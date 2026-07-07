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నథింగ్ ఫోన్ 4b వచ్చేసింది- ఆకట్టుకుంటున్న 'RCB' ఎడిషన్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

6,000mAh బ్యాటరీ, గ్లిఫ్ బార్ ఇంటర్‌ఫేస్‌తో 'నథింగ్ ఫోన్ 4b' భారతదేశంలో విడుదలైంది. దీనితోపాటు కంపెనీ 'ఫోన్ 4b RCB' ఎడిషన్​ను కూడా తీసుకొచ్చింది.

Nothing Phone (4b) Launched in India Along With Phone (4b) RCB Edition
Nothing Phone (4b) Launched in India Along With Phone (4b) RCB Edition (Image Credit: Nothing Community)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 7, 2026 at 4:46 PM IST

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Hyderabad: టెక్ ప్రియులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న సరికొత్త 'నథింగ్ ఫోన్ 4b' (Nothing Phone 4b) భారత మార్కెట్లో అధికారికంగా లాంఛ్ అయింది. కంపెనీ నుంచి వస్తున్న మొదటి బడ్జెట్ 'b' సిరీస్ ఫోన్ ఇదే కావడం విశేషం. దీనితో పాటే ఐపీఎల్ టీమ్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు బ్యాక్-టు-బ్యాక్ టైటిల్స్ గెలిచిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేకంగా 'నథింగ్ ఫోన్ 4b ఆర్‌సీబీ ఎడిషన్' (Nothing Phone 4b RCB Edition)ను కూడా కంపెనీ ఆవిష్కరించింది.

ఆకర్షణీయమైన మ్యాట్ రెడ్ ఫినిషింగ్, వెనుక భాగంలో ఆర్‌సీబీ (RCB) లయన్ లోగోతో వస్తున్న ఈ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ కేవలం బెంగళూరులోని నథింగ్ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్‌లో మాత్రమే లభిస్తుంది. పరిమిత సంఖ్యలో (Limited Stock) ఉన్న ఈ ఫోన్లను 'ముందు వచ్చిన వారికే ప్రాధాన్యత' అనే ప్రాతిపదికన విక్రయిస్తున్నారు.

బెంగళూరులోని నథింగ్ స్టోర్‌లో జరుగుతున్న 'లిమిటెడ్ డ్రాప్ ఈవెంట్' (Limited drop event) ద్వారా ఈ ఆర్‌సీబీ ఎడిషన్ ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉంది. అయితే ​ 'నథింగ్ ఫోన్ 4b' మోడల్ మాత్రం వచ్చే వారం నుంచి దేశవ్యాప్తంగా విక్రయానికి రానుంది.

నథింగ్ ఫోన్ 4b వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను రెండు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లలో ప్రవేశపెట్టింది.

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 34,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 38,999

కంపెనీ దీనిపై 7.5 శాతం తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్‌ను కూడా అందిస్తోంది.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది మూడు రంగులలో లభిస్తుంది.

  • బ్లాక్ (Black)
  • బ్లూ (Blue)
  • వైట్ (White)

సేల్ వివరాలు: భారతదేశంలో ఈ 'నథింగ్ ఫోన్ 4b' స్మార్ట్‌ఫోన్ సేల్స్ జులై 14న ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ఫ్లిప్‌కార్ట్, క్రోమా, రిలయన్స్ డిజిటల్, విజయ్ సేల్స్ వంటి ఆఫ్‌లైన్ రిటైలర్లను సంప్రదించడం ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.

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