'నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్' వచ్చేసింది!- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

గ్లోబల్ మార్కెట్లో "నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్" లాంఛ్- దీని స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా?
Published : October 30, 2025 at 10:59 AM IST
Hyderabad: నథింగ్ ప్రియులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న "నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్" స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. కంపెనీ దీన్ని మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్లో మంచి పనితీరు కోసం చూస్తున్న కస్టమర్లనే లక్ష్యంగా చేసుకుని విడుదల చేసింది. ఇది ఇప్పుడు "నథింగ్ ఫోన్ 3" సిరీస్లో చేరింది. ఈ సిరీస్లో నథింగ్ ఇప్పటికే "ఫోన్ 3", "ఫోన్ 3a", "ఫోన్ 3a ప్రో" మోడల్స్ను ప్రారంభించింది. ఈ ఫోన్ ఎంపిక చేసిన మార్కెట్లలో ఇప్పటికే కొనుగోలుకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఫీచర్ల వివరాలను తెలుసుకుందా రండి.
నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్ 120Hz వరకు స్క్రీన్ అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.77-అంగుళాల ఫుల్-HD+ (1,080×2,392 పిక్సెల్లు) ఫ్లెక్సిబుల్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. దీని డిస్ప్లే 3,000 నిట్స్ పీక్ HDR బ్రైట్నెస్, 387ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 1,000Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్ను అందిస్తుంది. ఇది 1.07 బిలియన్ రంగులు, 2,160Hz PWM డిమ్మింగ్ను కూడా కలిగి ఉంది.
ప్రాసెసర్: కంపెనీ ప్రాసెసింగ్ కోసం ఇందులో ఆక్టా కోర్ 4nm మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 ప్రో చిప్సెట్ను అందించింది. ఇది 8GB RAM, 256GB వరకు అంతర్నిర్మిత స్టోరేజ్ను కూడా అందిస్తుంది. దీనిని మైక్రో SD కార్డ్ స్లాట్ ద్వారా 2TB వరకు విస్తరించవచ్చు. ఫోన్ వెనుక ప్యానెల్లో గ్లిఫ్ లైట్ నోటిఫికేషన్ ఇండికేటర్ కూడా ఉంది.
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఇందులో 5,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 33W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 5W వైర్డు రివర్స్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ ట్రిపుల్-రియర్ కెమెరా యూనిట్ను కలిగి ఉంది. దీనికి 1/1.57-అంగుళాల Samsung సెన్సార్ (f/1.88), ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS), ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (EIS)తో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ షూటర్ ఉంది. ఇది 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా (f/2.2), 119.5-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూను కూడా కలిగి ఉంది.
అయితే కంపెనీ దీని వెనుక ప్యానెల్లోని మూడవ కెమెరాకు సంబంధించిన ఇతర వివరాలను అందించలేదు. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 16-మెగాపిక్సెల్ (f/2.45) సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. దీన్ని హోల్-పంచ్ డిస్ప్లే కటౌట్ లోపల అమర్చారు.
ఈ కొత్త "నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్" ఫోన్ 30fps వద్ద 4K రిజల్యూషన్ వీడియో రికార్డింగ్, 60fps వరకు 1080p రికార్డింగ్, 120fps వద్ద 1080p స్లో-మో రికార్డింగ్కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది TrueLens ఇంజిన్ 4.0ని కలిగి ఉంది. ఇంకా మోషన్ క్యాప్చర్, పోర్ట్రెయిట్ ఆప్టిమైజర్, నైట్ మోడ్కూ మద్దతు ఇస్తుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ అనేది డ్యూయల్ సిమ్ 5G స్మార్ట్ఫోన్. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15-ఆధారిత నథింగ్ OS 3.5 పై నడుస్తుంది. కంపెనీ దీనికి 3 సంవత్సరాల పాటు ప్రధాన ఆండ్రాయిడ్ అప్గ్రేడ్లు, 6 సంవత్సరాల పాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్లను అందిస్తామని హామీ ఇస్తోంది.
కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఈ ఫోన్ Wi-Fi 6, బ్లూటూత్ 5.3, GPS, GLONASS, BDS, గెలీలియో, OZSS కనెక్టివిటీకి మద్దతు ఇస్తుంది.
సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు: భద్రత కోసం ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, యాక్సిలెరోమీటర్, ఎలక్ట్రానిక్ కంపాస్, గైరోస్కోప్, ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
రెసిస్టెన్సీ: దుమ్ము, స్ప్లాష్ నిరోధకత కోసం ఇది IP54 రేటింగ్ను కలిగి ఉంది. దీని ముందు, వెనుక ప్యానెల్స్కు పాండా గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ను అందించారు.
కొలతలు, బరువు: ఈ ఫోన్ 164×78×8.3mm కొలతలతో దాదాపు 199 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.
నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ ధర, లభ్యత: ఈ ఫోన్ 8GB RAM + 128GB ఇన్బిల్ట్ స్టోరేజ్ కలిగిన బేస్ మోడల్ ధర EUR 249 (సుమారు రూ. 25,600) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అదే సమయంలో UKలో అదే మోడల్ GBP 249 (సుమారు రూ. 29,000)తో అందుబాటులో ఉంది. 256GB స్టోరేజ్ కలిగి ఉన్న టాప్-ఆఫ్-ది-లైన్ వేరియంట్ ధర EUR 279 (సుమారు రూ. 28,700) వద్ద ఉంది. UKలో అదే కాన్ఫిగరేషన్ ధర GBP 279 (సుమారు రూ. 32,500).
కలర్ ఆప్షన్స్: కంపెనీ దీన్ని రెండు కలర్ ఆప్షన్స్లో తీసుకొచ్చింది.
- వైట్
- బ్లాక్
సేల్ వివరాలు: దీని 128GB వెర్షన్ నథింగ్ ఆన్లైన్ స్టోర్, ఇతర రిటైల్ భాగస్వాముల ద్వారా అందుబాటులో ఉండగా, 256GB వేరియంట్ కంపెనీ వెబ్సైట్ ద్వారా మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.