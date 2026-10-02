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భారత్​లోకి ఇటాలియన్ రేసింగ్ దిగ్గజం 'ఓవలే' ఎంట్రీ- మూడు ప్రీమియం GP బైకులు లాంఛ్

ఇటాలియన్ ప్రీమియం రేసింగ్ బ్రాండ్ ఓవలే (Ohvale) ఎట్టకేలకు భారత మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. కంపెనీ తన పాపులర్ రేసింగ్ మోటార్‌సైకిళ్లైన "GP-0 110", "GP-0 160", "GP-2 190" లను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది.

భారత్​లోకి ఇటాలియన్ రేసింగ్ దిగ్గజం 'ఓవలే' ఎంట్రీ- మూడు ప్రీమియం GP బైకులు లాంఛ్
భారత్​లోకి ఇటాలియన్ రేసింగ్ దిగ్గజం 'ఓవలే' ఎంట్రీ- మూడు ప్రీమియం GP బైకులు లాంఛ్ (ఫొటో క్రెడిట్: Ohvale India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 2, 2026 at 4:17 PM IST

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Hyderabad: ఇటాలియన్ మోటార్‌సైకిల్ బ్రాండ్ 'ఓవలే' (Ohvale) భారత్‌లో రేసింగ్ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన మూడు మోడళ్లను విడుదల చేసింది. "GP-0 110 ఆటోమేటిక్", "GP-0 160 4-స్పీడ్, "GP-2 190 4-స్పీడ్" పేర్లతో వచ్చిన ఈ బైకుల ధరలు రూ. 7.30 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతున్నాయి. 'HOM ఆటో సొల్యూషన్స్ LLP' (HOM Auto Solutions LLP) సంస్థ అధికారికంగా భారతదేశానికి దిగుమతి చేస్తోంది. ఇప్పటివరకు FIM MiniGP ఇండియా రేసులకే పరిమితమైన ఓవలే, ఇప్పుడు కమర్షియల్ లాంఛ్ ద్వారా భారత మార్కెట్లోకి అధికారికంగా ఎంట్రీ ఇచ్చింది.

వేరియంట్ల వారీగా చూస్తే, ఓవలే GP-0 110 ఆటోమేటిక్ (స్టాండర్డ్ వెర్షన్) ధర రూ. 7.30 లక్షలు. "GP-0 160 4-స్పీడ్" మోడల్ కేవలం 'రేస్' వేరియంట్‌లో మాత్రమే లభిస్తుంది. దీని ధర రూ. 9.50 లక్షలు. ఇక "GP-2 190 4-స్పీడ్" స్టాండర్డ్ వేరియంట్ ధర రూ. 9.90 లక్షలు కాగా, దీని రేస్ వేరియంట్ ధరను రూ. 12.75 లక్షలుగా నిర్ణయించారు.

ఈ ఓవలే బైకులు ప్రధానంగా ఔత్సాహిక రైడర్లు, రేసింగ్ అకాడమీలు, భారత మోటార్‌స్పోర్ట్ కమ్యూనిటీని లక్ష్యంగా చేసుకుని వచ్చాయి. హై-పెర్ఫార్మెన్స్ రేస్ బైకుల్లోకి వెళ్లే ముందు రైడర్లు థ్రాటిల్ కంట్రోల్, బ్రేకింగ్, బాడీ పోస్చర్, కార్నరింగ్ వంటి కీలక నైపుణ్యాలను నేర్చుకునేందుకు వీలుగా వీటి కాంపాక్ట్ డిజైన్, రేసింగ్ హార్డ్‌వేర్‌తో వీటిని తీర్చిదిద్దారు.

ఓవలే ఇండియా శ్రేణి - పవర్‌ట్రెయిన్ & మెకానికల్స్: ఓవాలే "GP-0 110" 106.7cc సామర్థ్యం గల ZS ఎయిర్-కూల్డ్ ఫోర్-స్ట్రోక్ ఇంజిన్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. దీనికి ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ జత చేశారు. ముందు 33mm అప్‌సైడ్-డౌన్ ఫోర్క్ (CNC ఫుట్‌తో), వెనుక భాగంలో అల్యూమినియం స్వింగ్‌ఆర్మ్ మోనోషాక్ సస్పెన్షన్ ఇచ్చారు.

