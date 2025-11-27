భారత్లో నథింగ్ చౌకైన స్మార్ట్ఫోన్ లాంఛ్- ధర ఎంతో తెలుసా?
భారత మార్కెట్లోకి "నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్"- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : November 27, 2025 at 1:19 PM IST
Hyderabad: నథింగ్ ప్రియులకు గుడ్న్యూస్. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న నథింగ్ చౌకైన "నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్" స్మార్ట్ఫోన్ భారత్కు వచ్చేసింది. ఇది "నథింగ్ ఫోన్ 3" సిరీస్లో భాగం కానుంది. ఈ సిరీస్లో నథింగ్ ఇప్పటికే "ఫోన్ 3", "ఫోన్ 3a", "ఫోన్ 3a ప్రో"ను విడుదల చేసింది. తాజాగా ఇప్పుడు ఈ లైనప్లో ఈ చౌకైన వెర్షన్ను తీసుకొచ్చింది. ఇకపోతే కంపెనీ ఈ ఫోన్ను గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఇటీవలే అక్టోబర్ 29న విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు భారత మార్కెట్లోకి కూడా తీసుకొచ్చింది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఫీచర్లతో పాటు ఇతర వివరాలను ఓసారి పరిశీలిద్దాం రండి.
నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.77-అంగుళాల ఫుల్-HD+ (1,080 x 2,392 పిక్సెల్లు) ఫ్లెక్సిబుల్ AMOLED స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ (HDR), 387 PPI పిక్సెల్ డెన్సిటీని అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ 2,160Hz PWM డిమ్మింగ్ను కూడా కలిగి ఉంది.
చిప్సెట్: ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 ప్రో చిప్సెట్ను అందించారు. ఇది 8GB RAM, 256GB వరకు ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది. దీనిని మైక్రో SD కార్డ్ స్లాట్ ద్వారా 2TB వరకు విస్తరించవచ్చు.
బ్యాటరీ: ఈ "నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్" 5,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 33W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 5W వైర్డు రివర్స్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో OIS, EISతో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 119.5-డిగ్రీల ఫీల్డ్-ఆఫ్-వ్యూ (FoV) తో 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్ ఉన్నాయి. అయితే కంపెనీ దీని మూడవ సెన్సార్కు సంబంధించిన వివరాలను ఇంకా పంచుకోలేదు. ఇకపోతే సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఇందులో 16-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ కెమెరాను అందించారు.
ఇందులో అల్ట్రా XDR ఫొటోలు, పోర్ట్రెయిట్ మోడ్, ఆటో టోన్, నైట్ మోడ్, మాక్రో మోడ్, మోషన్ క్యాప్చర్ ఉన్నాయి. దీని వెనుక కెమెరా 4K 30fps వీడియో రికార్డింగ్, 1080p 120fps స్లో-మోషన్ రికార్డింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యూయల్-సిమ్ (నానో + నానో) సపోర్టెడ్ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా నథింగ్ OS 3.5పై నడుస్తుంది. దీనికి మూడు ప్రధాన ఆండ్రాయిడ్ అప్గ్రేడ్లు, ఆరు సంవత్సరాల SMR అప్డేట్లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.
కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: దీని కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో Wi-Fi 6, బ్లూటూత్ 5.3, GPS, GLONASS, BDS, గెలీలియో, QZSS ఉన్నాయి. ఇది బయోమెట్రిక్ భద్రత కోసం ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ను కూడా కలిగి ఉంది.
రెసిస్టెన్సీ: ఈ ఫోన్ 3a లైట్ దుమ్ము, స్ప్లాష్ నిరోధకత కోసం IP54 రేటింగ్ను కలిగి ఉంది. దీని ముందు, వెనుక ప్యానెల్లకు పాండా గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ కూడా ఉంది.
కొలతలు, బరువు: ఇది 164×78×8.3mm కొలతలతో 199 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.
నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని భారతదేశంలో రెండు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. అవి:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 20,999
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 22,999
నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ కలర్ ఆప్షన్స్: భారత మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ మూడు రంగు ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అవి:
- నలుపు
- నీలం
- తెలుపు
సేల్ వివరాలు: భారత్లో ఈ ఫోన్ సేల్స్ డిసెంబర్ 5 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ఫ్లిప్కార్ట్, విజయ్ సేల్స్, క్రోమాతో పాటు దేశంలోని ప్రముఖ రిటైల్ స్టోర్లను సంప్రదించవచ్చు.