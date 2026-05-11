ICAT ఆమోదం పొందిన ఓలా S1 X+ - భారత్ సెల్తో కొత్త మైలురాయి
ఓలా ఎలక్ట్రిక్ తన ఓలా S1 X+ (5.2kWh) మోడల్కు కేంద్ర మోటారు వాహనాల నియమాలు, 1989 (CMVR) కింద ఆమోదం లభించిందని తెలిపింది.
Published : May 11, 2026 at 11:13 AM IST
Hyderabad: ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ ఓలా ఎలక్ట్రిక్ తమ మాస్-మార్కెట్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ "ఓలా S1 X+" (5.2kWh)కు సెంట్రల్ మోటార్ వెహికల్ రూల్స్ (CMVR), 1989 కింద ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఆటోమోటివ్ టెక్నాలజీ (ICAT), మనేసర్ నుంచి అనుమతి లభించిందని తెలిపింది. ICAT ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ. ఓలా S1 X+ (5.2kWh) స్కూటర్ కంపెనీ సొంతంగా తయారు చేసిన 4680 Bharat Cell బ్యాటరీతో నడుస్తుంది. ఇది ఓలా ఎలక్ట్రిక్ మాస్-మార్కెట్ పోర్ట్ఫోలియోలో అత్యధిక రేంజ్ ఇచ్చే స్కూటర్గా నిలిచింది.
కంపెనీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద సంఖ్యలో వినియోగదారులకు హై-పెర్ఫార్మెన్స్ EV టెక్నాలజీని అందించే ప్రయత్నంలో ఇది ఒక కీలకమైన మైలురాయి. "స్వదేశీంగా అభివృద్ధి చేసిన 4680 భారత్ సెల్ సాంకేతికతను భారీ ఎత్తున సామాన్య వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్న ఈ తరుణంలో, ఓలా S1 X+ 5.2 kWh మోడల్కు ప్రభుత్వ ధృవీకరణ లభించడం కంపెనీ ప్రస్థానంలో కీలక మలుపు" అని ఓలా ఎలక్ట్రిక్ ప్రతినిధి ఒకరు వ్యాఖ్యానించారు.
ఇంకా "మా మాస్-మార్కెట్ పోర్ట్ఫోలియోలో అత్యధిక రేంజ్ కలిగిన స్కూటర్గా ఇది రేంజ్, పనితీరు, భద్రత, విశ్వసనీయతల పటిష్ఠమైన సమ్మేళనాన్ని అందిస్తుంది. అందువల్ల ఈ EV భారతదేశవ్యాప్తంగా విస్తృత శ్రేణి వినియోగదారులకు ఒక ఆచరణీయమైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది" అని జోడించారు.
4680 భారత్ సెల్ బ్యాటరీ ప్యాక్ అంటే?: ఓలా S1 X+ 5.2 kWh మోడల్లో వినియోగించే 4680 భారత్ సెల్ అనేది, ఓలా ఎలక్ట్రిక్ ద్వారా భారతదేశంలోనే అభివృద్ధి చేసిన ఒక స్వదేశీ, స్థూపాకార లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ సెల్. ఈ బ్యాటరీకి దాని భౌతిక కొలతల (వ్యాసం, ఎత్తు) ఆధారంగా ఈ పేరు వచ్చింది. అధిక ఎనర్జీ డెన్సిటీ, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సామర్థ్యాలు, తక్కువ ఉత్పత్తి వ్యయాలను అందించే విధంగా దీన్ని ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు.
4680 బ్యాటరీ ప్యాక్ను ప్రత్యేకంగా నిలిపేది ఏంటి?:
టాబ్లెస్ ఎలక్ట్రోడ్ డిజైన్: సంప్రదాయ బ్యాటరీలు విద్యుత్ను ప్రవహించడానికి మెటల్ ట్యాబ్లను ఉపయోగిస్తాయి. దానివల్ల వేడి, రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. 4680 డిజైన్లో ఎలక్ట్రోడ్లను నేరుగా సెల్ చివరలకు కలుపుతారు. దీంతో విద్యుత్ ప్రవాహం సాఫీగా జరుగుతుంది, వేడి తగ్గుతుంది, ఛార్జింగ్ 50% వేగంగా అవుతుంది.
అధిక సామర్థ్యం: ఒక్కో 4680 సెల్, కంపెనీ పాత 2170 సైజ్ సెల్స్తో పోలిస్తే చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీని స్టోర్ చేయగలదు. దీంతో అదే బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని సాధించడానికి తక్కువ సంఖ్యలో సెల్స్ సరిపోతాయి.
తగ్గిన బ్యాటరీ ప్యాక్ బరువు: తక్కువ సంఖ్యలో కానీ పెద్ద పరిమాణంలో ఉండే సెల్లను ఉపయోగించడం వల్ల మొత్తం బ్యాటరీ ప్యాక్ బరువు గణనీయంగా తగ్గుతుంది. ఇది నేరుగా స్కూటర్ ప్రయాణ పరిధి (Range) పెరగడానికి దోహదపడుతుంది.