వన్ప్లస్ 15Rతో పాటు 'ఏస్' ఎడిషన్- దీని స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా?
ఎలక్ట్రిక్ వైలెట్ కలర్లో "వన్ప్లస్ 15R ఏస్" ఎడిషన్- డిజైన్, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : December 12, 2025 at 2:29 PM IST
Hyderabad: చైనాకు చెందిన స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వన్ప్లస్ భారతదేశంలో తన స్టాండర్డ్ "వన్ప్లస్ 15R" మోడల్తో పాటు "వన్ప్లస్ 15R ఏస్" ఎడిషన్ను విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. దీన్ని ఎలక్ట్రిక్ వైలెట్ కలర్లో తీసుకురానున్నారు. ఇప్పటికే వెల్లడైన చార్కోల్ బ్లాక్, మింట్ గ్రీన్ షేడ్స్తో ఇది జతకలవనుంది.
అంటే ఇది "వన్ప్లస్ 15R"లో ఉన్న చార్కోల్ బ్లాక్, మింట్ గ్రీన్ అనే రెండు రంగు ఎంపికలకు మూడవ ఆప్షన్గా ఉంటుంది. ఈ "వన్ప్లస్ 15R" ఎలక్ట్రిక్ వైలెట్ వేరియంట్ ఇతర రెండు కలర్ ఆప్షన్లతో పోలిస్తే కొన్ని కాస్మెటిక్ మార్పులను కలిగి ఉంటుంది. అయితే ప్రధాన స్పెసిఫికేషన్లు మాత్రం ఒకేలా ఉంటాయి.
వన్ప్లస్ 15R ఏస్ ఎడిషన్ ఇండియా లాంఛ్: ఈ మోడల్ను ప్రామాణిక "వన్ప్లస్ 15R", "వన్ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2" డివైజ్లతో పాటు డిసెంబర్ 17, 2025న భారతదేశంలో ప్రారంభించనున్నారు. లాంఛ్ అనంతరం ఈ "వన్ప్లస్ 15R ఏస్" ఎడిషన్ అమెజాన్, వన్ప్లస్ ఇండియా వెబ్సైట్ ద్వారా అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుందని కంపెనీ ఒక ప్రెస్ నోట్లో పేర్కొంది. ఈ "వన్ప్లస్ 15R ఏస్" ఎడిషన్ ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ వైలెట్ కలర్ ఆప్షన్ను జోడించడంతో "వన్ప్లస్ 15R" ఇప్పుడు దేశంలో మూడు రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:
- చార్కోల్ బ్లాక్
- ఎలక్ట్రిక్ వైలెట్
- మింట్ గ్రీన్
వన్ప్లస్ 15R ఏస్ ఎడిషన్ డిజైన్: ఈ "వన్ప్లస్ 15R ఏస్" ఎడిషన్లో ఫైబర్గ్లాస్ బ్యాక్ ప్యానెల్ ఉంటుందని కంపెనీ టీజ్ చేసింది. దీనికి ఒక ప్రత్యేకమైన కోటింగ్ ఉంటుంది. దానిపై డిజైన్లో భాగంగా "Ace" అని ముద్రించారు. ఈ కొత్త కలర్ వే, డిసెంబర్ 3న చైనాలో విడుదలైన "వన్ప్లస్ ఏస్ 6T" ఎలక్ట్రిక్ వైలెట్ షేడ్ను పోలి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా "వన్ప్లస్ 15R"ను కూడా పైన పేర్కొన్న స్మార్ట్ఫోన్కు రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్గా చెబుతున్నారు.
వన్ప్లస్ 15R ఏస్ ఎడిషన్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ ఫోన్ కొన్ని బాహ్య మార్పులను మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది. దీని అంతర్గత భాగాలు ప్రామాణిక మోడల్ లాగానే ఉంటాయి. ఈ ఫోన్ 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 1.5K AMOLED స్క్రీన్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 450PPI పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 1,800 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. తన "15R" డిస్ప్లే 2 నిట్స్ నుంచి 1,800 నిట్స్ వరకు బ్రైట్నెస్ పరిధిని సపోర్ట్ చేస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
ఫ్లాగ్షిప్ "వన్ప్లస్ 15" మాదిరిగానే "15R" కంప్యూటేషనల్ ఫొటోగ్రఫీ కోసం DetailMax ఇంజిన్తో వస్తుంది. ఇది అల్ట్రా క్లియర్ మోడ్, క్లియర్ బర్స్ట్, క్లియర్ నైట్ ఇంజిన్ టెక్నాలజీలను కూడా కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ ధృవీకరించింది.
చిప్సెట్: వన్ప్లస్ క్వాల్కమ్తో కలిసి కొత్త స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్సెట్ను కో-డిజైన్ చేసింది. ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెసర్తో పనిచేసే మొదటి స్మార్ట్ఫోన్గా "వన్ప్లస్ 15R" నిలవనుంది. ఈ ఫోన్లో కొత్త G2 Wi-Fi చిప్, టచ్ రెస్పాన్స్ చిప్ కూడా ఉంటుందని వెల్లడైంది. డిసెంబర్ 17న "వన్ప్లస్ 15R" ఆవిష్కరణ సమయంలో దీనిపై మరిన్ని వివరాలు వెలుగులోకి రానున్నాయి.