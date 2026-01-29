నిషేధం ఉన్నప్పటికీ యాపిల్, గూగుల్ స్టోర్లలో లైంగిక ఫొటోలను క్రియేట్ చేసే యాప్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి: నివేదిక
నిషేధం ఉన్నప్పటికీ, మహిళల దుస్తులను డిజిటల్గా తొలగించే యాప్లు యాపిల్, గూగుల్ స్టోర్లలో కనిపిస్తున్నాయని టెక్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ప్రాజెక్ట్ (TTP) నివేదిక వెల్లడించింది.
Published : January 29, 2026 at 12:50 PM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజాలు యాపిల్, గూగుల్ రెండూ లైంగిక చిత్రాలను (Sexualised Images) సృష్టించే యాప్లను బహిరంగంగా నిషేధించాయి. కానీ అటువంటి యాప్లు ఇప్పటికీ డజన్ల కొద్దీ వాటి యాప్ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ యాప్లు సాధారణ ఫొటోలను న్యూడ్, అభ్యంతరకర రీతిలో మార్చగలవు. టెక్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ప్రాజెక్ట్ కొత్త నివేదికలో ఈ షాకింగ్ ట్రెండ్ వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఈ న్యూడిఫికేషన్ యాప్లు యాపిల్ యాప్ స్టోర్, గూగుల్ ప్లే స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయని, వినియోగదారులు శోధించడానికి, డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి, ఉపయోగించడానికి వాటిని సులభంగా యాక్సెస్ చేయగలిగే విధంగా ఉన్నాయని నివేదిక హైలైట్ చేసింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సాధనాల కారణంగా మహిళలు, పిల్లలపై ఆన్లైన్లో లైంగిక దోపిడీ నేపథ్యంలో ఈ నివేదిక కీలకంగా మారింది.
నివేదికలోని ముఖ్యాంశాలు: టెక్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ప్రాజెక్ట్ యాపిల్ యాప్ స్టోర్, గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోని యాప్లను అధ్యయనం చేసింది. ఇది 100 కంటే ఎక్కువ న్యూడిఫై యాప్లను కనుగొంది. వాటిలో 55 గూగుల్ ప్లే స్టోర్, 47 యాపిల్ స్టోర్లో ఉన్నాయి. ఈ యాప్లు మహిళలను ఫొటోలు లేదా వీడియోలలో నగ్నంగా చూపించడానికి అనుమతిస్తాయి. కొన్ని యాప్లు పూర్తిగా నగ్న చిత్రాలను సృష్టిస్తాయి, మరికొన్ని వాటిని బికినీలు లేదా లోదుస్తులలో చూపిస్తాయి. యాప్ స్టోర్ శోధన బార్లో "న్యూడిఫై" లేదా "అన్డ్రెస్" అనే పదాలను ఎంటర్ చేయడం ద్వారా ఈ యాప్లను సులభంగా కనుగొనవచ్చు.
117 మిలియన్ డాలర్ల ఆదాయం: ఈ యాప్లను వినియోగదారులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 705 మిలియన్ల సార్లకు పైగా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు. అవి దాదాపు 117 మిలియన్ డాలర్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించాయి. ఈ ఆదాయంలో యాపిల్, గూగుల్ వాటా తీసుకుంటున్నాయని, అంటే పరస్పర అంగీకారం లేకుండా సెక్స్వలైజ్డ్ చిత్రాలను సృష్టించే సాధనాల నుంచి అవి పరోక్షంగా లాభం పొందుతున్నాయని ఆ నివేదిక హైలైట్ చేసింది.
విధాన ఉల్లంఘనలు ఉన్నప్పటికీ లభ్యత: గూగుల్ విధానాలు అటువంటి యాప్లను అనుమతించవు. యాపిల్ మార్గదర్శకాలు కూడా అభ్యంతరకరమైన, కలవరపెట్టే లేదా లైంగిక కంటెంట్ను సృష్టించే యాప్లను నిషేధిస్తాయి. అయినప్పటికీ, ఈ యాప్లు సమీక్ష ప్రక్రియను దాటి అందుబాటులో ఉన్నాయి.
పరిశోధకులు ఈ యాప్లను AI ద్వారా సృష్టించిన నకిలీ చిత్రాలపై పరీక్షించగా ఉచిత ఫీచర్లతో కూడా, పూర్తి దుస్తులు ధరించిన మహిళలను సెకన్లలోనే నగ్నంగా మార్చడం లేదా లైంగికంగా చిత్రీకరిస్తాయని గమనించారు. ఇంకా కొన్ని యాప్లు అయితే 9 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లలకు లేదా అన్ని వయసుల వారికి అనుకూలమైనవిగా రేటింగ్ పొందాయి. ఈ యాప్లు కేవలం సింగిల్ ట్యాప్తో లేదా "Make The Photo Nude" వంటి సాధారణ సూచనతో కూడా చిత్రాలను మార్చేస్తున్నాయని వెల్లడించారు.
కంపెనీల స్పందన: కంపెనీలకు ఈ నివేదికను చూపించిన తర్వాత, యాపిల్ తన ప్లే స్టోర్ నుంచి 28 యాప్లను తొలగించింది. గూగుల్ 30కి పైగా యాప్లను నిలిపివేసింది. అయితే టెక్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ప్రాజెక్ట్ ప్రకారం, ఇంకా చాలా యాప్లు ఇప్పటికీ అందుబాటులో ఉన్నాయి.