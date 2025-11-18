వన్ప్లస్ నుంచి మరో స్మార్ట్ఫోన్- కెమెరా మాడ్యూల్, కలర్ ఆప్షన్స్ రివీల్!
భారత మార్కెట్లోకి త్వరలో "వన్ప్లస్ 15R"- వివరాలు ఇవే!
Published : November 18, 2025 at 3:44 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వన్ప్లస్ ఇటీవలే భారత మార్కెట్లోకి తన ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ "వన్ప్లస్ 15"ను భారత మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. తాజాగా మరో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసేందుకు రెడీ అయింది. ఈ ఫోన్ పేరు "వన్ప్లస్ 15R". కంపెనీ దీని కోసం తన భారతీయ వెబ్సైట్లో ప్రత్యేకంగా ఒక మైక్రోసైట్ను సృష్టించింది. ఈ ఫోన్ను ఇటీవలే అక్టోబర్లో చైనాలో విడుదల చేసిన "వన్ప్లస్ ఏస్ 6" మోడల్ ఆధారంగా తీసుకురావచ్చని చెబుతున్నారు.
వన్ప్లస్ 15R మైక్రోసైట్లో "Power On. Limits Off" అనే ట్యాగ్లైన్ ఉంది. దాని కింద "OnePlus 15R | Coming Soon" అని జోడించారు. ఈ టీజర్ ఇమేజ్ ఫోన్ను రెండు వేర్వేరు షేడ్స్లో చూపిస్తుంది. ఇవి మెటాలిక్ బ్లాక్, మెటాలిక్ ఆలివ్ గ్రీన్ కలర్ ఆప్షన్స్ కావచ్చు. ఈ అప్కమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్ వెనుక భాగంలో డ్యూయల్-కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. దీన్ని "వన్ప్లస్ 15" మాదిరిగానే స్క్వేర్ కెమెరా ఐలాండ్ లోపల నిలువుగా అమర్చారు. పవర్, వాల్యూమ్ బటన్లను ఫోన్ ఫ్రేమ్ కుడి వైపున ఉంచినట్లు కనిపిస్తోంది. ఇంకా ఇది ఎడమ వైపున ప్లస్ కీని కలిగి ఉన్నట్లుగా ఉంది.
దీంతో పాటు ఈ అప్కమింగ్ ఫోన్ ఆక్సిజన్ OS 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS)తో నడుస్తుందని కూడా మైక్రోసైట్ ప్రదర్శిస్తోంది. ఈ OS గూగుల్ జెమినిలో మైండ్ స్పేస్, ప్లస్ మైండ్, AI రైటర్, AI స్కాన్, AI వాయిస్స్క్రైబ్, AI-సహాయక ఫొటో ఎడిటింగ్ ఫీచర్లతో పాటు మరిన్ని AI ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.
కంపెనీ ఈ అప్కమింగ్ ఫోన్కు సంబంధించిన ఇతర వివరాలను ఇంకా వెల్లడించలేదు. అయితే దీని ఇతర ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు కొన్ని చైనాలో విడుదలైన "వన్ప్లస్ ఏస్ 6" మాదిరిగా ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు.
వన్ప్లస్ ఏస్ 6 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.83-అంగుళాల 1.5K (1,272 x 2,800 పిక్సెల్స్) ఫ్లాట్ AMOLED స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. ఇది 165Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 5,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో వస్తుంది. బయోమెట్రిక్ భద్రత కోసం ఈ ఫోన్ ప్యానెల్ ఇన్-డిస్ప్లే 3D ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ను కలిగి ఉంది. ఇది కంటి-రక్షణ ఫీచర్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
చిప్సెట్: ఈ "వన్ప్లస్ ఏస్ 6" ఫోన్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 16GB వరకు LPDDR5X అల్ట్రా RAM, 512GB వరకు UFS 4.1 ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది. గ్రాఫిక్స్-ఇంటెన్సివ్ టాస్క్ల కోసం ఇందులో G2 గేమింగ్ చిప్ కూడా ఉంది.
బ్యాటరీ: ఇందులో 7,800mAh బ్యాటరీని అందించారు. ఇది దాని విభాగంలో అతిపెద్దదని కంపెనీ చెబుతోంది. ఈ బ్యాటరీ 120W ఫాస్ట్ వైర్డు ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అయితే "వన్ప్లస్ 15" మాదిరిగా ఇందులో వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ మద్దతు లేదు.
కెమెరా సెటప్: ఇది డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS)తో 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఇందులో 16-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా ఉంది.
రెసిస్టెన్సీ: ఈ ఫోన్ మెటల్ ఫ్రేమ్ను కలిగి ఉంది. డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం ఇది IP66 + IP68 + IP69 + IP69K రేటింగ్లను కలిగి ఉంది.
బరువు: ఇది సుమారు 213 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.
అయితే ఈ "వన్ప్లస్ 15R" ఫోన్ ఇటీవల ప్రారంభించిన ఫ్లాగ్షిప్ "వన్ప్లస్ 15" మాదిరిగా 7,300mAh బ్యాటరీతో రావచ్చని భావిస్తున్నారు.