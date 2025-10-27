ETV Bharat / technology

5G సపోర్ట్​తో చౌకైన నథింగ్ ఫోన్ వస్తోంది!- డబ్బులు రెడీ చేసుకోండి!!

"నథింగ్ ఫోన్ 3" సిరీస్‌లో చౌకైన స్మార్ట్​ఫోన్- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?

Nothing Phone 3a Lite May Launch Soon in India
Nothing Phone 3a Lite May Launch Soon in India (Photo Credit- Nothing)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 27, 2025 at 3:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ నథింగ్ త్వరలో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. దీన్ని "నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్" పేరుతో తీసుకురానుంది. ఇది "నథింగ్ ఫోన్ 3" సిరీస్‌లో భాగమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ సిరీస్​లో నథింగ్ ఇప్పటికే "ఫోన్ 3", "ఫోన్ 3a", "ఫోన్ 3a ప్రో"ను విడుదల చేసింది. ఇక ఇప్పుడు తీసుకురాబోతున్న "ఫోన్ 3a లైట్" అనేది "నథింగ్ ఫోన్ 3" సిరీస్‌లో అత్యంత చౌకైన మోడల్ అని చెబుతున్నారు. ఈ ఫోన్ గీక్‌బెంచ్, BIS (బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్) వెబ్‌సైట్‌లో లిస్టింగ్ చేశారు. దీంతో ఈ ఫోన్ త్వరలోనే భారత్​లో లాంఛ్ కావచ్చని తెలుస్తోంది.

గీక్‌బెంచ్ జాబితా ఏం వెల్లడించింది?: టెక్ టిప్‌స్టర్ అన్విన్ (@ZionsAnvin) "X"లో షేర్ చేసిన పోస్ట్​ ప్రకారం ఈ "నథింగ్ ఫోన్ 3A లైట్" ఫోన్​ను మోడల్ నంబర్ A001Tతో గీక్‌బెంచ్​లో లిస్టింగ్ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ జాబితా ఫోన్​కు సంబంధించిన అనేక కీలక వివరాలను వెల్లడిస్తుంది.

కంపెనీ దీన్ని మిడ్​-రేంజ్ స్మార్ట్​ఫోన్​లో మంచి పనితీరు కోసం చూస్తున్న కస్టమర్లనే లక్ష్యంగా చేసుకుని విడుదల చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. భారతదేశంలో ప్రస్తుతం "నథింగ్ ఫోన్ 3a" ధర సుమారు రూ. 22,000-23,000. అందువల్ల ఈ సిరీస్‌లో చౌకైన మోడల్​గా ఎంట్రీ ఇవ్వనున్న ఈ మోడల్​ దీని కంటే తక్కువ ధరకే లాంఛ్ అవుతుందని మనం ఆశించవచ్చు. అంటే దీని ధర రూ.22,000 కంటే తక్కువగా ఉంటుంది.

GPU స్కోర్: మరొక టిప్‌స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ (@yabhishekhd) ప్రకారం, OpenCL GPU పరీక్షలో ఈ ఫోన్ 2,467 పాయింట్లు సాధించింది. ఈ స్కోర్‌ ఫోన్ గ్రాఫిక్స్, గేమింగ్‌లో బాగా పనిచేస్తుందని సూచిస్తున్నాయి. అయితే ఈ బెంచ్‌మార్క్‌లు ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించలేదని గమనించాలి.

నథింగ్ ఫోన్ 3A లైట్ వేరియంట్లు, ధర (అంచనా): నివేదికల ప్రకారం, ఈ ఫోన్ 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్‌లో లాంఛ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది నలుపు, తెలుపు రంగులలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది ఈ "నథింగ్ ఫోన్ 3" సిరీస్‌లోనే అత్యంత చౌకైన ఫోన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ సిరీస్‌లో అత్యంత చౌకైన ఫోన్ అయిన "ఫోన్ 3a" 8GB + 128GB వేరియంట్ ధర రూ. 22,999గా ఉంది. దీనిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఈ అప్​కమింగ్ "నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్" ధర రూ. 18,000-20,000 మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది.

ఇది "CMF ఫోన్ 2 ప్రో" అప్డేటెడ్ వెర్షన్ కాదా?: ఈ "నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్" అనేది "CMF ఫోన్ 2 ప్రో" అప్డేటెడ్ వెర్షన్ అని కూడా కొన్ని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. దీనిలో స్వల్ప మార్పులు చేసే అవకాశం ఉంది. CMF అనేది నథింగ్ సబ్-బ్రాండ్. ఈ నేపథ్యంలో "ఫోన్ 2 ప్రో"లోని కొన్ని ఫీచర్లు "ఫోన్ 3a లైట్‌"లో కూడా పునరావృతమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది నిజమైతే లైట్ వెర్షన్ ఆకర్షణీయమైన డిజైన్, శక్తివంతమైన బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

భారతదేశంలో ఎప్పుడు లాంఛ్​ అవుతుంది?: BIS లిస్టింగ్ ఈ "నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్" ఫోన్ త్వరలోనే భారతదేశంలో లాంఛ్ అవుతుందని సూచిస్తుంది. మరికొన్ని నెలల్లోనే కంపెనీ దీనిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయొచ్చు. దేనినీ టార్గెట్ మార్కెట్‌గా పరిగణించలేం. ఈ ఫోన్ అందించే కీలక ఫీచర్లు ఇలా ఉన్నాయి:

  • 5G మద్దతుతో చౌకైన నథింగ్ ఫోన్
  • ఆండ్రాయిడ్ 15
  • ప్రీమియం డిజైన్‌తో తేలికైన ఫోన్
  • అద్భుతమైన గేమింగ్ పనితీరు, గ్రాఫిక్స్
  • రూ. 20,000 కంటే తక్కువ ధర

TAGGED:

NOTHING PHONE 3A LITE INDIA LAUNCH
NOTHING PHONE 3A LITE PRICE
NOTHING PHONE 3A LITE SPECS
NOTHING CHEAPEST PHONE
NOTHING PHONE 3A LITE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.