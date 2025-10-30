ETV Bharat / technology

వన్​ప్లస్ 15 భారత్​కు వచ్చేస్తోంది- లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్- ఎప్పుడంటే?

"వన్​ప్లస్ 15" భారత్​ లాంఛ్ తేదీని ప్రకటించిన కంపెనీ- వివరాలు ఇవే!

The OnePlus 15 will launch in India on November 13, 2025.
The OnePlus 15 will launch in India on November 13, 2025.
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 30, 2025 at 5:01 PM IST

Hyderabad: వన్​ప్లస్ అభిమానులకు అదిరే అప్డేట్. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న "వన్​ప్లస్ 15" ఫోన్ భారత్​కు త్వరలోనే రానుంది. కంపెనీ దీని ఇండియా లాంఛ్​ తేదీని ప్రకటించింది. "వన్​ప్లస్ 15" భారత్ వెర్షన్​ను వచ్చే నెలలో అంటే నవంబర్​లో ప్రారంభించనున్నట్లు వెల్లడిస్తూ తన అధికారిక సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫామ్ ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ చేసింది. ఈ ఫోన్​ను ఇటీవలే అక్టోబర్ 27, 2025న వన్​ప్లస్ స్వదేశీ మార్కెట్​ చైనాలో విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు దీన్ని భారత్​కు కూడా తీసుకువచ్చేందుకు రెడీ అయింది.

వన్​ప్లస్ 15 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

ప్రాసెసర్: కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ ఇండియన్ వెర్షన్​ "స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" SoC ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ చిప్​సెట్​ను క్వాల్కమ్ ఇటీవలే ఫ్లాగ్‌షిప్ మొబైల్ ప్రాసెసింగ్ కోసం ప్రకటించింది. ఇప్పుడు "వన్​ప్లస్ 15" ఈ చిప్​సెట్​తో రానున్న తొలి స్మార్ట్​ఫోన్​గా నిలవనుంది. అయితే దీని చైనా వెర్షన్ క్వాల్కమ్ ఆక్టా-కోర్ 3nm స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్​ను కలిగి ఉంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ భారత్​ వెర్షన్ లేటెస్ట్ ఆక్సిజన్ OS 16పై నడుస్తుందని కంపెనీ తన వెబ్​సైట్​లో పేర్కొంది. అయితే చైనా వెర్షన్ ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత ColorOS 16 పై నడుస్తుంది.

కెమెరా సెటప్: ఇది 50MP ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్​తో భారత్​లో లాంఛ్ కానుందని వన్​ప్లస్ వెల్లడించింది. ఇక "వన్​ప్లస్ 15" చైనా వెర్షన్ విషయానికి వస్తే ఇది ట్రిపుల్-రియర్ కెమెరా యూనిట్‌ను కలిగి ఉంది. దీనికి 24mm ఫోకల్ లెంగ్త్‌తో 50-మెగాపిక్సెల్ (f/1.8) ప్రైమరీ షూటర్ ఉంది. ఇది 50-మెగాపిక్సెల్ (f/2.0) అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ (f/1.8) టెలిఫొటో కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఈ ఫోన్ ముందు భాగంలో 32-మెగాపిక్సెల్ (f/2.4) సెల్ఫీ కెమెరాను అందించారు. దీని వెనుక కెమెరా సెటప్ 30 fps వద్ద 8K రిజల్యూషన్ వీడియోలను షూట్ చేయగలదు.

ఆన్‌బోర్డ్ సెన్సార్ల జాబితాలో ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, కలర్ టెంపరేచర్ సెన్సార్, ఎలక్ట్రానిక్ కంపాస్, యాక్సిలరేషన్ సెన్సార్, గైరోస్కోప్, హాల్ సెన్సార్, లేజర్ ఫోకస్ సెన్సార్, స్పెక్ట్రమ్ సెన్సార్, IR బ్లాస్టర్ ఉన్నాయి.

