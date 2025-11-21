నథింగ్ నుంచి మిడ్ రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్!- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?
BISలో లిస్టింగ్లో "నథింగ్ ఫోన్ 4a"- వివరాలు ఇవే!
Published : November 21, 2025 at 4:32 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ నథింగ్ "నథింగ్ ఫోన్ 4a" అనే కొత్త కొత్త ఫోన్పై కసరత్తు చేస్తోంది. కంపెనీ దీనిపై ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. కానీ ఒక టెక్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఇటీవల BIS (బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్) జాబితాలో దీనిని గుర్తించినట్లుగా వెల్లడించారు. ఇది ఈ ఫోన్ భారతదేశంలో త్వరలో లాంఛ్ అవుతుందనే ఊహాగానాలకు దారితీసింది.
టిప్స్టర్ సుధాన్షు అంబోర్ ఈ "నథింగ్ ఫోన్ 4a" A069 మోడల్ నంబర్తో BISలో కనిపించిందంటూ దీనికి సంబంధించిన స్క్రీన్ షాట్ను "X" పోస్ట్ ద్వారా పంచుకున్నారు. ఇది నథింగ్ తదుపరి మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్ కావచ్చని భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే గతంలో "ఫోన్ 3a" BISలో A059 మోడల్ నంబర్తో కనిపించింది. దీన్ని కంపెనీ మిడ్-రేంజ్లో విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు దీన్ని పోలిన నంబరింగ్తో "నథింగ్ ఫోన్ 4a" BISలో గుర్తించారు.
Nothing Phone 4a (A069) has appeared on BIS certification. pic.twitter.com/xy0BSbAkAj— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) November 20, 2025
నథింగ్ ఫోన్ 4a ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్ల విషయానికి వస్తే, BIS జాబితా ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్లను జాబితా చేయదు. కానీ టెక్ పరిశ్రమలో ఈ జాబితా అంటే ఫోన్ త్వరలోనే లాంఛ్ అవుతుందని, దాని ప్రొడక్ట్ టెస్టింగ్ పూర్తయిందని, ఇది ఆమోద దశకు చేరుకుందని అర్థం.
ఈ "ఫోన్ 4a"తో పాటు "ఫోన్ 4a ప్రో" మోడల్ కూడా లాంఛ్ కావచ్చని భావిస్తున్నారు. ఇకపోతే ఇది 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో, అంటే మార్చి 2026 నాటికి విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు దీని మునుపటి మోడల్ "నథింగ్ ఫోన్ 3a" గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇది "4a"ని ఏ స్థాయిలో అప్గ్రేడ్ చేయవచ్చో చూపిస్తుంది.
నథింగ్ ఫోన్ 3a హైలైట్స్:
|ఫీచర్లు
|వివరాలు
|డిస్ప్లే
|6.7-అంగుళాల AMOLED, 120Hz అడాప్టివ్
|ప్రాసెసర్
|స్నాప్డ్రాగన్ 7s జెన్ 3
|కెమెరా సెటప్
|50MP + 50MP (టెలిఫొటో) + 8MP అల్ట్రావైడ్
|ఫ్రంట్ కెమెరా
|32MP
|బ్యాటరీ
|5,000mAh, 50W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్
|ధర
|రూ. 22,999 (8GB+128GB)
|స్పెషాలిటీ
|గ్లిఫ్ ఇంటర్ఫేస్, IP64 రేటింగ్
దీని ఆధారంగా "నథింగ్ ఫోన్ 4a" డిస్ప్లే, ప్రాసెసర్, కెమెరాలో గణనీయమైన అప్గ్రేడ్లతో వస్తుందని భావిస్తున్నారు. నథింగ్ సంప్రదాయ గ్లిఫ్ ఇంటర్ఫేస్ మొబైల్ ఫోన్ పరిశ్రమలో కంపెనీకి ఓ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. దీంతో ఈ "నథింగ్ ఫోన్ 4a"లో కూడా ఇది కచ్చితంగా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు. కంపెనీ దీన్ని కూడా "3a" మాదిరిగా మిడ్-రేంజ్లో విడుదల చేస్తే ఈ ఫోన్ భారతదేశంలో "గెలాక్సీ A" సిరీస్, "రెడ్మీ నోట్" లైనప్లకు గట్టి పోటీని ఇవ్వగలదు.