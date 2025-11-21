ETV Bharat / technology

నథింగ్​ నుంచి మిడ్​ రేంజ్ స్మార్ట్​ఫోన్!​- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?

BISలో లిస్టింగ్​లో "నథింగ్ ఫోన్ 4a"- వివరాలు ఇవే!

Nothing Phone 3a
Nothing Phone 3a (Photo Credit- Nothing)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 21, 2025 at 4:32 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ నథింగ్ "నథింగ్ ఫోన్ 4a" అనే కొత్త కొత్త ఫోన్‌పై కసరత్తు చేస్తోంది. కంపెనీ దీనిపై ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. కానీ ఒక టెక్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ ఇటీవల BIS (బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్) జాబితాలో దీనిని గుర్తించినట్లుగా వెల్లడించారు. ఇది ఈ ఫోన్ భారతదేశంలో త్వరలో లాంఛ్ అవుతుందనే ఊహాగానాలకు దారితీసింది.

టిప్‌స్టర్ సుధాన్షు అంబోర్ ఈ "నథింగ్ ఫోన్ 4a" A069 మోడల్ నంబర్​తో BISలో కనిపించిందంటూ దీనికి సంబంధించిన స్క్రీన్ షాట్​ను "X" పోస్ట్​ ద్వారా పంచుకున్నారు. ఇది నథింగ్ తదుపరి మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ కావచ్చని భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే గతంలో "ఫోన్ 3a" BISలో A059 మోడల్ నంబర్​తో కనిపించింది. దీన్ని కంపెనీ మిడ్​-రేంజ్​లో విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు దీన్ని పోలిన నంబరింగ్​తో "నథింగ్ ఫోన్ 4a" BISలో గుర్తించారు.

నథింగ్ ఫోన్ 4a ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్ల విషయానికి వస్తే, BIS జాబితా ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్లను జాబితా చేయదు. కానీ టెక్ పరిశ్రమలో ఈ జాబితా అంటే ఫోన్ త్వరలోనే లాంఛ్ అవుతుందని, దాని ప్రొడక్ట్ టెస్టింగ్ పూర్తయిందని, ఇది ఆమోద దశకు చేరుకుందని అర్థం.

ఈ "ఫోన్ 4a"తో పాటు "ఫోన్ 4a ప్రో" మోడల్​ కూడా లాంఛ్ కావచ్చని భావిస్తున్నారు. ఇకపోతే ఇది 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో, అంటే మార్చి 2026 నాటికి విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు దీని మునుపటి మోడల్ "నథింగ్ ఫోన్ 3a" గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇది "4a"ని ఏ స్థాయిలో అప్‌గ్రేడ్ చేయవచ్చో చూపిస్తుంది.

నథింగ్ ఫోన్ 3a హైలైట్స్:

ఫీచర్లువివరాలు
డిస్​ప్లే6.7-అంగుళాల AMOLED, 120Hz అడాప్టివ్
ప్రాసెసర్స్నాప్​డ్రాగన్ 7s జెన్ 3
కెమెరా సెటప్50MP + 50MP (టెలిఫొటో) + 8MP అల్ట్రావైడ్
ఫ్రంట్ కెమెరా32MP
బ్యాటరీ5,000mAh, 50W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్
ధరరూ. 22,999 (8GB+128GB)
స్పెషాలిటీగ్లిఫ్ ఇంటర్‌ఫేస్, IP64 రేటింగ్

దీని ఆధారంగా "నథింగ్ ఫోన్ 4a" డిస్​ప్లే, ప్రాసెసర్, కెమెరాలో గణనీయమైన అప్​గ్రేడ్​లతో వస్తుందని భావిస్తున్నారు. నథింగ్​ సంప్రదాయ గ్లిఫ్ ఇంటర్‌ఫేస్‌ మొబైల్ ఫోన్ పరిశ్రమలో కంపెనీకి ఓ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. దీంతో ఈ "నథింగ్ ఫోన్ 4a"లో కూడా ఇది కచ్చితంగా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు. కంపెనీ దీన్ని కూడా "3a" మాదిరిగా మిడ్​-రేంజ్​లో విడుదల చేస్తే ఈ ఫోన్ భారతదేశంలో "గెలాక్సీ A" సిరీస్, "రెడ్‌మీ నోట్" లైనప్‌లకు గట్టి పోటీని ఇవ్వగలదు.

