కాసేపట్లో 'వన్ప్లస్ 15R', 'ప్యాడ్ గో 2' లాంఛ్- మన బెంగళూరులోనే ఈవెంట్- లైవ్లో చూడండిలా!
ఇవాళే "వన్ప్లస్ 15R", "ప్యాడ్ గో 2" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉండొచ్చంటే?
Published : December 17, 2025 at 4:09 PM IST
Hyderabad: చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ వన్ప్లస్ తన కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ "వన్ప్లస్ 15R", "వన్ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2" టాబ్లెట్లను ఈరోజు భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయనుంది. బెంగళూరు ఈవెంట్లో అధికారికంగా లాంఛ్ చేయడానికి ముందు కంపెనీ వీటి అనేక ఫీచర్లను వెల్లడించింది. మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ "వన్ప్లస్ 15R", "వన్ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2" డివైజ్ల లాంఛ్ ఈవెంట్ను మీ ఇంటి నుంచే ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షించవచ్చు. అదెలాగంటే?
ఈ ఈవెంట్ను లైవ్లో ఎలా చూడాలి?: ఈ వన్ప్లస్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ఇవాళ సాయంత్రం 7:00 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఆసక్తి ఉన్నవారు వన్ప్లస్ ఇండియా యూట్యూబ్ ఛానెల్లో ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని వీక్షించవచ్చు. ఈ సందర్భంగా, ఈ పరికరాల ఆవిష్కరణకు ముందు, వాటి ధర, స్పెసిఫికేషన్లకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు అందుబాటులో ఉన్న సమాచారంపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
వన్ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2 ధర: భారతదేశంలో ఇంతకుముందు దీని ప్రీవియస్ "వన్ప్లస్ ప్యాడ్ గో" మోడల్ రూ. 19,999 ప్రారంభ ధరతో విడుదలయింది. ఇప్పుడు ఈ అప్డేటెడ్ "ప్యాడ్ గో 2" కూడా అదే ధరలో లాంఛ్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు. కంపెనీ భారతదేశంలో "వన్ప్లస్ ప్యాడ్ లైట్"ను రూ. 15,000 ధరకు విక్రయిస్తుంది. అయితే "వన్ప్లస్ ప్యాడ్ 2" ధర దాదాపు రూ. 30,000గా ఉంది.
వన్ప్లస్ 15R ధర: టిప్స్టర్ పరాస్ గుగ్లానీ ప్రకారం, భారతదేశంలో "వన్ప్లస్ 15R" 12GB RAM, 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 45,999 లేదా రూ. 46,999 నుంచి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో 12GB RAM, 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ రూ. 51,999 ధరలో అందుబాటులో ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఈ ధరలలో బ్యాక్-ఎండ్ ఆఫర్లు ఉండవని పరాస్ గుగ్లానీ పేర్కొన్నారు. ఈ అప్కమింగ్ "వన్ప్లస్ 15R"పై కంపెనీ రూ. 3,000 నుంచి రూ. 4,000 వరకు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లను అందించవచ్చు. వన్ప్లస్ 15R చార్కోల్ బ్లాక్, మింట్ గ్రీన్ రంగులలో లాంఛ్ అవుతుంది.
వన్ప్లస్ 15R ప్రాసెసర్: ఈ "వన్ప్లస్ 15R" కొత్త స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 5 చిప్సెట్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రాసెసర్ వేగం, సామర్థ్యం మధ్య మంచి సమతుల్యతను అందిస్తుందని వన్ప్లస్ చెబుతోంది. అయితే కంపెనీ ఇంకా దీని RAM, స్టోరేజ్ ఎంపికలను ధృవీకరించలేదు. అయితే చిప్సెట్ ఎంపికను బట్టి చూస్తే, ఈ ఫోన్ ఫ్లాగ్షిప్ స్థాయి పనితీరును అందిస్తుందని తెలుస్తోంది.
వన్ప్లస్ 15R బ్యాటరీ, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్: వన్ప్లస్ 15R స్మార్ట్ఫోన్లో 7400mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది వన్ప్లస్ ఫోన్లో ఇప్పటివరకు చూసిన అతిపెద్ద బ్యాటరీ. ఇది 80W ఫాస్ట్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుందని భావిస్తున్నారు.
