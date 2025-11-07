ETV Bharat / technology

మరికొన్ని రోజుల్లోనే 'వన్​ప్లస్ 15' భారత్​ ఎంట్రీ- లాంఛ్​కు ముందే కీలక స్పెక్స్ రివీల్!

భారత్​ లాంఛ్​కు రెడీగా 'వన్​ప్లస్ 15'- వివరాలు ఇవే!

The OnePlus 15 will launch in India on November 13, 2025.
The OnePlus 15 will launch in India on November 13, 2025. (Image Credit: OnePlus)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 7, 2025 at 4:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: వన్​ప్లస్ కొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ "OnePlus 15" నవంబర్ 13న భారత్​తో పాటు ఇతర ప్రపంచ మార్కెట్లకు ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. దీనిలో భాగంగా ఈ ఫోన్​ టీజింగ్​ను కంపెనీ ఇప్పటికే ప్రారంభించింది. తద్వారా దీని కీలక ఫీచర్లను వెల్లడిస్తూ వస్తోంది. తాజాగా ఈ ఫోన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ట్రై-చిప్‌లు, రిఫ్రెష్ రేట్, బెజెల్స్​తో పాటు మరిన్ని వివరాలను వెల్లడించింది. ఆ వివరాలు మీకోసం.

వన్​ప్లస్ 15 మరిన్ని ఫీచర్లు రివీల్:

పెర్ఫార్మెన్స్ ట్రై-చిప్: వన్​ప్లస్ అధికారిక వెబ్‌సైట్, X పోస్ట్‌ల ప్రకారం, ఈ అప్​కమింగ్ స్మార్ట్​ఫోన్ G2 WiFi చిప్, స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌తో టచ్ రెస్పాన్స్ చిప్‌తో వస్తుంది. "G2 WiFi" చిప్‌ను వన్​ప్లస్ స్వయంగా నిర్మించి అభివృద్ధి చేసిందని గమనించాలి. వీటితో ఈ ఫోన్ బలహీనమైన Wi-Fi సిగ్నల్‌లతో కూడా వేగవంతమైన అప్‌లోడ్, డౌన్‌లోడ్ వేగాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.

టచ్ రెస్పాన్స్ చిప్ & రిఫ్రెష్ రేట్: ఈ కొత్త ఫోన్ ఫీచర్లను హైలైట్ చేసే రెండు "X" పోస్ట్‌లను కంపెనీ షేర్ చేసింది. వీటి ప్రకారం, ఈ వన్​ప్లస్ 15OnePlus 15 ను "మిలియన్ స్వైప్ ఛాలెంజ్" కింద చూపించారు. ఇక్కడ రెండు రోబోటిక్ చేతులు ఫోన్ డిస్​ప్లేపై ఏవో గీతలు గీస్తున్నట్లు కన్పిస్తోంది. తద్వారా దాని మల్టీ-టచ్ స్థిరత్వాన్ని హైలైట్ చేశారు. ఇది టచ్ రెస్పాన్స్ చిప్ ప్రాముఖ్యతను వెల్లడిస్తుంది.

మరో "X" పోస్ట్ ఈ అప్​కమింగ్ స్మార్ట్​ఫోన్ 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ప్రయోజనాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. పోస్ట్‌లో "వన్​ప్లస్ 15"ను 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉన్న రెండు ఫోన్‌లతో పోల్చి గేమ్స్ ప్లే చేస్తున్నప్పుడు శత్రువులపై రెండరింగ్, కాల్పులు జరపడంలో అవి ఎలా నెమ్మదిగా ఉన్నాయో చూపించారు.

OP గేమింగ్ కోర్: ఇది చిప్-స్థాయి సాంకేతికత. దీన్ని 20,000 కంటే ఎక్కువ లైన్ల ఒరిజినల్ కోడ్‌ను ఉపయోగించి అభివృద్ధి చేశారు. ఇది స్మూత్, ఆప్టిమైజ్డ్ గేమ్‌ప్లేను అందించడానికి పెర్ఫార్మెన్స్ ట్రై-చిప్‌ని ఉపయోగించి హార్డ్‌వేర్ స్థాయిలో గేమింగ్ పనితీరును పునర్నిర్మిస్తుంది.

