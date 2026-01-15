ETV Bharat / technology

ఓలా ఈవీలపై భారీ డిస్కౌంట్లు- ఆ స్కూటర్లు, బైక్​లపై రూ.లక్ష వరకు తగ్గింపు!

ఓలా ఎలక్ట్రిక్ మధ్యతరగతి, ఎలక్ట్రిక్ వాహన ప్రియుల కోసం ఊహించని బంపర్ ఆఫర్లను తీసుకొచ్చింది. జనవరి 14 నుంచి 2 రోజుల పాటు ప్రత్యేక ధరలతో ముహూర్త మహోత్సవాన్ని తిరిగి ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.

Ola Electric brings back Muhurat Mahotsav with special prices for 2 days from Jan 14
Ola Electric brings back Muhurat Mahotsav with special prices for 2 days from Jan 14 (Photo Credit- Ola Electric)
Hyderabad: ఓలా ఎలక్ట్రిక్ మంగళవారం తన ఓలా ముహూర్త మహోత్సవ్ ప్రచారాన్ని తిరిగి ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. జనవరి 14 నుంచి రెండు రోజుల పాటు తన ఎంపిక చేసిన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు, మోటార్ సైకిళ్లపై భారీ డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్​లో వినియోగదారులు లక్ష రూపాయల వరకు ప్రయోజనాలను పొందొచ్చు. అయితే ఈ ఆఫర్లు కంపెనీ సొంత 4680 భారత్ సెల్ టెక్నాలజీతో నడిచే ఎంపిక చేసిన మోడళ్లపై మాత్రమే లభిస్తాయి. దీనిపై మరిన్ని వివరాలు మీకోసం!

ఈ సేల్‌లో కొత్త 4680 భారత్ సెల్ టెక్నాలజీతో పనిచేసే ఓలా సరికొత్త ఉత్పత్తులు, ఫ్లాగ్‌షిప్ స్కూటర్లు, కొత్త మోటార్‌సైకిల్ శ్రేణి కూడా ఉంది. ఈ ఆఫర్‌లో శక్తి రేంజ్, S1 స్కూటర్ సిరీస్, రోడ్‌స్టర్ X, రోడ్‌స్టర్ X ప్లస్ లైనప్‌లకు చెందిన వాహనాలు ఉన్నాయి. అయితే, అన్నింటికంటే ముఖ్యమైన విషయం ఓలా శక్తి రెసిడెన్షియల్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్‌కు అందించే నమ్మశక్యం కాని ధర.

నిర్దేశిత "ముహూర్త" సమయాల్లో, శక్తి బ్యాటరీ బేస్ 1.5 kWh వేరియంట్‌ను కేవలం రూ. 10,000 ధరకే విక్రయిస్తారు. పెద్ద 5.2 kWh వెర్షన్ ధర రూ. 49,999 కాగా, టాప్-స్పెక్ 9.1 kWh యూనిట్‌ను రూ. 99,999కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. అయితే ఈ యూనిట్లు పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయని గమనించాలి.

ఇంకో ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఈ ఆఫర్లు ఓలా ఎక్స్‌పీరియన్స్ సెంటర్లను సందర్శించే (షోరూమ్‌లను) కస్టమర్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఆన్‌లైన్‌లో కొనుగోలు చేసే వారికి ఈ ఆఫర్లు లభించవని కంపెనీ స్పష్టంగా పేర్కొంది. కంపెనీ ప్రతిరోజూ కచ్చితమైన ముహూర్త్ సమయాలను తన అధికారిక సోషల్ మీడియా పేజీలలో ప్రకటిస్తుంది.

ఓలా ముహూరత్ మహోత్సవ ధరల జాబితా (జనవరి 14-15, 2026):

ప్రొడక్ట్వేరియంట్స్పెషల్ ధర / ఆఫర్
ఓలా శక్తి (Home Battery)1.5 kWhరూ. 10,000
ఓలా శక్తి (Home Battery)5.2 kWhరూ. 49,999
ఓలా శక్తి (Home Battery)9.1 kWhరూ. 99,999
ఓలా S1 ప్రో+5.2 kWh Batteryరూ. 1,39,999
రోడ్​స్టర్ X+9.1 kWh Batteryరూ. 1,49,999
ఎక్స్​ఛేంజ్ ఆఫర్పాత పెట్రోల్ వాహనంరూ. 15,000 బోనస్
అప్​గ్రేడ్ ఆఫర్Existing Ola Ownersరూ. 20,000 బోనస్

అప్‌గ్రేడ్, ఎక్స్ఛేంజ్‌పై అదనపు ప్రయోజనాలు:

ఓలా ఎలక్ట్రిక్ వినియోగదారులకు అదనపు ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తోంది. ఇప్పటికే ఓలా వాహనాలను కలిగి ఉండి, కొత్త 4680 భారత్ సెల్ మోడల్‌కు అప్‌గ్రేడ్ చేసుకునే ప్రస్తుత ఓలా యజమానులకు రూ. 20,000 అప్‌గ్రేడ్ బోనస్ లభిస్తుంది.

పెట్రోల్ వాహనాల నుంచి ఓలా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు మారే వినియోగదారులు రూ. 15,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ పొందవచ్చు. ఈ రెండు ప్రయోజనాలు ఓలా భౌతిక స్టోర్‌లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి.

ప్రీమియం మోడళ్లపై ప్రత్యేక ధరలు:

ఈ ప్రచారంలో భాగంగా ఓలా తన ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై భారీ తగ్గింపులను అందిస్తోంది. 5.2kWh బ్యాటరీతో కూడిన "ఓలా S1 ప్రో ప్లస్" ధర ఇప్పుడు రూ. 1,39,999గా ఉంది. అయితే దీని అసలు ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 1,90,338.

9.1kWh బ్యాటరీతో కూడిన ఓలా "రోడ్‌స్టర్ X ప్లస్", దాని అసలు ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 1,89,999తో పోలిస్తే, ఇప్పుడు రూ. 1,49,999కే లభిస్తోంది. ఈ మోడళ్లపై కొనుగోలుదారులు రూ. 40,000 కంటే ఎక్కువ ఆదా చేసుకోవచ్చు.

4680 భారత్ సెల్ టెక్నాలజీ: ఈ ముహూర్త్ మహోత్సవ్ ప్రచారం ద్వారా, ఓలా ఎలక్ట్రిక్ తన కొత్త 4680 భారత్ సెల్ బ్యాటరీ టెక్నాలజీని ప్రమోట్ చేస్తోంది. ఈ టెక్నాలజీ బ్యాటరీ సెల్స్, బ్యాటరీ ప్యాక్‌లు, వాహన రూపకల్పనను ఒకే అధునాతన ప్లాట్‌ఫామ్‌లోకి అనుసంధానిస్తుంది.

ఇది భారతీయ వినియోగదారులకు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను మరింత అందుబాటులోకి తెస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. భారతదేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న EV మార్కెట్‌లో ఓలా తన ఉనికిని బలోపేతం చేసుకోవడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. ముహూర్త్ మహోత్సవ్ ఆఫర్ రెండు రోజులు, పరిమిత స్టాక్‌కు మాత్రమే చెల్లుతుందని గమనించాలి. దీంతో ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు వెంటనే తమ సమీపంలోని ఓలా షోరూమ్‌ని సందర్శిస్తే ఈ ఆఫర్​ను పొందొచ్చు.