వన్ప్లస్ 15R డిస్ప్లే: వన్ప్లస్ 15R 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 1.5K AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది స్మూత్ స్క్రోలింగ్, వేగవంతమైన యానిమేషన్లు, గొప్ప గేమింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. దీని ప్యానెల్ 1800 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. ఇది ఐ-కంఫర్ట్ సర్టిఫికేషన్తో వస్తుందని భావిస్తున్నారు.
వన్ప్లస్ 15R కెమెరా: వన్ప్లస్ 15R స్మార్ట్ఫోన్లో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. ఇందులో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, 8MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్ ఉంటాయి. కంపెనీ ఇంకా అన్ని సెన్సార్ స్పెసిఫికేషన్లను వెల్లడించలేదు. కానీ ఈ ఫోన్ సెకనుకు 120 ఫ్రేమ్ల వద్ద 4K వీడియో రికార్డింగ్కు మద్దతు ఇస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఫీచర్ గతంలో హై-ఎండ్ మోడళ్లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేది. ఈ కొత్త ఫీచర్తో రికార్డింగ్ సున్నితంగా, మరింత సినిమాటిక్గా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
వన్ప్లస్ 15R డిజైన్, డ్యూరబిలిటీ: నిర్మాణ పరంగా, వన్ప్లస్ 15R ఆకర్షణీయమైన, ఫ్లాట్-ఎడ్జ్ డిజైన్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఫోన్ బ్లాక్, గ్రీన్ కలర్ ఫినిషింగ్తో వస్తుంది. ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం (IP66/IP68) రేటింగ్ బిల్డ్ క్వాలిటీతో విడుదలవుతుందని భావిస్తున్నారు.
ఈ స్టాండర్డ్ "వన్ప్లస్ 15R" మోడల్తో పాటు "వన్ప్లస్ 15R ఏస్" ఎడిషన్ను కూడా విడుదల చేయనున్నారు. ఇది ఎలక్ట్రిక్ వైలెట్ కలర్లో ఉంటుంది. ఇప్పటికే వెల్లడైన చార్కోల్ బ్లాక్, మింట్ గ్రీన్ షేడ్స్తో ఇది జతకలవనుంది. అంటే ఇది "వన్ప్లస్ 15R"లో ఉన్న చార్కోల్ బ్లాక్, మింట్ గ్రీన్ అనే రెండు రంగు ఎంపికలకు మూడవ ఆప్షన్గా ఉంటుంది. ఈ "వన్ప్లస్ 15R" ఎలక్ట్రిక్ వైలెట్ వేరియంట్ ఇతర రెండు కలర్ ఆప్షన్లతో పోలిస్తే కొన్ని కాస్మెటిక్ మార్పులను కలిగి ఉంటుంది. అయితే కీలక స్పెసిఫికేషన్లు మాత్రం ఒకేలా ఉంటాయి. దీనిపై మరిన్ని వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
వన్ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2 ప్రాసెసర్: మరోవైపు అదే ఈవెంట్లో విడుదల చేయనున్న ఈ వన్ప్లస్ టాబ్లెట్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300-అల్ట్రా ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ అప్డేటెడ్ ప్రాసెసర్ స్మూత్ మల్టీ టాస్కింగ్ను అందిస్తుందని, ఇది భారీ అప్లికేషన్లను బాగా నిర్వహించగలదని భావిస్తున్నారు. ఇది Android 16 ఆధారంగా ఆక్సిజన్ OS 16తో రన్ అవుతుంది. ఈ టాబ్లెట్ 8GB RAM ఎంపికను కలిగి ఉండవచ్చు.
వన్ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2 డిస్ప్లే: ఈ టాబ్లెట్ పెద్ద 12.1-అంగుళాల స్క్రీన్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 2800 x 1980 పిక్సెల్ల రిజల్యూషన్, 7:5 యాస్పెక్ట్ రేషియో, 88.5 శాతం స్క్రీన్-టు-బాడీ రేషియోను అందిస్తుంది. హై-బ్రైట్నెస్ మోడ్లో ఇది 900 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
వన్ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2 బ్యాటరీ: ఇది 33W SuperVOOC ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే పెద్ద 10,050mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఈ టాబ్లెట్తో పాటు బాక్స్లో 45W ఛార్జర్ను అందించనున్నారు. కానీ దీని ఛార్జింగ్ స్పీడ్ 33Wకు పరిమితం. ఈ టాబ్లెట్ వినియోగదారులకు 15 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్ సమయం, 53 గంటల మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్ సమయం, 60 గంటల స్టాండ్బై సమయాన్ని అందిస్తుందని వన్ప్లస్ పేర్కొంది.