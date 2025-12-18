Telangana Panchayat Elections Results2025

కిర్రాక్ ఫీచర్లతో 'వన్‌ప్లస్ 15R', 'వన్‌ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2'- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

భారత మార్కెట్లో వన్​ప్లస్ కొత్త డివైజ్​లు లాంఛ్- వీటి స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా?

OnePlus 15R and OnePlus Pad Go 2 Launched india
OnePlus 15R and OnePlus Pad Go 2 Launched india (Photo Credit- OnePlus)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 18, 2025 at 9:50 AM IST

Hyderabad: వన్​ప్లస్ భారతదేశంలో తన కొత్త "వన్​ప్లస్ 15R", "వన్​ప్లస్ ప్యాడ్​ గో 2" డివైజ్​లను ఒకేసారి విడుదల చేసింది. వీటిలో "వన్​ప్లస్ 15R" అనేది కంపెనీ ప్రీమియం మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్‌ఫోన్, ఇది ఫ్లాగ్‌షిప్ లాంటి పనితీరును అందిస్తుంది. మరో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది భారతదేశంలో క్వాల్కమ్ తాజా స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 Gen 5 చిప్‌సెట్‌ను కలిగి ఉన్న మొదటి ఫోన్. ఇందులో పెద్ద 7,400mAh బ్యాటరీ ఉంది. వన్​ప్లస్ 15R ఆల్-రౌండ్ మిడ్-రేంజ్ ఫోన్‌ అని వన్​ప్లస్ చెబుతోంది.

మరోవైపు కొత్త "వన్​ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2" టాబ్లెట్ రెండు రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది. ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300-అల్ట్రా ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 5G కనెక్టివిటీని కూడా అందిస్తుంది. ఇంకా ఈ టాబ్లెట్ 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్‌కు మద్దతుతో 12.1-అంగుళాల LCD ప్యానెల్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది 33W ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్​ చేసే 10,050mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.

వన్​ప్లస్ 15R వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని రెండు వేరియంట్ ఎంపికలలో విడుదల చేసింది. అవి:

  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా ధరలు:

  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 47,999
  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 52,999

వన్​ప్లస్ 15R బ్యాంక్ ఆఫర్లు: కంపెనీ లాంఛ్ ఆఫర్‌లో భాగంగా ఈ రెండు వేరియంట్లపై బ్యాంక్ డిస్కౌంట్‌ను కూడా ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్‌తో దీనిని రూ. 44,999 ప్రారంభ ధరకు కొనుగోలు చేయొచ్చు. అదే సమయంలో దీని 12GB RAM + 512GB RAM వేరియంట్​ను ఈ ఆఫర్‌తో రూ. 47,999లకే కొనుగోలు చేయొచ్చు.

OnePlus 15R Launch Event
OnePlus 15R Launch Event (Photo Credit- OnePlus)

కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది భారత మార్కెట్​లో మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

  • మింట్ బ్రీజ్
  • చార్‌కోల్ బ్లాక్
  • ఎలక్ట్రిక్ వైలెట్

వీటిలో ఎలక్ట్రిక్ వైలెట్ కలర్ ఆప్షన్ భారతదేశానికి ప్రత్యేకమైనది. దీన్ని "వన్​ప్లస్ 15R ఏస్ ఎడిషన్" పేరుతో తీసుకొచ్చారు. ఇది "వన్​ప్లస్ 15R"లో మూడవ కలర్ ఆప్షన్​గా ఉంటుంది. అయితే ఇది "వన్‌ప్లస్ 15R" ఇతర రెండు కలర్ ఆప్షన్​లతో పోలిస్తే కొన్ని కాస్మెటిక్ మార్పులను కలిగి ఉంటుంది. కానీ కీలక స్పెసిఫికేషన్లు మాత్రం ఒకేలా ఉంటాయి.