చిన్న బెజెల్స్, మెరుగైన మిడిల్ ఫ్రేమ్: కంపెనీ ఈ అప్​కమింగ్ స్మార్ట్​ఫోన్​లో 1.15mm బెజెల్స్, "ఇండస్ట్రీ-ఫస్ట్ మిడిల్ ఫ్రేమ్ విత్ మైక్రో-ఆర్క్ ఆక్సిడేషన్" ఉన్నాయని నిర్ధారించింది. ఇది అల్యూమినియం కంటే 3.4 రెట్లు దృఢంగా, టైటానియం కంటే 1.3 రెట్లు బలంగా ఉంటుందని పేర్కొంది.

కలర్ ఆప్షన్స్: ఇది మూడు కలర్ ఆప్షన్​లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అవి:

  • సాండ్ స్టార్మ్
  • అల్ట్రా వైలెట్
  • ఇన్ఫినిట్ బ్లాక్

AI కంపాటిబిలిటీ: కంపెనీ "X"లో చేసిన ఓ పోస్ట్ ప్రకారం ఆక్సిజన్ OS 16 AI ఫీచర్ "Mind Space" వినియోగదారులకు వ్యక్తిగతీకరించిన సహాయాన్ని అందించేందుకు గూగుల్ జెమినితో కలిసి పని చేస్తుంది.

ఇకపోతే కంపెనీ ఇటీవలే దీని ప్రాసెసర్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, కెమెరా సెటప్​తో పాటు మూడు రంగులలో అందుబాటులో ఉంటుందని వెల్లడించింది. ఆ వివరాలు మీకోసం.

ప్రాసెసర్: కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ ఇండియన్ వెర్షన్​ "స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" SoC ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ చిప్​సెట్​ను క్వాల్కమ్ ఇటీవలే ఫ్లాగ్‌షిప్ మొబైల్ ప్రాసెసింగ్ కోసం ప్రకటించింది. ఇప్పుడు "వన్​ప్లస్ 15" ఈ చిప్​సెట్​తో రానున్న తొలి స్మార్ట్​ఫోన్​గా నిలవనుంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ భారత్​ వెర్షన్ లేటెస్ట్ ఆక్సిజన్ OS 16పై నడుస్తుందని కంపెనీ తన వెబ్​సైట్​లో పేర్కొంది.

కెమెరా సెటప్: ఇది 50MP ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్​తో భారత్​లో లాంఛ్ కానుందని వన్​ప్లస్ వెల్లడించింది.

వన్​ప్లస్ ఈ వన్​ప్లస్ 15 ఫోన్​ను ఇటీవలే అక్టోబర్ 27, 2025న తన స్వదేశీ మార్కెట్​ అంటే చైనాలో విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు దీన్ని భారత్​తో పాటు ఇతర గ్లోబల్​ మార్కెట్​లలో విడుదల చేసేందుకు రెడీ అయింది.

వన్​ప్లస్ 15 వేరియంట్లు: కంపెనీ చైనా మార్కెట్​లో దీన్ని ఐదు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది.

  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్‌
  • 16GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
  • 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
  • 16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్

చైనాలో వేరియంట్లవారీగా దీని ధరలు:

  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్​తో దీని ధర: CNY 3,999 (సుమారు రూ. 50,000)
  • 16GB RAM + 256GB స్టోరేజ్​తో దీని ధర: CNY 4,299 (సుమారు రూ. 53,000)
  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్​తో దీని ధర: CNY 4,599 (సుమారు రూ. 57,000)
  • 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్​తో దీని ధర: CNY 4,899 (సుమారు రూ. 61,000)
  • 16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్​తో దీని ధర: CNY 5,399 (సుమారు రూ. 67,000)

ఇక కంపెనీ దీన్ని భారత్​లో ఎన్ని వేరియంట్లలో తీసుకొస్తుందో, ఎంత ధరలో అందిస్తుందో చూడాలి.

TAGGED:

ONEPLUS 15 INDIA LAUNCH DATE
ONEPLUS 15 FEATURES
ONEPLUS 15 INDIA SPECS
ONEPLUS 15 PRICE IN INDIA
ONEPLUS 15 INDIA LAUNCH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

సరికొత్తగా " ఉల్లిపాయ పెరుగు పచ్చడి" - పల్లీ కారంతో చేసుకుంటే నెవ్వర్​ బిఫోర్​ టేస్ట్​!

పొగ మంచు వచ్చేస్తోంది - వాహనదారులూ ప్రయాణాల సమయంలో జర జాగ్రత్త!

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.