మరోవైపు "GP-0 160" నిర్మాణం దాదాపు "GP-0 110" మాదిరిగానే ఉంటుంది. కానీ ఇందులో 155.5cc ఇంజిన్, 4-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్ ఉంటాయి. దీని రేస్ వేరియంట్‌లో 35mm పూర్తిగా సర్దుబాటు చేయగల OhRacing ఫ్రంట్ ఫోర్క్‌ను అమర్చారు. వెనుక సెటప్‌నూ "GP-0 110" నుంచే తీసుకున్నారు.

ఇక "GP-2 190" ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఓవాలే అత్యధిక సామర్థ్యం గల మోటార్‌సైకిల్. ఇది 187.18cc సామర్థ్యం గల డేటోనా ఫోర్-స్ట్రోక్ ఇంజిన్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది నాలుగు-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్​తో వస్తుంది. దీని ప్రో/రేస్ వేరియంట్‌లో 35mm పూర్తిగా సర్దుబాటు చేయగల ఓహ్‌రేసింగ్ ఫ్రంట్ ఫోర్క్‌తో పాటు, సర్దుబాటు చేయగల కంప్రెషన్ డంపింగ్, రీబౌండ్ డంపింగ్, స్ప్రింగ్ ప్రీలోడ్‌ను అందించే పిగ్గీబ్యాక్ రియర్ మోనోషాక్ కూడా లభిస్తుంది.

ఈ శ్రేణిలోని వేరియంట్లలో వీల్ సైజులు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. "GP-0 110", "GP-0 160" మోడళ్లలో ముందు & వెనుక 10-అంగుళాల వీల్స్ ఉండగా, "GP-2 190"లో 12-అంగుళాల వీల్స్ ఉంటాయి. సీటు ఎత్తు "GP-0 110"లో 695mm నుంచి "GP-2 190"లో 725mmకు పెరుగుతుంది.

ఈ మూడు మోటార్‌సైకిళ్లలో ఓవలే సొంతంగా రూపొందించిన అల్యూమినియం అల్లాయ్ వీల్స్‌ను ఉపయోగించారు. వీటికి ట్యూబ్‌లెస్ పిరెల్లీ డయాబ్లో సూపర్‌బైక్ కాంపౌండ్ స్లిక్ టైర్లను అమర్చారు. బ్రేకింగ్ కోసం ముందు, వెనుక డిస్క్ బ్రేకులు, 4-పిస్టన్ రేడియల్ ఫ్రంట్ కాలిపర్లు, బ్రెయిడెడ్ స్టీల్ బ్రేక్ హోసులు ఇచ్చారు. ఎంపిక చేసిన కాన్ఫిగరేషన్లలో బ్రెంబో కాంపోనెంట్స్ కూడా లభిస్తాయి.

"రోబోటిక్ వెల్డింగ్‌తో రూపొందించిన, అధిక-బలం గల స్టీల్ ట్రెల్లిస్ ఫ్రేమ్‌లు, అల్యూమినియం స్వింగ్‌ఆర్మ్‌లు ఓవాలే రేంజ్ బైకులలో ప్రామాణికంగా (Standard) వస్తాయి. వీటితో పాటు పైన పేర్కొన్న ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్‌లు, కార్బ్యురేటర్ ఫ్యూయలింగ్, రేసింగ్ ఎయిర్ ఫిల్టర్లు, ఆయిల్ కూలర్‌లు, యారో టైటానియం అండర్-సీట్ సైలెన్సర్‌లతో కూడిన స్టెయిన్‌లెస్-స్టీల్ ఎగ్జాస్ట్ పైపులు కూడా ఉంటాయి.

వేరియంట్‌ను బట్టి, ఓవాలే మోటార్‌సైకిళ్లలో స్లిప్పర్ క్లచ్, ఎలక్ట్రానిక్ క్విక్‌షిఫ్టర్ కూడా లభిస్తాయి. ఫైబర్‌గ్లాస్ రేసింగ్ ఫెయిరింగ్‌లు, CNC-మెషిన్డ్ ఫుట్‌రెస్ట్‌లు భారతదేశంలో లభించే ఓవలే బైకుల ఫీచర్ల జాబితాలో ప్రధాన ఆకర్షణలుగా నిలుస్తాయి.

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