ఒకటి కాదు రెండు- వన్ప్లస్ '15R' ఫోన్తో పాటు 'ప్యాడ్ గో 2'- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?
వన్ప్లస్ ప్రియులకు అదిరే అప్డేట్- ఒకేసారి "వన్ప్లస్ 15R"తో పాటు "ప్యాడ్ గో 2" లాంఛ్- వివరాలు ఇవే!
Published : November 25, 2025 at 1:59 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వన్ప్లస్ ఇటీవలే తన ఫ్లాగ్షిప్ "వన్ప్లస్ 15"ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు కంపెనీ ఈ సిరీస్లో మరో "వన్ప్లస్ 15R" ఫోన్ను తీసుకొచ్చేందుకు రెడీ అయింది. దీనిలో భాగంగా దీని కోసం తన భారతీయ వెబ్సైట్లో ప్రత్యేకంగా ఒక మైక్రోసైట్ను సృష్టించింది. తాజాగా దీని లాంఛ్ తేదీని వెల్లడిస్తూ తన అధికారిక సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ "X" వేదికగా పోస్ట్ షేర్ చేసింది. దీనితో పాటు, కంపెనీ తన "వన్ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2"ను కూడా పరిచయం చేసింది. దీనిని భారతదేశంలోని అమెజాన్, అలాగే కంపెనీ వెబ్సైట్ నుంచి కొనుగోలు చేయవచ్చు.
వన్ప్లస్ 15R లాంఛ్ ఎప్పుడు?: కంపెనీ ఈ "వన్ప్లస్ 15R" స్మార్ట్ఫోన్ను డిసెంబర్ 17, 2025న భారత మార్కెట్లో ప్రారంభించనుంది. దీనితో పాటు కంపెనీ "వన్ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2"ను కూడా విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. "వన్ప్లస్ 15R"ను చార్కోల్ బ్లాక్, మింట్ గ్రీన్ కలర్ ఆప్షన్లలో విడుదల చేయొచ్చు. అదే సమయంలో "వన్ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2"ను బ్లాక్, లావెండర్ డ్రిఫ్ట్ రంగు ఎంపికలలో అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుందని తెలుస్తోంది.
Get ready: https://t.co/oOMhrQAPrl— OnePlus (@oneplus) November 24, 2025
May the power be ever in your favor. #OnePlus15R pic.twitter.com/LhxcbnplMq
ఈ అప్కమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్ IP66, IP68, IP69, IP69K వాటర్, డస్ట్ రెసిస్టెన్సీ రేటింగ్తో వస్తున్నట్లు కంపెనీ తన మైక్రోసైట్ ద్వారా వెల్లడించింది. ఇక "వన్ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2" గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఇది 5G మద్దతును కలిగి ఉంటుంది. దీన్ని ఉత్పాదకతకు సంబంధించిన పనుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు.
మైక్రోసైట్ ప్రకారం "వన్ప్లస్ 15R" ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా సరికొత్త ఆక్సిజన్ OS 16పై నడుస్తుంది. మరోవైపు "వన్ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2" S పెన్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. S పెన్ దీనితో అందుబాటులో లేనప్పటికీ, మీరు దానిని విడిగా కొనుగోలు చేయొచ్చు.
ఈ రెండు ఉత్పత్తులకు వన్ప్లస్ ల్యాండింగ్ పేజీని సిద్ధం చేసింది. మీరు ఇక్కడ Notify Me ఎంపికను చూడవచ్చు. కానీ లాంఛ్కు ముందుగా ఈ ఫోన్ కొన్ని ఫొటోలు, ఫీచర్లు కూడా లీక్ అయ్యాయి. వాటి నుంచి అందిన సమాచారం ప్రకారం.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 165GHz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్తో OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. దీనితో పాటు ప్రామాణీకరణ కోసం అండర్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని చెబుతున్నారు.
ఈ అప్కమింగ్ "వన్ప్లస్ 15R" డిజైన్ "వన్ప్లస్ 15" మాదిరిగానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు కంపెనీ ఈ సిరీస్లో ప్రో మోడళ్లను విడుదల చేయడం లేదు. బదులుగా ఇందులో "వన్ప్లస్ 15", "వన్ప్లస్ 15R" మోడల్స్ ఉంటాయి. దీంతో "వన్ప్లస్ 15R" ను బేస్ మోడల్గా, "వన్ప్లస్ 15"ను ప్రో మోడల్గా పరిగణించవచ్చు.