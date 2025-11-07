ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీ కొనాలా?- అయితే దీనిపై ఓ లుక్కేయండి- కేవలం రూ. 64,999లకే!

ETV Bharat / technology

Hyderabad: భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహన విప్లవం ఊపందుకుంటున్న వేళ కొత్తగా ప్రారంభించిన "న్యూమెరోస్ మోటార్స్ n-ఫస్ట్" ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. దేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన స్టార్టప్‌లలో ఒకటైన న్యూమెరోస్ మోటార్స్ తన తాజా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ "n-ఫస్ట్‌"ను ప్రారంభించడంతో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించింది.

బెంగళూరులో జరిగిన ఒక గ్రాండ్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌లో కంపెనీ తన దార్శనికతను స్పష్టంగా ప్రదర్శించింది. ఇది స్మార్ట్ డిజైన్, స్థిరమైన సాంకేతికతను సరసమైన ధరలో తీసుకువచ్చింది. న్యూమెరోస్ ఈ స్కూటర్​ ధరను రూ. 64,999గా నిర్ణయించి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను భారతీయ వినియోగదారులకు చేరువ చేసింది.

అయితే ఈ ధర మొదటి 1,000 మంది కస్టమర్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. ఈ స్కూటర్ డిజైన్ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఇది మోటార్​సైకిల్ కఠినమైన, రహదారి ఉనికిని స్కూటర్ సౌకర్యంతో మిళితం చేస్తుంది. దీన్ని ఇటాలియన్ డిజైన్ సంస్థ వీలాబ్ సహకారంతో రూపొందించారు.

వేరియంట్లు: కంపెనీ విడుదల చేసిన ఈ కొత్త "n-ఫస్ట్" ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. అవి:

  • n-ఫస్ట్ మ్యాక్స్
  • n-ఫస్ట్ ఐమాక్స్
  • n-ఫస్ట్ ఐమాక్స్+

ఈ మూడు వేరియంట్‌లను వేర్వేరు వినియోగదారు అవసరాలను తీర్చడానికి రూపొందించారు. మొదటి వేరియంట్ "n-ఫస్ట్ మ్యాక్స్" 2.5kWh సామర్థ్యం గల బ్యాటరీతో వస్తుంది. దీనిలో రెండవ వేరియంట్ "n-ఫస్ట్ ఐమాక్స్" కూడా అదే 2.5kWh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఈ రెండు మోడళ్లు లిక్విడ్ ఇమ్మర్షన్-కూల్డ్ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీలతో వస్తాయి. ఈ సాంకేతికత బ్యాటరీ ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక పనితీరు, భద్రతను నిర్ధారిస్తుంది. కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, ఈ రెండు వేరియంట్లు ఫుల్ ఛార్జ్‌పై 91 km వరకు రేంజ్​ని అందిస్తాయి. ఇది నగర ప్రయాణాలకు, రోజువారీ వినియోగానికి అనువుగా ఉంటుంది.

ఇక దీనిలో మూడవ వేరియంట్ "n-ఫస్ట్ ఐమాక్స్+" విషయానికొస్తే ఇది మరింత శక్తివంతమైన 3.0kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో వస్తుంది. IDC సర్టిఫికేషన్ ప్రకారం దీని రేంజ్ 109 km. అంటే నగర, దూర ప్రయాణాలకు దీన్ని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే సరిపోతుంది. 2.5kWh బ్యాటరీ మోడళ్ల ఫుల్ ఛార్జ్​కు 5 నుంచి 6 గంటలు పడుతుంది. అదే సమయంలో 3.0kWh వేరియంట్‌ పూర్తి ఛార్జింగ్​కు 7 నుంచి 8 గంటలు పడుతుంది. అంటే మీరు దీన్ని రాత్రి సమయంలో ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే, ఉదయం పూర్తి స్థాయిలో సజావుగా ప్రయాణించవచ్చు.

ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే లొకేషన్ ట్రాకింగ్, ఇతరులు స్కూటర్‌ను దొంగిలించకుండా నిరోధించడానికి ప్రత్యేక టెక్నాలజీ, రిమోట్ లాకింగ్, జియో-ఫెన్సింగ్, IoT-ఆధారిత ప్లాట్‌ఫామ్, థర్మల్ మేనేజ్‌మెంట్, ఓవర్-ది-ఎయిర్ అప్‌డేట్‌లకు మద్దతు వంటి అనేక ఎంపికలు ఉన్నాయి. న్యూమెరోస్ ఈ "n-ఫస్ట్" బుకింగ్‌లను ప్రారంభించింది. ఆసక్తి ఉన్నవారు కంపెనీ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.

