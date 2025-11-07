మరికొన్ని రోజుల్లోనే 'వన్ప్లస్ 15' భారత్ ఎంట్రీ- లాంఛ్కు ముందే కీలక స్పెక్స్ రివీల్!
భారత్ లాంఛ్కు రెడీగా 'వన్ప్లస్ 15'- వివరాలు ఇవే!
Published : November 7, 2025 at 4:28 PM IST
Hyderabad: వన్ప్లస్ కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ "OnePlus 15" నవంబర్ 13న భారత్తో పాటు ఇతర ప్రపంచ మార్కెట్లకు ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. దీనిలో భాగంగా ఈ ఫోన్ టీజింగ్ను కంపెనీ ఇప్పటికే ప్రారంభించింది. తద్వారా దీని కీలక ఫీచర్లను వెల్లడిస్తూ వస్తోంది. తాజాగా ఈ ఫోన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ట్రై-చిప్లు, రిఫ్రెష్ రేట్, బెజెల్స్తో పాటు మరిన్ని వివరాలను వెల్లడించింది. ఆ వివరాలు మీకోసం.
వన్ప్లస్ 15 మరిన్ని ఫీచర్లు రివీల్:
Dropping soon: https://t.co/WfFwzaDgTt— OnePlus India (@OnePlus_IN) November 6, 2025
Certified to survive it all. #OnePlus15 pic.twitter.com/fmSaUn7SYk
పెర్ఫార్మెన్స్ ట్రై-చిప్: వన్ప్లస్ అధికారిక వెబ్సైట్, X పోస్ట్ల ప్రకారం, ఈ అప్కమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్ G2 WiFi చిప్, స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్తో టచ్ రెస్పాన్స్ చిప్తో వస్తుంది. "G2 WiFi" చిప్ను వన్ప్లస్ స్వయంగా నిర్మించి అభివృద్ధి చేసిందని గమనించాలి. వీటితో ఈ ఫోన్ బలహీనమైన Wi-Fi సిగ్నల్లతో కూడా వేగవంతమైన అప్లోడ్, డౌన్లోడ్ వేగాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
టచ్ రెస్పాన్స్ చిప్ & రిఫ్రెష్ రేట్: ఈ కొత్త ఫోన్ ఫీచర్లను హైలైట్ చేసే రెండు "X" పోస్ట్లను కంపెనీ షేర్ చేసింది. వీటి ప్రకారం, ఈ వన్ప్లస్ 15OnePlus 15 ను "మిలియన్ స్వైప్ ఛాలెంజ్" కింద చూపించారు. ఇక్కడ రెండు రోబోటిక్ చేతులు ఫోన్ డిస్ప్లేపై ఏవో గీతలు గీస్తున్నట్లు కన్పిస్తోంది. తద్వారా దాని మల్టీ-టచ్ స్థిరత్వాన్ని హైలైట్ చేశారు. ఇది టచ్ రెస్పాన్స్ చిప్ ప్రాముఖ్యతను వెల్లడిస్తుంది.
Tap into what’s coming: https://t.co/WfFwzaDgTt— OnePlus India (@OnePlus_IN) November 5, 2025
No missed inputs, just seamless multi-touch consistency. #OnePlus15 pic.twitter.com/mfewoeljWI
మరో "X" పోస్ట్ ఈ అప్కమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్ 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ప్రయోజనాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. పోస్ట్లో "వన్ప్లస్ 15"ను 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉన్న రెండు ఫోన్లతో పోల్చి గేమ్స్ ప్లే చేస్తున్నప్పుడు శత్రువులపై రెండరింగ్, కాల్పులు జరపడంలో అవి ఎలా నెమ్మదిగా ఉన్నాయో చూపించారు.
