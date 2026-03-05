ETV Bharat / technology

UK-ఆధారిత బ్రాండ్ నథింగ్ ఈరోజు (మార్చి 5, 2026) అధికారికంగా తన కొత్త ఉత్పత్తులను విడుదల చేసింది.

Hyderabad: నథింగ్ ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న "నథింగ్ ఫోన్ 4a" స్మార్ట్​ఫోన్ సిరీస్​ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. కంపెనీ లండన్​లో జరిగిన ఓ ఈవెంట్​లో "ఫోన్ 4a", "ఫోన్ 4a ప్రో"తో పాటు కొత్త హెడ్‌ఫోన్ (a)ను ఆవిష్కరించింది. మరెందుకు ఆలస్యం వీటి ధర, ఫీచర్లపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

1. నథింగ్ ఫోన్ 4a ప్రో వేరియంట్లు: ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను కంపెనీ మూడు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది.

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్‌
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్‌

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌ ధర: రూ. 39,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్‌ ధర: రూ. 42,999
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్‌ ధర: రూ. 45,999

సేల్ వివరాలు: ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ భారతదేశంలో మార్చి 27 నుంచి ఫ్లిప్‌కార్ట్ ద్వారా అమ్మకానికి రానుంది.

నథింగ్ ఫోన్ 4a ప్రో వేరియంట్లుఅసలు ధరకలర్ ఆప్షన్లు
8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌రూ. 39,999
  • బ్లాక్
  • పింక్
  • సిల్వర్
8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్‌రూ. 42,999
12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్‌ రూ. 45,999

2. నథింగ్ ఫోన్ 4a వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ మోడల్​ను రెండు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది.

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌ ధర: రూ. 31,999
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 34,999
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 37,999

నథింగ్ ఫోన్ 4a కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ ఫోన్ భారత మార్కెట్లో నాలుగు రంగులలో లభిస్తుంది.

  • బ్లాక్
  • బ్లూ
  • పింక్
  • వైట్
నథింగ్ ఫోన్ 4a వేరియంట్లుOriginal Priceఆఫర్లుకలర్ ఆప్షన్లు
8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌రూ. 31,999
  • రూ. 1,000 బ్యాంక్ ఆఫర్
  • రూ. 6,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్‌
  • బ్లాక్
  • బ్లూ
  • పింక్
  • వైట్
8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్‌రూ. 34,999
12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్‌రూ. 37,999

సేల్ వివరాలు: భారతదేశంలో ఈ మోడల్ సేల్స్ ఫ్లిప్​కార్ట్​ ద్వారా మార్చి 13 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి.

