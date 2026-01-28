ETV Bharat / technology

భారత్​లో నథింగ్ తొలి ఫ్లాగ్​షిప్ స్టోర్​- ఎప్పుడు, ఎక్కడంటే?

ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ కంపెనీ నథింగ్ ఫిబ్రవరి 14న బెంగళూరులో భారతదేశంలోని తన మొదటి ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్‌ను ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ స్టోర్​ వద్ద కస్టమర్‌లు నథింగ్ అన్ని ఉత్పత్తులను పట్టుకుని ప్రత్యక్ష అనుభవాన్ని పొందొచ్చు.

Nothing to Open It's First Flagship Store in India on February 14 in Bengaluru
Nothing to Open It's First Flagship Store in India on February 14 in Bengaluru (Photo Credit- X/Nothing India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 28, 2026 at 10:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: నథింగ్ భారతదేశంలో తన మొదటి ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్ ప్రారంభ తేదీని ప్రకటించింది. కంపెనీ కొన్ని రోజుల క్రితమే భారత్​లో తన మొదటి ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్‌ను తెరవనున్నట్లు ప్రకటించింది. తాజాగా ఇప్పుడు, ఫిబ్రవరి రెండవ వారంలోనే భారతదేశంలో తన మొదటి ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్‌ను ప్రారంభించనున్నట్లు ధృవీకరించింది.

స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, టెక్ గాడ్జెట్‌ల ప్రపంచంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న నథింగ్, గతంలో లండన్‌లో మాత్రమే స్టోర్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా నథింగ్ మొట్ట మొదటి, ఏకైక ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్. ఇప్పుడు తన స్వదేశం తర్వాత, కంపెనీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెండవ స్టోర్‌ను ప్రారంభించేందుకు భారతదేశంలోని బెంగళూరును ఎంచుకుంది.

బెంగళూరులో ప్రారంభమవుతున్న నథింగ్ మొట్టమొదటి భారతీయ స్టోర్​లో కస్టమర్లు నథింగ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, ట్రూ వైర్‌లెస్ ఇయర్‌బడ్‌లు, స్మార్ట్‌వాచ్‌లు, ఇతర స్మార్ట్ పరికరాలను కొనుగోలు చేసే ముందు వాటిని స్వయంగా ప్రయత్నించే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ఆన్‌లైన్ చిత్రాలు లేదా స్పెసిఫికేషన్‌లపై మాత్రమే ఆధారపడకుండా, ఆ పరికరాలతో వారి వ్యక్తిగత అనుభవం ఆధారంగా సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకునేలా కస్టమర్‌లను ప్రోత్సహించడమే కంపెనీ లక్ష్యం.

నథింగ్ భారతదేశంలో ఎలా విస్తరిస్తోంది?: కంపెనీ ప్రకారం, ఈ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్ నథింగ్ ప్రత్యేకమైన డిజైన్ ఫిలాసఫీ, దాని మొత్తం ఉత్పత్తి ఎకో సిస్టమ్​ను ఒకే చోట ప్రదర్శిస్తుంది. ఇక్కడ సందర్శకులు పరికరాలను స్వయంగా చేతితో పట్టుకుని ఆ ఫీలింగ్​ను ఎక్స్​పీరియన్స్​ చేయొచ్చు. తద్వారా వాటి బిల్డ్ క్వాలిటీతో పాటు నిజ జీవితంలో అవి ఎలా కనిపిస్తాయో చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కస్టమర్ విశ్వాసాన్ని పెంచి షాపింగ్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.

భారతదేశంపై నథింగ్ దృష్టి క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఇటీవలి కాలంలో ఈ సంస్థ భారతదేశంలో అనేక కీలక చర్యలు చేపట్టింది. డిసెంబర్ 2025లో, నథింగ్ తన సబ్​-బ్రాండ్ CMFను భారతదేశంలో ప్రత్యేక, చట్టబద్ధంగా నమోదైన కంపెనీగా స్థాపించింది. ఆ తర్వాత కొద్ది కాలానికే, CMF ప్రధాన కార్యాలయాన్ని కూడా భారతదేశానికి మార్చారు.

అంతేకాకుండా, నథింగ్ భారతదేశాన్ని తన ప్రధాన కార్యాచరణ స్థావరంగా అభివృద్ధి చేయడం కూడా ప్రారంభించింది. ఈ సంస్థ ఇప్పుడు భారతదేశంలో స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, వేరబుల్స్ పూర్తిస్థాయి తయారీ, కార్యకలాపాలు, పరిశోధన, అభివృద్ధిపై దృష్టి సారిస్తోంది. ఇది నథింగ్ భారతదేశాన్ని కేవలం ఒక మార్కెట్‌గా మాత్రమే కాకుండా, తన భవిష్యత్తుకు ఒక కీలక కేంద్రంగా చూస్తోందని స్పష్టంగా సూచిస్తుంది.

TAGGED:

NOTHING STORE IN BANGALORE
NOTHING STORE IN INDIA
NOTHING STORE IN INDIA LAUNCH DATE
CARL PEI INDIA
NOTHING FLAGSHIP STORE INDIA LAUNCH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.