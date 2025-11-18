ETV Bharat / technology

వన్​ప్లస్ నుంచి మరో స్మార్ట్​ఫోన్- కెమెరా మాడ్యూల్, కలర్ ఆప్షన్స్ రివీల్!

భారత మార్కెట్​లోకి త్వరలో "వన్​ప్లస్ 15R"- వివరాలు ఇవే!

OnePlus 15R Confirmed To Launch In India Soon: Teaser Reveals Colours And Camera Module
OnePlus 15R Confirmed To Launch In India Soon: Teaser Reveals Colours And Camera Module (Photo Credit- OnePlus)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 18, 2025 at 3:44 PM IST

Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ వన్​ప్లస్ ఇటీవలే భారత మార్కెట్​లోకి తన ఫ్లాగ్​షిప్ మోడల్ "వన్​ప్లస్ 15"ను భారత మార్కెట్​లోకి తీసుకొచ్చింది. తాజాగా మరో కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసేందుకు రెడీ అయింది. ఈ ఫోన్ పేరు "వన్​ప్లస్ 15R". కంపెనీ దీని కోసం తన భారతీయ వెబ్‌సైట్‌లో ప్రత్యేకంగా ఒక మైక్రోసైట్‌ను సృష్టించింది. ఈ ఫోన్​ను ఇటీవలే అక్టోబర్​లో చైనాలో విడుదల చేసిన "వన్​ప్లస్ ఏస్ 6" మోడల్​ ఆధారంగా తీసుకురావచ్చని చెబుతున్నారు.

వన్​ప్లస్ 15R మైక్రోసైట్​లో "Power On. Limits Off" అనే ట్యాగ్‌లైన్‌ ఉంది. దాని కింద "OnePlus 15R | Coming Soon" అని జోడించారు. ఈ టీజర్ ఇమేజ్ ఫోన్​ను రెండు వేర్వేరు షేడ్స్‌లో చూపిస్తుంది. ఇవి మెటాలిక్ బ్లాక్, మెటాలిక్ ఆలివ్ గ్రీన్ కలర్ ఆప్షన్స్ కావచ్చు. ఈ అప్​కమింగ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వెనుక భాగంలో డ్యూయల్-కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. దీన్ని "వన్​ప్లస్ 15" మాదిరిగానే స్క్వేర్ కెమెరా ఐలాండ్ లోపల నిలువుగా అమర్చారు. పవర్, వాల్యూమ్ బటన్‌లను ఫోన్ ఫ్రేమ్ కుడి వైపున ఉంచినట్లు కనిపిస్తోంది. ఇంకా ఇది ఎడమ వైపున ప్లస్ కీని కలిగి ఉన్నట్లుగా ఉంది.

దీంతో పాటు ఈ అప్​కమింగ్ ఫోన్ ఆక్సిజన్ OS 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS)తో నడుస్తుందని కూడా మైక్రోసైట్ ప్రదర్శిస్తోంది. ఈ OS గూగుల్ జెమినిలో మైండ్ స్పేస్, ప్లస్ మైండ్, AI రైటర్, AI స్కాన్, AI వాయిస్‌స్క్రైబ్, AI-సహాయక ఫొటో ఎడిటింగ్ ఫీచర్లతో పాటు మరిన్ని AI ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.

కంపెనీ ఈ అప్​కమింగ్ ఫోన్​కు సంబంధించిన ఇతర వివరాలను ఇంకా వెల్లడించలేదు. అయితే దీని ఇతర ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు కొన్ని చైనాలో విడుదలైన "వన్​ప్లస్​ ఏస్ 6" మాదిరిగా ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు.

వన్​ప్లస్ ఏస్ 6 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.83-అంగుళాల 1.5K (1,272 x 2,800 పిక్సెల్స్) ఫ్లాట్ AMOLED స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది 165Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 5,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో వస్తుంది. బయోమెట్రిక్ భద్రత కోసం ఈ ఫోన్ ప్యానెల్ ఇన్-డిస్​ప్లే 3D ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది కంటి-రక్షణ ఫీచర్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

చిప్​సెట్: "వన్​ప్లస్ ఏస్ 6" ఫోన్​ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 16GB వరకు LPDDR5X అల్ట్రా RAM, 512GB వరకు UFS 4.1 ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. గ్రాఫిక్స్-ఇంటెన్సివ్ టాస్క్​ల కోసం ఇందులో G2 గేమింగ్ చిప్ కూడా ఉంది.

బ్యాటరీ: ఇందులో 7,800mAh బ్యాటరీని అందించారు. ఇది దాని విభాగంలో అతిపెద్దదని కంపెనీ చెబుతోంది. ఈ బ్యాటరీ 120W ఫాస్ట్ వైర్డు ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అయితే "వన్​ప్లస్ 15" మాదిరిగా ఇందులో వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ మద్దతు లేదు.

కెమెరా సెటప్: ఇది డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్​ను కలిగి ఉంది. ఇందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS)తో 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఇందులో 16-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా ఉంది.

రెసిస్టెన్సీ: ఈ ఫోన్​ మెటల్ ఫ్రేమ్‌ను కలిగి ఉంది. డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం ఇది IP66 + IP68 + IP69 + IP69K రేటింగ్‌లను కలిగి ఉంది.

బరువు: ఇది సుమారు 213 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

అయితే ఈ "వన్​ప్లస్ 15R" ఫోన్ ఇటీవల ప్రారంభించిన ఫ్లాగ్​షిప్ "వన్​ప్లస్ 15" మాదిరిగా 7,300mAh బ్యాటరీతో రావచ్చని భావిస్తున్నారు.

