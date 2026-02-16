స్నాప్డ్రాగన్ చిప్సెట్తో నథింగ్ "ఫోన్ 4a ప్రో"!- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?
నథింగ్ ఫోన్ 4a సిరీస్లోని రెండు ఫోన్లు మార్చి 2026లో లాంఛ్ అవుతాయని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లు, రంగులతో సహా మరింత సమాచారం లీక్ అయింది.
Published : February 16, 2026 at 11:57 AM IST
Hyderabad: నథింగ్ ఫోన్ 4a ప్రో, ఫోన్ 4a ఇటీవల యూరప్, UAE, భారతదేశంలోని EEC, TDRA, BISతో సహా మల్టిపుల్ సర్టిఫికేషన్ వెబ్సైట్లలో కనిపించాయి. ఇవి ఈ "ఫోన్ 4a" సిరీస్ ఎంపిక చేసిన గ్లోబల్ మార్కెట్లలో త్వరలో లాంఛ్ అవుతుందని సూచిస్తున్నాయి. కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్లను మార్చి 2026లో ప్రారంభిస్తుందని భావిస్తున్నారు. లాంఛ్ ప్రకటనకు ముందుగా "నథింగ్ ఫోన్ 4a ప్రో" బెంచ్మార్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్లో గుర్తించారు. ఇది దాని కీలక స్పెసిఫికేషన్లను వెల్లడిస్తుంది. మరోవైపు ఈ రెండు ఫోన్ల కలర్ ఆప్షన్లు, స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లకు సంబంధించిన వివరాలు ఆన్లైన్లో ప్రత్యక్షమయ్యాయి.
నథింగ్ ఫోన్ 4a సిరీస్ స్పెసిఫికేషన్లు, స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ వివరాలు (అంచనా):
టిప్స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ (@yabhishekhd) గీక్బెంచ్ బెంచ్మార్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్లో నథింగ్ ఫోన్ 4a ప్రో కనిపించిందని పేర్కొంటూ "X"లో ఒక పోస్ట్ షేర్ చేశారు. ఈ హ్యాండ్సెట్ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7s Gen 4 చిప్సెట్, 1.8GHz వద్ద క్లాక్ చేసిన నాలుగు ఎఫిషియెన్సీ కోర్లు, 2.4GHz వద్ద క్లాక్ చేసిన మూడు పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్లు, 2.71GHz పీక్ క్లాక్ స్పీడ్ అందించే ఒక ప్రైమ్ కోర్తో వస్తుందని జోడించారు.
🚨 Nothing 4a Pro (A069) spotted on Geekbench 👀— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 12, 2026
Here’s what the listing reveals:
• Snapdragon 7s Gen 4
– 1× 2.71GHz
– 3× 2.40GHz
– 4× 1.80GHz
• Adreno 810 GPU
• 12GB RAM variant tested
• Android 16 out of the box
Will Nothing price it aggressively under ₹30K or push it… pic.twitter.com/8gq5tCoK3r
ఈ ఫోన్ 12GB RAM, Android 16తో వస్తుందని కూడా పేర్కొన్నారు. ఇంకా "నథింగ్ ఫోన్ 4a ప్రో" సింగిల్ ప్రెసిషన్ టెస్ట్లో 707 పాయింట్లు, హాఫ్ ప్రెసిషన్ టెస్ట్లో 1,077 పాయింట్లు, క్వాంటైజ్డ్ టెస్ట్లో 1,265 పాయింట్లు సాధించగలిగిందని కూడా నివేదించారు.
మరోవైపు కంపెనీ ఈ లైనప్ను త్వరలో ఎంపిక చేసిన గ్లోబల్ మార్కెట్లలో ప్రారంభించనున్నట్లు పేర్కొంటూ "నథింగ్ ఫోన్ 4a", "ఫోన్ 4a ప్రో" స్టోరేజ్, కలర్ ఆప్షన్లను టిప్స్టర్ సుధాన్షు అంబోర్ పంచుకున్నారు.
రెండు మోడళ్లు 8GB + 128GB RAM, స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. స్టాండర్డ్ మోడల్ నలుపు, తెలుపు షేడ్స్లో రావచ్చు, అదే సమయంలో ప్రో వేరియంట్ నలుపు, వెండి రంగులలో అందుబాటులో ఉండొచ్చు.
నథింగ్ "(a)" బ్రాండెడ్ డివైజ్ లాంఛ్ అవుతుందని నథింగ్ టీజ్ చేసిన కొద్దిసేపటికే ఈ సమాచారం వెలువడింది, దీన్ని నథింగ్ ఫోన్ 4a సిరీస్ అని భావిస్తున్నారు. ఈ లైనప్ బ్లూ, పింక్, బ్లాక్, వైట్, ఎల్లో కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉండొచ్చని కంపెనీ ఓ హింట్ ఇచ్చింది.
నథింగ్ ఫోన్ 4a సిరీస్ లాంఛ్ తేదీ (అంచనా): సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'X'లో ప్రముఖ టిప్స్టర్ యోగేష్ బ్రార్ ప్రకారం, నథింగ్ ఫోన్ 4a సిరీస్ మార్చి ప్రారంభంలో గ్లోబల్ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తుంది. ఈ సిరీస్లోని రెండు స్మార్ట్ఫోన్లను మార్చి 5న ప్రారంభించవచ్చని నివేదిక పేర్కొంది. కంపెనీ ఈ సిరీస్ను మార్చిలో ప్రారంభిస్తున్నట్లయితే మరికొన్ని వారాల్లోనే దీని లాంఛ్తో పాటు స్పెసిఫికేషన్లను నిర్ధారించే అవకాశం ఉంది.
నథింగ్ ఫోన్ 4a సిరీస్ ధర (అంచనా): నివేదిక ప్రకారం, కొత్త "ఫోన్ 4a" సిరీస్ ధర "ఫోన్ 3a" సిరీస్ కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. భారతదేశంలో నథింగ్ "ఫోన్ 3a"ను రూ. 22,999, "ఫోన్ 3a ప్రో"ను రూ. 27,999 ప్రారంభ ధరతో లాంఛ్ చేశారు.