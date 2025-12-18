కిర్రాక్ ఫీచర్లతో 'వన్ప్లస్ 15R', 'వన్ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2'- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
భారత మార్కెట్లో వన్ప్లస్ కొత్త డివైజ్లు లాంఛ్- వీటి స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా?
Published : December 18, 2025 at 9:50 AM IST
Hyderabad: వన్ప్లస్ భారతదేశంలో తన కొత్త "వన్ప్లస్ 15R", "వన్ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2" డివైజ్లను ఒకేసారి విడుదల చేసింది. వీటిలో "వన్ప్లస్ 15R" అనేది కంపెనీ ప్రీమియం మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్, ఇది ఫ్లాగ్షిప్ లాంటి పనితీరును అందిస్తుంది. మరో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది భారతదేశంలో క్వాల్కమ్ తాజా స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 5 చిప్సెట్ను కలిగి ఉన్న మొదటి ఫోన్. ఇందులో పెద్ద 7,400mAh బ్యాటరీ ఉంది. వన్ప్లస్ 15R ఆల్-రౌండ్ మిడ్-రేంజ్ ఫోన్ అని వన్ప్లస్ చెబుతోంది.
మరోవైపు కొత్త "వన్ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2" టాబ్లెట్ రెండు రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది. ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300-అల్ట్రా ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 5G కనెక్టివిటీని కూడా అందిస్తుంది. ఇంకా ఈ టాబ్లెట్ 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతుతో 12.1-అంగుళాల LCD ప్యానెల్ను కలిగి ఉంది. ఇది 33W ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేసే 10,050mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.
వన్ప్లస్ 15R వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని రెండు వేరియంట్ ఎంపికలలో విడుదల చేసింది. అవి:
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా ధరలు:
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 47,999
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 52,999
వన్ప్లస్ 15R బ్యాంక్ ఆఫర్లు: కంపెనీ లాంఛ్ ఆఫర్లో భాగంగా ఈ రెండు వేరియంట్లపై బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ను కూడా ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్తో దీనిని రూ. 44,999 ప్రారంభ ధరకు కొనుగోలు చేయొచ్చు. అదే సమయంలో దీని 12GB RAM + 512GB RAM వేరియంట్ను ఈ ఆఫర్తో రూ. 47,999లకే కొనుగోలు చేయొచ్చు.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది భారత మార్కెట్లో మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- మింట్ బ్రీజ్
- చార్కోల్ బ్లాక్
- ఎలక్ట్రిక్ వైలెట్
వీటిలో ఎలక్ట్రిక్ వైలెట్ కలర్ ఆప్షన్ భారతదేశానికి ప్రత్యేకమైనది. దీన్ని "వన్ప్లస్ 15R ఏస్ ఎడిషన్" పేరుతో తీసుకొచ్చారు. ఇది "వన్ప్లస్ 15R"లో మూడవ కలర్ ఆప్షన్గా ఉంటుంది. అయితే ఇది "వన్ప్లస్ 15R" ఇతర రెండు కలర్ ఆప్షన్లతో పోలిస్తే కొన్ని కాస్మెటిక్ మార్పులను కలిగి ఉంటుంది. కానీ కీలక స్పెసిఫికేషన్లు మాత్రం ఒకేలా ఉంటాయి.