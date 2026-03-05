నథింగ్ ప్రియులకు గుడ్న్యూస్- 'ఫోన్ 4a', 'ఫోన్ 4a ప్రో' వచ్చేశాయ్- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
UK-ఆధారిత బ్రాండ్ నథింగ్ ఈరోజు (మార్చి 5, 2026) అధికారికంగా తన కొత్త ఉత్పత్తులను విడుదల చేసింది.
Published : March 5, 2026 at 5:24 PM IST
Hyderabad: నథింగ్ ప్రియులకు గుడ్న్యూస్. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న "నథింగ్ ఫోన్ 4a" స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. కంపెనీ లండన్లో జరిగిన ఓ ఈవెంట్లో "ఫోన్ 4a", "ఫోన్ 4a ప్రో"తో పాటు కొత్త హెడ్ఫోన్ (a)ను ఆవిష్కరించింది. మరెందుకు ఆలస్యం వీటి ధర, ఫీచర్లపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
1. నథింగ్ ఫోన్ 4a ప్రో వేరియంట్లు: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ మూడు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది.
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 39,999
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 42,999
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 45,999
సేల్ వివరాలు: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ భారతదేశంలో మార్చి 27 నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా అమ్మకానికి రానుంది.
2. నథింగ్ ఫోన్ 4a వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ మోడల్ను రెండు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది.
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 31,999
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 34,999
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 37,999
నథింగ్ ఫోన్ 4a కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ ఫోన్ భారత మార్కెట్లో నాలుగు రంగులలో లభిస్తుంది.
- బ్లాక్
- బ్లూ
- పింక్
- వైట్
సేల్ వివరాలు: భారతదేశంలో ఈ మోడల్ సేల్స్ ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా మార్చి 13 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి.