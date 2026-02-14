ETV Bharat / technology

భారతదేశంలో తన మొదటి ఫ్లాగ్‌షిప్ రిటైల్ స్టోర్‌ను నథింగ్ ప్రారంభించింది. కస్టమర్‌లు ఈ స్టోర్​ వద్ద నథింగ్ అన్ని ఉత్పత్తులను పట్టుకుని ప్రత్యక్ష అనుభవాన్ని పొందొచ్చు.

Nothing's first Indian retail store is 5,032-square-foot in area. (Image Credit: X/Nothing India)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 14, 2026 at 3:47 PM IST

Hyderabad: స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, టెక్ గాడ్జెట్‌ల ప్రపంచంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న నథింగ్ భారతదేశంలో తన మొదటి ఫ్లాగ్‌షిప్ రిటైల్ స్టోర్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ స్టోర్‌ను కంపెనీ CEO కార్ల్ పీ, సహ వ్యవస్థాపకుడు, భారత అధ్యక్షుడు అకిస్ ఎవాంజెలిడిస్ కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో ప్రారంభించారు. ఈ స్టోర్​ ద్వారా కంపెనీ భారత్​లో తన అధికారిక దుస్తులతో పాటు నథింగ్, CMF ఉత్పత్తులను విక్రయిస్తుంది.

దేశీయ విస్తరణ వ్యూహంలో ఇది కీలక మైలురాయిని సూచిస్తుందని నథింగ్ పేర్కొంది. ఇది భారతదేశంలో "అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్‌లలో ఒకటి"గా కంపెనీ స్థానాన్ని నిర్దేశిస్తుంది. దేశంలో పెరుగుతున్న కమ్యూనిటీతో బలమైన సంబంధాలను పెంపొందించడంపై నథింగ్ దృష్టిని ఇది హైలైట్ చేస్తుంది.

నథింగ్ తొలి భారతీయ రిటైల్ స్టోర్: భారతదేశంలో ఈ తొలి నథింగ్ స్టోర్ బెంగళూరులో 660/1, 100 అడుగుల రోడ్డు, 1వ స్టేజ్, ఇందిరానగర్ వద్ద ఉంది. దీని విస్తీర్ణం 5,032 చదరపు అడుగులు. ఈ స్టోర్ భారత ప్రామాణిక సమయం (IST) ప్రకారం, ప్రతిరోజూ ఉదయం 11:00 నుంచి రాత్రి 9:00 గంటల వరకు కస్టమర్లకు సేవలు అందిస్తుంది.

ఈ రిటైల్ అవుట్‌లెట్ నథింగ్, CMF ఉత్పత్తుల పూర్తి శ్రేణిని ప్రదర్శిస్తుంది. ఇందులో స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, ఆడియో పరికరాలు, స్మార్ట్‌వాచ్‌లు, దుస్తులు వంటి నథింగ్ అధికారిక మర్చండైజ్ కలెక్షన్లు లభిస్తాయి.

నథింగ్ గతంలో లండన్‌లో మాత్రమే స్టోర్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా నథింగ్ మొట్ట మొదటి ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్. ఇప్పుడు తన స్వదేశం తర్వాత, కంపెనీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెండవ స్టోర్‌ను భారతదేశంలోని బెంగళూరులో ప్రారంభించడం గమనార్హం. ఈ స్టోర్​ వద్ద కస్టమర్‌లు నథింగ్ అన్ని ఉత్పత్తులను పట్టుకుని ప్రత్యక్ష అనుభవాన్ని పొందొచ్చు.

అంటే కంపెనీ ఈ స్టోర్​లో కస్టమర్లు నథింగ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, ట్రూ వైర్‌లెస్ ఇయర్‌బడ్‌లు, స్మార్ట్‌వాచ్‌లు, ఇతర స్మార్ట్ పరికరాలను కొనుగోలు చేసే ముందు వాటిని స్వయంగా ప్రయత్నించే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ఆన్‌లైన్ చిత్రాలు లేదా స్పెసిఫికేషన్‌లపై మాత్రమే ఆధారపడకుండా, ఆ పరికరాలతో వారి వ్యక్తిగత అనుభవం ఆధారంగా సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకునేలా కస్టమర్‌లను ప్రోత్సహించడమే నథింగ్ లక్ష్యం.

