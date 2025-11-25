ETV Bharat / technology

ఒకటి కాదు రెండు- వన్​ప్లస్ '15R' ​ఫోన్​తో పాటు 'ప్యాడ్ గో 2'- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?

వన్​ప్లస్ ప్రియులకు అదిరే అప్డేట్- ఒకేసారి "వన్​ప్లస్ 15R"తో పాటు "ప్యాడ్ గో 2" లాంఛ్- వివరాలు ఇవే!

OnePlus 15R India Launch Date Announced; Will Debut Alongside OnePlus Pad Go 2
OnePlus 15R India Launch Date Announced; Will Debut Alongside OnePlus Pad Go 2 (Photo Credit- OnePlus)
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ వన్​ప్లస్ ఇటీవలే తన ఫ్లాగ్‌షిప్ "వన్​ప్లస్ 15"ను భారత మార్కెట్​లో విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు కంపెనీ ఈ సిరీస్​లో మరో "వన్​ప్లస్ 15R" ఫోన్​ను తీసుకొచ్చేందుకు రెడీ అయింది. దీనిలో భాగంగా దీని కోసం తన భారతీయ వెబ్‌సైట్‌లో ప్రత్యేకంగా ఒక మైక్రోసైట్‌ను సృష్టించింది. తాజాగా దీని లాంఛ్ తేదీని వెల్లడిస్తూ తన అధికారిక సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫామ్ "X" వేదికగా పోస్ట్ షేర్ చేసింది. దీనితో పాటు, కంపెనీ తన "వన్​ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2"ను కూడా పరిచయం చేసింది. దీనిని భారతదేశంలోని అమెజాన్, అలాగే కంపెనీ వెబ్‌సైట్ నుంచి కొనుగోలు చేయవచ్చు.

వన్​ప్లస్ 15R లాంఛ్ ఎప్పుడు?: కంపెనీ ఈ "వన్​ప్లస్ 15R" స్మార్ట్​ఫోన్​ను డిసెంబర్ 17, 2025న భారత మార్కెట్లో ప్రారంభించనుంది. దీనితో పాటు కంపెనీ "వన్​ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2"ను కూడా విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. "వన్​ప్లస్ 15R"ను చార్‌కోల్ బ్లాక్, మింట్ గ్రీన్ కలర్ ఆప్షన్​లలో విడుదల చేయొచ్చు. అదే సమయంలో "వన్​ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2"ను బ్లాక్, లావెండర్ డ్రిఫ్ట్ రంగు ఎంపికలలో అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుందని తెలుస్తోంది.

ఈ అప్​కమింగ్ స్మార్ట్​ఫోన్​ IP66, IP68, IP69, IP69K వాటర్, డస్ట్ రెసిస్టెన్సీ రేటింగ్​తో వస్తున్నట్లు కంపెనీ తన మైక్రోసైట్​ ద్వారా వెల్లడించింది. ఇక "వన్​ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2" గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఇది 5G మద్దతును కలిగి ఉంటుంది. దీన్ని ఉత్పాదకతకు సంబంధించిన పనుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు.

OnePlus 15R
OnePlus 15R (Photo Credit- OnePlus)

మైక్రోసైట్ ప్రకారం "వన్​ప్లస్ 15R" ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా సరికొత్త ఆక్సిజన్ OS 16పై నడుస్తుంది. మరోవైపు "వన్​ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2" S పెన్ సపోర్ట్​తో వస్తుంది. S పెన్ దీనితో అందుబాటులో లేనప్పటికీ, మీరు దానిని విడిగా కొనుగోలు చేయొచ్చు.

OnePlus 15R to be run on OxygenOS 16
OnePlus 15R to be run on OxygenOS 16 (Photo Credit- OnePlus)

ఈ రెండు ఉత్పత్తులకు వన్​ప్లస్ ల్యాండింగ్ పేజీని సిద్ధం చేసింది. మీరు ఇక్కడ Notify Me ఎంపికను చూడవచ్చు. కానీ లాంఛ్​కు ముందుగా ఈ ఫోన్ కొన్ని ఫొటోలు, ఫీచర్లు కూడా లీక్ అయ్యాయి. వాటి నుంచి అందిన సమాచారం ప్రకారం.. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ 165GHz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్‌తో OLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. దీనితో పాటు ప్రామాణీకరణ కోసం అండర్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ క్వాల్కమ్ స్నాప్​డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని చెబుతున్నారు.

ఈ అప్​కమింగ్ "వన్​ప్లస్ 15R" డిజైన్ "వన్​ప్లస్ 15" మాదిరిగానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు కంపెనీ ఈ సిరీస్​లో ప్రో మోడళ్లను విడుదల చేయడం లేదు. బదులుగా ఇందులో "వన్​ప్లస్ 15", "వన్​ప్లస్ 15R" మోడల్స్ ఉంటాయి. దీంతో "వన్​ప్లస్ 15R" ను బేస్ మోడల్‌గా, "వన్​ప్లస్​ 15"ను ప్రో మోడల్‌గా పరిగణించవచ్చు.