Coming soon with the #OnePlus15 : https://t.co/WfFwzaDgTt— OnePlus India (@OnePlus_IN) November 4, 2025
Win endlessly with the OP FPS Max. pic.twitter.com/wmKpEKOvzw
OP గేమింగ్ కోర్: ఇది చిప్-స్థాయి సాంకేతికత. దీన్ని 20,000 కంటే ఎక్కువ లైన్ల ఒరిజినల్ కోడ్ను ఉపయోగించి అభివృద్ధి చేశారు. ఇది స్మూత్, ఆప్టిమైజ్డ్ గేమ్ప్లేను అందించడానికి పెర్ఫార్మెన్స్ ట్రై-చిప్ని ఉపయోగించి హార్డ్వేర్ స్థాయిలో గేమింగ్ పనితీరును పునర్నిర్మిస్తుంది.
చిన్న బెజెల్స్, మెరుగైన మిడిల్ ఫ్రేమ్: కంపెనీ ఈ అప్కమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్లో 1.15mm బెజెల్స్, "ఇండస్ట్రీ-ఫస్ట్ మిడిల్ ఫ్రేమ్ విత్ మైక్రో-ఆర్క్ ఆక్సిడేషన్" ఉన్నాయని నిర్ధారించింది. ఇది అల్యూమినియం కంటే 3.4 రెట్లు దృఢంగా, టైటానియం కంటే 1.3 రెట్లు బలంగా ఉంటుందని పేర్కొంది.
కలర్ ఆప్షన్స్: ఇది మూడు కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అవి:
- సాండ్ స్టార్మ్
- అల్ట్రా వైలెట్
- ఇన్ఫినిట్ బ్లాక్
AI కంపాటిబిలిటీ: కంపెనీ "X"లో చేసిన ఓ పోస్ట్ ప్రకారం ఆక్సిజన్ OS 16 AI ఫీచర్ "Mind Space" వినియోగదారులకు వ్యక్తిగతీకరించిన సహాయాన్ని అందించేందుకు గూగుల్ జెమినితో కలిసి పని చేస్తుంది.
ఇకపోతే కంపెనీ ఇటీవలే దీని ప్రాసెసర్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, కెమెరా సెటప్తో పాటు మూడు రంగులలో అందుబాటులో ఉంటుందని వెల్లడించింది. ఆ వివరాలు మీకోసం.
ప్రాసెసర్: కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఇండియన్ వెర్షన్ "స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" SoC ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ చిప్సెట్ను క్వాల్కమ్ ఇటీవలే ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్ ప్రాసెసింగ్ కోసం ప్రకటించింది. ఇప్పుడు "వన్ప్లస్ 15" ఈ చిప్సెట్తో రానున్న తొలి స్మార్ట్ఫోన్గా నిలవనుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ భారత్ వెర్షన్ లేటెస్ట్ ఆక్సిజన్ OS 16పై నడుస్తుందని కంపెనీ తన వెబ్సైట్లో పేర్కొంది.
కెమెరా సెటప్: ఇది 50MP ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్తో భారత్లో లాంఛ్ కానుందని వన్ప్లస్ వెల్లడించింది.
వన్ప్లస్ ఈ వన్ప్లస్ 15 ఫోన్ను ఇటీవలే అక్టోబర్ 27, 2025న తన స్వదేశీ మార్కెట్ అంటే చైనాలో విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు దీన్ని భారత్తో పాటు ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలో విడుదల చేసేందుకు రెడీ అయింది.
వన్ప్లస్ 15 వేరియంట్లు: కంపెనీ చైనా మార్కెట్లో దీన్ని ఐదు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది.
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 16GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
- 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
- 16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్
చైనాలో వేరియంట్లవారీగా దీని ధరలు:
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో దీని ధర: CNY 3,999 (సుమారు రూ. 50,000)
- 16GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో దీని ధర: CNY 4,299 (సుమారు రూ. 53,000)
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్తో దీని ధర: CNY 4,599 (సుమారు రూ. 57,000)
- 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్తో దీని ధర: CNY 4,899 (సుమారు రూ. 61,000)
- 16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్తో దీని ధర: CNY 5,399 (సుమారు రూ. 67,000)
ఇక కంపెనీ దీన్ని భారత్లో ఎన్ని వేరియంట్లలో తీసుకొస్తుందో, ఎంత ధరలో అందిస్తుందో చూడాలి.