'వన్ప్లస్ 15' స్మార్ట్ఫోన్ వచ్చేసిందోచ్!- ధర ఎంతంటే?
చైనా మార్కెట్లో వన్ప్లస్ తదుపరి తరం ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : October 28, 2025 at 10:57 AM IST
Hyderabad: వన్ప్లస్ అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న "వన్ప్లస్ 15" ఫోన్ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ ఫోన్ను గతేడాది విడుదలైన "వన్ప్లస్ 13"కు సక్సెసర్గా తీసుకొచ్చారు. ఇది దాని ప్రవీయస్ మోడల్ కంటే వివిధ అప్గ్రేడ్లను అందిస్తోంది. అయితే కంపెనీ ఈ ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ను ప్రస్తుతానికి తన స్వదేశీ మార్కెట్ అంటే చైనాకు మాత్రమే పరిమితం చేసింది. త్వరలో దీన్ని భారత్కు కూడా తీసుకురానుంది. ఈ సందర్భంగా చైనాలో దీని ధర, ఫీచర్లతో పాటు మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.
వన్ప్లస్ 15 వేరియంట్లు: కంపెనీ చైనా మార్కెట్లో దీన్ని ఐదు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది.
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 16GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
- 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
- 16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్
వేరియంట్లవారీగా దీని ధరలు:
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో దీని ధర: CNY 3,999 (సుమారు రూ. 50,000)
- 16GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో దీని ధర: CNY 4,299 (సుమారు రూ. 53,000)
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్తో దీని ధర: CNY 4,599 (సుమారు రూ. 57,000)
- 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్తో దీని ధర: CNY 4,899 (సుమారు రూ. 61,000)
- 16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్తో దీని ధర: CNY 5,399 (సుమారు రూ. 67,000)
కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ ఫోన్ చైనా మార్కెట్లో మూడు కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. అవి:
- అబ్సొల్యూట్ బ్లాక్
- మిస్టీ పర్పుల్
- సాండ్ డ్యూన్
సేల్ వివరాలు: ఈ "వన్ప్లస్ 15" ఫోన్ అక్టోబర్ 28న కంపెనీ ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా చైనాలో అమ్మకానికి వస్తుంది.
వన్ప్లస్ 15 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్ 165Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 1.5K (1,272x2,772 పిక్సెల్స్) రిజల్యూషన్, 1,800 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, 330Hz వరకు టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 450 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీతో 6.78-అంగుళాల మూడవ తరం BOE ఫ్లెక్సిబుల్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ స్క్రీన్ 100 శాతం DCI-P3 కలర్ గామట్, 1.07 బిలియన్ కలర్లకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఇది క్వాల్కమ్ ఆక్టా-కోర్ 3nm స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది Adreno 840 GPUతో వస్తుంది. ఈ చిప్సెట్ 2 పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్లు, 6 ఎఫిషియెన్సీ కోర్లను కలిగి ఉంది. ఇది 4.608GHz పీక్ క్లాక్ స్పీడ్ను అందిస్తుంది. ఇది 16GB వరకు LPDDR5X RAM, 1TB వరకు UFS 4.1 ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఈ కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ 7,300mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 120W సూపర్ ఫ్లాష్ ఛార్జ్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 50W వైర్లెస్ ఫ్లాష్ ఛార్జ్ సపోర్ట్ను అందిస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఆప్టిక్స్ విషయానికొస్తే "వన్ప్లస్ 15" ట్రిపుల్-రియర్ కెమెరా యూనిట్ను కలిగి ఉంది. దీనికి 24mm ఫోకల్ లెంగ్త్తో 50-మెగాపిక్సెల్ (f/1.8) ప్రైమరీ షూటర్ ఉంది. ఇది 50-మెగాపిక్సెల్ (f/2.0) అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ (f/1.8) టెలిఫొటో కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఈ ఫోన్ ముందు భాగంలో 32-మెగాపిక్సెల్ (f/2.4) సెల్ఫీ కెమెరాను అందించారు. దీని వెనుక కెమెరా సెటప్ 30 fps వద్ద 8K రిజల్యూషన్ వీడియోలను షూట్ చేయగలదు.
ఆన్బోర్డ్ సెన్సార్ల జాబితాలో ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, కలర్ టెంపరేచర్ సెన్సార్, ఎలక్ట్రానిక్ కంపాస్, యాక్సిలరేషన్ సెన్సార్, గైరోస్కోప్, హాల్ సెన్సార్, లేజర్ ఫోకస్ సెన్సార్, స్పెక్ట్రమ్ సెన్సార్, IR బ్లాస్టర్ ఉన్నాయి.
సెక్యూరిటీ, కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: భద్రత కోసం ఇది ఇన్-డిస్ప్లే అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ను కూడా కలిగి ఉంది. ఇక కనెక్టివిటీ ఆప్షన్ల విషయానికి వస్తే ఈ ఫోన్ 5G, Wi-Fi 7, NFC, Beidou, GPS, GLONASS, గెలీలియో, QZSSలకు మద్దతు ఇస్తుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ చైనాలో ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత ColorOS 16 పై నడుస్తుంది.
కొలతలు, బరువు: ఇది 161.42x76.67x8.10mm కొలతలతో 211 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.
ఇక ఈ ఫోన్ భారత్కు ఎప్పుడు వస్తుందో, ఎలాంటి ఫీచర్లతో వస్తుందో చూడాలి.