ETV Bharat / technology

భారత్​లో నథింగ్ చౌకైన స్మార్ట్​ఫోన్ లాంఛ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

భారత మార్కెట్​లోకి "నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్"- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Nothing Phone 3a Lite Launched in India
Nothing Phone 3a Lite Launched in India (Photo Credit- Nothing)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 27, 2025 at 1:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: నథింగ్ ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న నథింగ్ చౌకైన "నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్" స్మార్ట్​ఫోన్ భారత్​కు వచ్చేసింది. ఇది "నథింగ్ ఫోన్ 3" సిరీస్‌లో భాగం కానుంది. ఈ సిరీస్​లో నథింగ్ ఇప్పటికే "ఫోన్ 3", "ఫోన్ 3a", "ఫోన్ 3a ప్రో"ను విడుదల చేసింది. తాజాగా ఇప్పుడు ఈ లైనప్​లో ఈ చౌకైన వెర్షన్​ను తీసుకొచ్చింది. ఇకపోతే కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను గ్లోబల్ మార్కెట్​లో ఇటీవలే అక్టోబర్ 29న విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు భారత మార్కెట్​లోకి కూడా తీసుకొచ్చింది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఫీచర్లతో పాటు ఇతర వివరాలను ఓసారి పరిశీలిద్దాం రండి.

నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ 6.77-అంగుళాల ఫుల్-HD+ (1,080 x 2,392 పిక్సెల్‌లు) ఫ్లెక్సిబుల్ AMOLED స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్ (HDR), 387 PPI పిక్సెల్ డెన్సిటీని అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ 2,160Hz PWM డిమ్మింగ్​ను కూడా కలిగి ఉంది.

చిప్​సెట్: ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 ప్రో చిప్‌సెట్​ను అందించారు. ఇది 8GB RAM, 256GB వరకు ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. దీనిని మైక్రో SD కార్డ్ స్లాట్ ద్వారా 2TB వరకు విస్తరించవచ్చు.

బ్యాటరీ: ఈ "నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్" 5,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 33W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 5W వైర్డు రివర్స్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్​ను కలిగి ఉంది. ఇందులో OIS, EISతో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 119.5-డిగ్రీల ఫీల్డ్-ఆఫ్-వ్యూ (FoV) తో 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్​ ఉన్నాయి. అయితే కంపెనీ దీని మూడవ సెన్సార్​కు సంబంధించిన వివరాలను ఇంకా పంచుకోలేదు. ఇకపోతే సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఇందులో 16-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ కెమెరాను అందించారు.

ఇందులో అల్ట్రా XDR ఫొటోలు, పోర్ట్రెయిట్ మోడ్, ఆటో టోన్, నైట్ మోడ్, మాక్రో మోడ్, మోషన్ క్యాప్చర్ ఉన్నాయి. దీని వెనుక కెమెరా 4K 30fps వీడియో రికార్డింగ్, 1080p 120fps స్లో-మోషన్ రికార్డింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యూయల్-సిమ్ (నానో + నానో) సపోర్టెడ్ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా నథింగ్ OS 3.5పై నడుస్తుంది. దీనికి మూడు ప్రధాన ఆండ్రాయిడ్ అప్‌గ్రేడ్‌లు, ఆరు సంవత్సరాల SMR అప్‌డేట్​లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.

కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: దీని కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో Wi-Fi 6, బ్లూటూత్ 5.3, GPS, GLONASS, BDS, గెలీలియో, QZSS ఉన్నాయి. ఇది బయోమెట్రిక్ భద్రత కోసం ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్‌ను కూడా కలిగి ఉంది.

రెసిస్టెన్సీ: ఈ ఫోన్ 3a లైట్ దుమ్ము, స్ప్లాష్ నిరోధకత కోసం IP54 రేటింగ్‌ను కలిగి ఉంది. దీని ముందు, వెనుక ప్యానెల్‌లకు పాండా గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ కూడా ఉంది.

కొలతలు, బరువు: ఇది 164×78×8.3mm కొలతలతో 199 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని భారతదేశంలో రెండు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. అవి:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 20,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 22,999

నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ కలర్ ఆప్షన్స్: భారత మార్కెట్​లో ఈ ఫోన్ మూడు రంగు ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అవి:

  • నలుపు
  • నీలం
  • తెలుపు

సేల్ వివరాలు: భారత్​లో ఈ ఫోన్ సేల్స్ డిసెంబర్ 5 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ఫ్లిప్‌కార్ట్, విజయ్ సేల్స్, క్రోమాతో పాటు దేశంలోని ప్రముఖ రిటైల్ స్టోర్‌లను సంప్రదించవచ్చు.

TAGGED:

NOTHING PHONE 3A LITE PRICE
NOTHING 3A LITE PRICE IN INDIA
NOTHING 3A LITE FEATURES
NOTHING 3A LITE DETAILS TELUGU
NOTHING PHONE 3A LITE LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.