ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీతో 'స్టూడియో AC 5000 2026 మోడల్' లాంఛ్- రూ.17 వేల లోపే!
రూ.17 వేల లోపు విండో AC, అది కూడా ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీతో Oakter తన స్టూడియో AC 5000 2026 మోడల్ను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది.
Published : May 26, 2026 at 3:45 PM IST
Hyderabad: భారతదేశంలో వేసవి కాలం రాగానే ఎయిర్ కండిషనర్ల (ACల)కు డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరుగుతుంది. అయితే పెద్దవి, ఖరీదైన ACలు అందరి బడ్జెట్కు సరిపోవు, అలాగే అవి ప్రతి ఇంటికీ అనుకూలంగా ఉండవు. ఈ సమస్యను దృష్టిలో పెట్టుకుని దిల్లీకి చెందిన ఓక్టర్ (Oakter) సంస్థ తన కొత్త స్టూడియో AC 5000 2026 మోడల్ను విడుదల చేసింది. ఇది 0.5 టన్, 3-స్టార్ ఇన్వర్టర్ విండో AC. చిన్న గదులు, స్టూడియో అపార్ట్మెంట్లు, ఆఫీస్ క్యాబిన్లు లేదా స్టడీ రూమ్ల లాంటి చోట తక్కువ ఖర్చులో మంచి కూలింగ్ కావాలనుకునే వారినే లక్ష్యంగా చేసుకుని దీన్ని రూపొందించారు.
దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది పూర్తిగా "ప్లగ్ అండ్ ప్లే" మోడల్. అంటే దీన్ని వాడాలంటే ప్రత్యేకంగా వైరింగ్ చేయించాల్సిన పని లేదు, ఎలక్ట్రీషియన్ అవసరం కూడా లేదు. ఇది 6 యాంప్ సాకెట్లో డైరెక్ట్గా పనిచేస్తుంది. ఇందులో బిల్ట్-ఇన్ సర్జ్ ప్రొటెక్షన్ కూడా ఉంది. అంతేకాకుండా ఈ కొత్త "స్టూడియో AC 5000 2026 మోడల్"1200VA ప్యూర్ సైన్ వేవ్ ఇన్వర్టర్పై కూడా నడుస్తుంది. కాబట్టి పవర్ కట్స్ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలకూ సరిపోతుంది.
ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ: గత 2025 మోడల్లో కంపెనీ ఫిక్స్డ్-స్పీడ్ కంప్రెసర్ను అందించింది. అయితే ఈసారి ఈ కొత్త AC మోడల్లో ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీని పొందుపరిచింది. దీనివల్ల కూలింగ్ మరింత స్టేబుల్గా ఉంటుంది, పవర్ కూడా ఆదా అవుతుంది. కంప్రెసర్ టైమ్ వేస్ట్ చేయకుండా వెంటనే స్టార్ట్ అవుతుంది. దాదాపు 500W పవర్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది కాబట్టి కరెంట్ బిల్లు తగ్గుతుంది. సంప్రదాయ ACలత పోలిస్తే ఇది 60% వరకు తక్కువ విద్యుత్ను వినియోగిస్తుందని, దీని నిర్వహణ ఖర్చు గంటకు కేవలం రూ. 4 మాత్రమేనని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఈ AC బరువు విషయంలో కూడా ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. దీని బరువు కేవలం 22 కిలోగ్రాములు మాత్రమే. సాధారణ విండో ACతో పోలిస్తే ఇది దాదాపు 30% తక్కువ బరువు ఉంటుంది. దీనివల్ల ఇన్స్టాల్ చేయడం, సర్వీసింగ్ చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది.
అంతేకాకుండా ఇందులో యాంటీ-డస్ట్ ఫిల్టర్, CWRC కూలింగ్ సిస్టమ్, లో-నాయిస్ ఆపరేషన్ లాంటి ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. దీని CWRC సిస్టమ్తో AC నుంచి బయటకు నీళ్లు కారే సమస్య చాలావరకు తగ్గుతుంది. ఇది తరచుగా యూజర్లను ఇబ్బంది పెట్టే విషయం.
ఏ సైజ్ రూమ్కు సరిపోతుంది?: ఈ AC 75 చదరపు అడుగుల వరకు విస్తీర్ణం కలిగిన గదులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అధిక తేమ ఉండే భారతీయ వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ ఇది సమర్థంగా పనిచేస్తుంది. దీనితోపాటు స్లీక్ రిమోట్ కంట్రోల్, మౌంటింగ్ ఫ్రేమ్ కూడా లభిస్తాయి. వారంటీ విషయానికి వస్తే ఈ AC యూనిట్పై ఒక సంవత్సరం వారంటీ, అలాగే కంప్రెసర్పై ఐదు సంవత్సరాల వారంటీ ఇస్తున్నారు.
ఈ లాంఛ్ సందర్భంగా Oakter సీఈవో శిశిర్ గుప్తా మాట్లాడుతూ "నేటి భారతీయ వినియోగదారుడు కేవలం అందుబాటు ధరలో లభించేదే కాకుండా, విద్యుత్ ఆదా చేసే, కాంపాక్ట్గా ఉండే, ఆధునిక నగర జీవనంలో సులభంగా ఇమిడిపోయే ఒక కూలింగ్ సొల్యూషన్ కోసం చూస్తున్నాడు. ఈ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకునే స్టూడియో AC 5000 2026 మోడల్ను రూపొందించాం" అని అన్నారు.
ధర ఎంత?: ఈ AC ప్రారంభ ధర రూ. 14,499 + GST. కంపెనీ వెబ్సైట్లో GSTతో కలిపి దీని ధర రూ. 16,999గా ఉంది. ఆసక్తి ఉన్నవారు దీనిని Oakter అధికారిక వెబ్సైట్, ప్రముఖ ఆన్లైన్ మార్కెట్ప్లేస్లు, క్విక్-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు.