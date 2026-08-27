ఎన్విడియా భారీ డీల్: $12.9 బిలియన్లతో 'హగ్గింగ్ ఫేస్' కొనుగోలుకు సమ్మతి: రిపోర్ట్
ఓపెన్ సోర్స్ ఏఐ ప్లాట్ఫామ్ 'హగ్గింగ్ ఫేస్'ను 12.9 బిలియన్ డాలర్లకు కొనుగోలు చేసేందుకు ఎన్విడియా ప్రాథమికంగా అంగీకరించినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఈ భారీ డీల్ టెక్ ప్రపంచంలో సంచలనంగా మారింది.
Published : August 27, 2026 at 6:36 PM IST
Hyderabad: ఓపెన్ సోర్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) మోడల్స్ ప్లాట్ఫామ్ అయిన 'హగ్గింగ్ ఫేస్' (Hugging Face) సంస్థను ప్రముఖ చిప్మేకర్ ఎన్విడియా (Nvidia) కొనుగోలు చేయనుంది. ఈ డీల్ విలువ ఏకంగా 12.9 బిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ. 1,08,000 కోట్లకు పైగా) ఉండవచ్చని 'ది ఇన్ఫర్మేషన్' పత్రిక నివేదించింది. ఈ ఒప్పందం గురించి తెలిసిన ఒక వ్యక్తి సమాచారం ఆధారంగా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. అయితే, ఎన్విడియా కానీ, హగ్గింగ్ ఫేస్ కానీ దీనిపై ఇంకా అధికారికంగా ఎటువంటి ప్రకటన చేయలేదు లేదా ధృవీకరించలేదు. ఒకవేళ ఇది గనక నిజం అయితే ఎన్విడియా చరిత్రలోనే ఇది అతిపెద్ద కొనుగోళ్లతో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఏఐ (AI) విప్లవానికి కేంద్ర బిందువుగా ఉన్న జెన్సన్ హువాంగ్ నేతృత్వంలోని ఎన్విడియా సంస్థ ఏఐ టెక్నాలజీకి డిమాండ్ ఇప్పుడప్పుడే తగ్గదని, భవిష్యత్తులో మరింత విస్తరించబోతోందని ఎంత బలంగా నమ్ముతుందో స్పష్టం చేస్తోంది.
చిప్స్ పోటీకి కౌంటర్: ప్రస్తుతం ఓపెన్ ఏఐ, ఆంత్రోపిక్ వంటి క్లోజ్డ్-సోర్స్ మోడల్స్ తయారు చేసే సంస్థలు ఎన్విడియా గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లకు (GPUs) ప్రత్యామ్నాయంగా సొంతంగా చిప్లను తయారు చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఈ తరుణంలో ఓపెన్ సోర్స్ మోడల్స్, డేటాసెట్లకు నిలయమైన హగ్గింగ్ ఫేస్ను ఎన్విడియా తన చేతుల్లోకి తీసుకోవడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
ఆదాయానికి, ధరకు పొంతన లేదు: అయితే, హగ్గింగ్ ఫేస్ వార్షిక ఆదాయం $150 మిలియన్లు మాత్రమేనని ఈ వారంలోనే 'ది ఇన్ఫర్మేషన్' పేర్కొంది. ఆ ఆదాయంతో పోలిస్తే ఎన్విడియా ఏకంగా $12.9 బిలియన్లు చెల్లించడానికి సిద్ధపడటం టెక్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
కంపెనీల మౌనం.. పాత పెట్టుబడుల నేపథ్యం: ఈ విషయంపై రాయిటర్స్ స్పందన కోరగా, సాధారణ పని వేళలు ముగిసిన నేపథ్యంలో అటు ఎన్విడియా కానీ, ఇటు న్యూయార్క్ కేంద్రంగా పనిచేసే హగ్గింగ్ ఫేస్ కానీ తక్షణమే స్పందించేందుకు నిరాకరించాయి. నిజానికి, ఎన్విడియాకు హగ్గింగ్ ఫేస్తో ముందు నుంచే పెట్టుబడి బంధం ఉంది. 2023లో జరిగిన $235 మిలియన్ల ఫండింగ్ రౌండ్లో ఆల్ఫాబెట్ (గూగుల్), సేల్స్ఫోర్స్లతో పాటు ఎన్విడియా కూడా హగ్గింగ్ ఫేస్కు మద్దతుగా నిలిచింది. అప్పట్లో ఈ కంపెనీ విలువ $4.5 బిలియన్లుగా ఉంది. ఆ తర్వాత కూడా ఎన్విడియా ఏఐ ఎకోసిస్టమ్ అంతటా బిలియన్ల కొద్దీ డాలర్లను పెట్టుబడిగా పెడుతూ, ఓపెన్ఏఐ వంటి ప్రముఖ డెవలపర్లకు వెన్నుదన్నుగా నిలిచింది.
ఈ క్రమంలో గతేడాది ఎన్విడియా హగ్గింగ్ ఫేస్లో $500 మిలియన్ల పెట్టుబడికి ఆఫర్ ఇచ్చిందని, ఆ డీల్ కుదిరి ఉంటే హగ్గింగ్ ఫేస్ విలువ $7 బిలియన్లకు చేరేదని, అయితే ఆ ఆఫర్ను హగ్గింగ్ ఫేస్ తిరస్కరించిందని జనవరిలో 'ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్' నివేదించింది. తాజాగా ఏఐ డిమాండ్పై ఎన్విడియా బలమైన విశ్వాసాన్ని ఈ భారీ డీల్ ప్రతిబింబిస్తోందని మీడియా వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.