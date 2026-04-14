ETV Bharat / technology

4680 భారత్​ సెల్స్​తో ఓలా S1 X+ 5.2 kWh లాంఛ్- రూ. 1.30 లక్షలకే!

ఓలా ఎలక్ట్రిక్ తన సొంత '4680 భారత్​ సెల్​'తో కూడిన S1 X+ 5.2 kWh మోడల్‌ను రూ. 1.29 లక్షల ధరకు విడుదల చేసింది.

Ola S1 X+ 5.2 kWh With 4680 Bharat Cells Launched At Rs 1.30 Lakh
Ola S1 X+ 5.2 kWh With 4680 Bharat Cells Launched At Rs 1.30 Lakh (Photo Credit- Ola Electric)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 14, 2026 at 12:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: బెంగళూరుకు చెందిన ఓలా ఎలక్ట్రిక్, స్వదేశీంగా అభివృద్ధి చేసిన తన 4680 భారత్ సెల్‌తో పనిచేసే S1 X+ 5.2 kWhను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇది సుదీర్ఘ రేంజ్‌ను, గంటకు 125km గరిష్ట వేగాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. దీనిని రూ. 1,29,999 (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో విడుదల చేశారు. అయితే ఈ ధరను ఏప్రిల్ 15, 2026 తర్వాత సవరించనున్నారు. దీనితో, ప్రీమియం ఉత్పత్తులకు మించి, స్వదేశీంగా అభివృద్ధి చేసిన 4680 భారత్ సెల్ టెక్నాలజీ వాణిజ్యపరంగా అందుబాటులోకి వచ్చింది.

4680 భారత్ సెల్ ప్రత్యేకత?: ఇది ఓలా తన సొంత 'గిగా ఫ్యాక్టరీ'లో భారతదేశంలోనే తయారు చేస్తున్న మొదటి బ్యాటరీ సెల్. ఈ సెల్స్‌ని ఉపయోగించి ఓలా ఎలక్ట్రిక్, వాహనాల పరిధిని (Range) పెంచడమే కాకుండా, EV మార్కెట్‌లో భద్రత, పనితీరులో విప్లవాత్మక మార్పులను తీసుకువస్తోంది. తమ సొంత సెల్ టెక్నాలజీతో ఎక్కువ రేంజ్ గల ఈవీ స్కూటర్లను మార్కెట్‌కు అందుబాటులోకి తీసుకురావచ్చని కంపెనీ చెబుతోంది.

ఓలా S1 X+ ఇంటిగ్రేటెడ్ MCUతో కూడిన 11 kW మిడ్-డ్రైవ్ మోటార్‌తో పనిచేస్తుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ గరిష్ఠ వేగం గంటకు 125 కిలోమీటర్లు. ఇందులో బ్రేక్-బై-వైర్, ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేకులు కూడా ఉన్నాయి. 5.2 kWh వేరియంట్ సింగిల్​ ఛార్జ్‌పై 320 కిలోమీటర్ల రేంజ్‌ను అందిస్తుంది.

ఓలా ఎలక్ట్రిక్ ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ, "S1 X+ 5.2 kWhతో, మా 4680 భారత్ సెల్‌ను భారీ స్థాయిలో సామాన్య ప్రజలకు అందిస్తున్నాం. మా అత్యంత అధునాతన ఉత్పత్తుల కోసం నిర్మించిన అదే టెక్నాలజీ ప్లాట్‌ఫామ్, ఇప్పుడు మరింత విస్తృతమైన EV వినియోగం కోసం రూపొందించిన స్కూటర్‌కు శక్తిని అందిస్తోంది" అని అన్నారు.

ఓలా ఎలక్ట్రిక్ ప్రస్తుతం జెన్ 3 S1 స్కూటర్లు, రోడ్​స్టర్ X మోటార్‌సైకిళ్ల శ్రేణిని అందిస్తోంది. ప్రీమియం S1 జెన్ 3 శ్రేణిలో 5.2 kWh & 4 kWh కాన్ఫిగరేషన్లతో S1 ప్రో+, అలాగే 4 kWh & 3 kWh కాన్ఫిగరేషన్లలో S1 ప్రో మోడళ్లు ఉన్నాయి. కంపెనీ సామాన్య వినియోగదారుల మార్కెట్ ఉత్పత్తులలో జెన్ 3 S1 X+ (4 kWh), జెన్ 3 S1 X (2 kWh, 3 kWh, 4 kWh కాన్ఫిగరేషన్ల) మోడళ్లు ఉన్నాయి.

ఓలా రోడ్​స్టర్​ మోటార్‌సైకిల్ శ్రేణి రెండు బ్యాటరీ కాన్ఫిగరేషన్లలో లభిస్తుంది. అవి 4.5 kWh, 9.1 kWh. రోడ్​స్టర్ X మోడల్ వరుసగా 2.5 kWh, 3.5 kWh, 4.5 kWh కాన్ఫిగరేషన్లలో అందుబాటులో ఉంది.

TAGGED:

OLA S1 X PLUS GEN 3
OLA S1 X PLUS GEN 3 RANGE
OLA S1 X PLUS 5 DOT 2 KWH SPECS
OLA S1 X PLUS SPECIFICATIONS
OLA S1 X PLUS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.