ ఆప్షన్స్: చైనాలో ఇది మూడు రంగులలో అందుబాటులో ఉంది. అవి:

  • క్విక్‌సిల్వర్
  • ఫ్లాష్ వైట్
  • బ్లాక్

సేల్ వివరాలు: ఇది అక్టోబర్ 30 నుంచి ఒప్పో ఇ-షాప్, JDMall, కంపెనీ ఇతర ఆన్‌లైన్ స్టోర్‌ఫ్రంట్‌ల ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

