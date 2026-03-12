టీమిండియా జెర్సీ స్ఫూర్తితో ఓలా "S1 ప్రో+", "రోడ్స్టర్ X+" ఛాంపియన్ ఎడిషన్లు- ధర ఎంతంటే?
ఓలా ఎలక్ట్రిక్ క్రికెట్ స్ఫూర్తితో కూడిన లివరీలతో "S1 ప్రో+", "రోడ్స్టర్ X+" ఛాంపియన్స్ ఎడిషన్లను ప్రారంభించింది.
Published : March 12, 2026 at 11:02 AM IST
Hyderabad: భారత ఎలక్ట్రిక్ ఆటోమేకర్ ఓలా ఎలక్ట్రిక్ తన "S1 ప్రో+" ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్, "రోడ్స్టర్ X+" ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ ప్రత్యేక ఛాంపియన్ ఎడిషన్లను విడుదల చేసింది. ICC T20 ప్రపంచ కప్లో పురుషుల భారత క్రికెట్ జట్టు విజయం సాధించిన నేపథ్యంలో ఈ ఛాంపియన్ ఎడిషన్లను తీసుకొచ్చింది. వీటిలో భారత క్రికెట్ జట్టు జెర్సీ నుంచి స్ఫూర్తి పొందిన నారింజ రంగులతో కూడిన ప్రత్యేకమైన నీలిరంగు రంగు లివరీ ఉంది. ఈ కాస్మెటిక్ మార్పులు తప్ప వీటి యాంత్రిక భాగాలలో ఎటువంటి మార్పులు లేవు.
ఓలా S1 ప్రో+, రోడ్స్టర్ X+ ఛాంపియన్ ఎడిషన్ల ధర: కంపెనీ ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్లను ధరలో కూడా ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. S1 ప్రో ఛాంపియన్స్ ఎడిషన్ ప్రారంభ ధర రూ. 1.54 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) కాగా, రోడ్స్టర్ X+ ఛాంపియన్స్ ఎడిషన్ ప్రారంభ ధర రూ. 1.09 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గానే ఉన్నాయి.
సేల్ వివరాలు: ఈ రెండు స్పెషల్ ఛాంపియన్ ఎడిషన్లు ఓలా భౌతిక దుకాణాలు, కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటి సేల్ విండో ఏప్రిల్ 2026 చివరి వరకు తెరిచి ఉంటుంది.
ఓలా S1 ప్రో+, రోడ్స్టర్ X+ ఛాంపియన్ ఎడిషన్ల బ్యాటరీ ప్యాక్: ఓలా S1 ప్రో+ రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్లతో వస్తుంది. అవి: 4 kWH బ్యాటరీ ప్యాక్, 5.2 kWH బ్యాటరీ ప్యాక్. ఈ స్కూటీ 17.43 bhpని ఉత్పత్తి చేసే ఎలక్ట్రిక్ మోటారుతో వస్తుంది. ఇది 130 kmph టాప్ స్పీడ్ను అందిస్తుంది. ఈ "ఓలా S1 ప్రో+" 2.1 సెకన్లలో 0 నుంచి 40 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదు. దీనికి తోడు దీని చిన్న బ్యాటరీ ప్యాక్ 242 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను కలిగి ఉండగా, పెద్ద బ్యాటరీ 320 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను అందిస్తుంది.
మరోవైపు ఓలా రోడ్స్టర్ X+ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్లను అందిస్తుంది. అవి: 4.5 kWH బ్యాటరీ ప్యాక్, 9.1 kWH బ్యాటరీ ప్యాక్. ఓలా రోడ్స్టర్+ 14.75 bhpని ఉత్పత్తి చేసే ఎలక్ట్రిక్ మోటారుతో జతయి వస్తుంది. ఇది 125 kmph గరిష్ఠ వేగాన్ని అందిస్తుంది, 500 km వరకు ప్రయాణించగలదు. ఆసక్తికరంగా S1 Pro+, రోడ్స్టర్ X+ రెండూ 4680 భారత్ సెల్ బ్యాటరీ సాంకేతికతను ఉపయోగించుకుంటాయి.