కలర్ ఆప్షన్లు: భారతదేశంలో ఇది మూడు కలర్ ఆప్షన్​లలో లభించనుంది.

ఇక ఈ ఫోన్ ఇతర కీలక ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్ల వివరాలను కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు. అయితే ఇవి ఇంచుమించు చైనీస్ వెర్షన్​ను పోలిన ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా చైనీస్ వెర్షన్​లో దీని మిగిలిన కీలక ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

వన్​ప్లస్ 15 చైనీస్ వెర్షన్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్ 165Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 1.5K (1,272x2,772 పిక్సెల్స్) రిజల్యూషన్, 1,800 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్, 330Hz వరకు టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 450 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీతో 6.78-అంగుళాల మూడవ తరం BOE ఫ్లెక్సిబుల్ AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ స్క్రీన్ 100 శాతం DCI-P3 కలర్ గామట్, 1.07 బిలియన్ కలర్లకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.

ప్రాసెసర్: ఇది క్వాల్కమ్ ఆక్టా-కోర్ 3nm స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది Adreno 840 GPUతో వస్తుంది. ఈ చిప్‌సెట్ 2 పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్లు, 6 ఎఫిషియెన్సీ కోర్లను కలిగి ఉంది. ఇది 4.608GHz పీక్ క్లాక్ స్పీడ్‌ను అందిస్తుంది. ఇది 16GB వరకు LPDDR5X RAM, 1TB వరకు UFS 4.1 ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది.

బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఈ కొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్ 7,300mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 120W సూపర్ ఫ్లాష్ ఛార్జ్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 50W వైర్‌లెస్ ఫ్లాష్ ఛార్జ్ సపోర్ట్​ను అందిస్తుంది.

సెక్యూరిటీ, కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: భద్రత కోసం ఇది ఇన్-డిస్‌ప్లే అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్‌ను కూడా కలిగి ఉంది. ఇక కనెక్టివిటీ ఆప్షన్ల విషయానికి వస్తే ఈ ఫోన్ 5G, Wi-Fi 7, NFC, Beidou, GPS, GLONASS, గెలీలియో, QZSSలకు మద్దతు ఇస్తుంది.

కొలతలు, బరువు: ఇది 161.42x76.67x8.10mm కొలతలతో 211 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

వన్​ప్లస్ 15 వేరియంట్లు: కంపెనీ చైనా మార్కెట్​లో దీన్ని ఐదు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది.

  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్‌
  • 16GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
  • 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
  • 16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్

వేరియంట్లవారీగా దీని ధరలు:

  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్​తో దీని ధర: CNY 3,999 (సుమారు రూ. 50,000)
  • 16GB RAM + 256GB స్టోరేజ్​తో దీని ధర: CNY 4,299 (సుమారు రూ. 53,000)
  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్​తో దీని ధర: CNY 4,599 (సుమారు రూ. 57,000)
  • 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్​తో దీని ధర: CNY 4,899 (సుమారు రూ. 61,000)
  • 16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్​తో దీని ధర: CNY 5,399 (సుమారు రూ. 67,000)

కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ ఫోన్ చైనా మార్కెట్​లో మూడు కలర్ ఆప్షన్​లలో లభిస్తుంది. అవి:

  • అబ్సొల్యూట్ బ్లాక్
  • మిస్టీ పర్పుల్
  • సాండ్ డ్యూన్

భారత్​లో లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?: కంపెనీ దీన్ని భారతదేశంలో నవంబర్ 13, 2025న సాయంత్రం 7 గంటలకు ISTకి విడుదల చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది.

సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ భారత మార్కెట్​లో లాంఛ్ అయిన తర్వాత కంపెనీ అధికారిక వెబ్‌సైట్, అమెజాన్ ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులోకి రానుంది.

ONEPLUS 15 INDIA LAUNCH DATE
ONEPLUS 15 INDIA LAUNCH DATE

