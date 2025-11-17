ETV Bharat / technology

మరికొన్ని రోజుల్లో భారత్​కు నథింగ్ చౌకైన స్మార్ట్​ఫోన్- డబ్బులు రెడీ చేసుకోండి!

త్వరలోనే భారత మార్కెట్​లోకి "నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్"- లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్

Nothing Phone 3a Lite India Launch Date Revealed
Nothing Phone 3a Lite India Launch Date Revealed (Photo Credit- Nothing)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 17, 2025 at 4:24 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: నథింగ్ నుంచి అత్యంత చౌకైన స్మార్ట్​ఫోన్ మార్కెట్​లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. దీని పేరు "నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్". ఇది "నథింగ్ ఫోన్ 3" సిరీస్‌లో భాగం కానుంది. ఈ సిరీస్​లో నథింగ్ ఇప్పటికే "ఫోన్ 3", "ఫోన్ 3a", "ఫోన్ 3a ప్రో"ను విడుదల చేసింది. ఇక ఇప్పుడు తీసుకురాబోతున్న "ఫోన్ 3a లైట్" అనేది "నథింగ్ ఫోన్ 3" సిరీస్‌లో అత్యంత చౌకైన మోడల్ అని చెబుతున్నారు. కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను గ్లోబల్ మార్కెట్​లో ఇటీవలే అక్టోబర్ 29న విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు కంపెనీ దీన్ని భారత మార్కెట్​లోకి కూడా తీసుకొచ్చేందుకు రెడీ అయింది. తాజాగా దీని భారత లాంఛ్ తేదీని వెల్లడించింది. ఆ వివరాలు మీకోసం!

లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?: కంపెనీ ఈ "నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్" స్మార్ట్​ఫోన్​ను భారతదేశంలో నవంబర్ 27న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు లాంఛ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది.

Nothing Phone 3a Lite India Launch Date Revealed
Nothing Phone 3a Lite India Launch Date Revealed (Photo Credit- Nothing)

కొత్త గ్లిఫ్ లైట్: నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ అత్యంత విలక్షణమైన ఫీచర్లలో ఒకటి దాని కొత్త గ్లిఫ్ లైట్. నథింగ్ ట్రాన్స్పరెంట్ డిజైన్, సంప్రదాయ గ్లిఫ్ ఇంటర్‌ఫేస్‌తో మొబైల్ ఫోన్ పరిశ్రమలో ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును సంపాదించుకుంది. ఈసారి కంపెనీ "ఫోన్ 3a లైట్‌"లోని సంప్రదాయ గ్లిఫ్ ఇంటర్‌ఫేస్‌ను కొత్త గ్లిఫ్ లైట్ సిస్టమ్‌తో భర్తీ చేసింది. ఇది నోటిఫికేషన్‌లు, అలర్ట్​ల కోసం పనిచేస్తుంది. ఈ ఫీచర్ వినియోగదారులను ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది.

ఇటీవలే విడుదలైన ఓ టీజర్ ఇమేజ్ "నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్"ను రెండు రంగుల ఎంపికలలో చూపిస్తోంది. అవి: నలుపు, తెలుపు. కంపెనీ ఈ ఫోన్ గ్లోబల్ మోడల్‌ను కూడా ఈ రెండు రంగులలోనే విడుదల చేయడం గమనించదగ్గ విషయం. ఇప్పుడు ఇది గ్లోబల్ వెర్షన్ మాదిరిగానే ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లతో కూడా భారత్​కు ఎంట్రీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ గ్లోబల్ వెర్షన్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్ 120Hz వరకు స్క్రీన్ అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.77-అంగుళాల ఫుల్-HD+ (1,080×2,392 పిక్సెల్‌లు) ఫ్లెక్సిబుల్ AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. దీని డిస్​ప్లే 3,000 నిట్స్ పీక్ HDR బ్రైట్‌నెస్, 387ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 1,000Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్‌ను అందిస్తుంది. ఇది 1.07 బిలియన్ రంగులు, 2,160Hz PWM డిమ్మింగ్‌ను కూడా కలిగి ఉంది.

ప్రాసెసర్: కంపెనీ ప్రాసెసింగ్ కోసం ఇందులో ఆక్టా కోర్ 4nm మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 ప్రో చిప్‌సెట్​ను అందించింది. ఇది 8GB RAM, 256GB వరకు అంతర్నిర్మిత స్టోరేజ్​ను కూడా అందిస్తుంది. దీనిని మైక్రో SD కార్డ్ స్లాట్ ద్వారా 2TB వరకు విస్తరించవచ్చు. ఫోన్ వెనుక ప్యానెల్‌లో గ్లిఫ్ లైట్ నోటిఫికేషన్ ఇండికేటర్‌ కూడా ఉంది.

బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఇందులో 5,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 33W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 5W వైర్డు రివర్స్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

కెమెరా సెటప్:ఫోన్​ ట్రిపుల్-రియర్ కెమెరా యూనిట్‌ను కలిగి ఉంది. దీనికి 1/1.57-అంగుళాల Samsung సెన్సార్ (f/1.88), ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS), ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (EIS)తో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ షూటర్ ఉంది. ఇది 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా (f/2.2), 119.5-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూను కూడా కలిగి ఉంది.

ఫోన్‌లో మాక్రో సెన్సార్‌తో కూడిన మూడవ కెమెరా కూడా ఉంది. ఇది 4cm దూరం నుంచి మాక్రో ఫొటోగ్రఫీని అందిస్తుంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 16-మెగాపిక్సెల్ (f/2.45) సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. దీన్ని హోల్-పంచ్ డిస్​ప్లే కటౌట్ లోపల అమర్చారు.

ఈ కొత్త "నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్" ఫోన్ 30fps వద్ద 4K రిజల్యూషన్ వీడియో రికార్డింగ్, 60fps వరకు 1080p రికార్డింగ్, 120fps వద్ద 1080p స్లో-మో రికార్డింగ్‌కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది TrueLens ఇంజిన్ 4.0ని కలిగి ఉంది. ఇంకా మోషన్ క్యాప్చర్, పోర్ట్రెయిట్ ఆప్టిమైజర్, నైట్ మోడ్‌కూ మద్దతు ఇస్తుంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ అనేది డ్యూయల్ సిమ్ 5G స్మార్ట్‌ఫోన్. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15-ఆధారిత నథింగ్ OS 3.5 పై నడుస్తుంది. కంపెనీ దీనికి 3 సంవత్సరాల పాటు ప్రధాన ఆండ్రాయిడ్ అప్‌గ్రేడ్‌లు, 6 సంవత్సరాల పాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్​లను అందిస్తామని హామీ ఇస్తోంది.

రెసిస్టెన్సీ: దుమ్ము, స్ప్లాష్ నిరోధకత కోసం ఇది IP54 రేటింగ్​ను కలిగి ఉంది. దీని ముందు, వెనుక ప్యానెల్స్​కు​ పాండా గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్​ను అందించారు.

సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు: భద్రత కోసం ఇన్-డిస్​ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, యాక్సిలెరోమీటర్, ఎలక్ట్రానిక్ కంపాస్, గైరోస్కోప్, ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.

కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఈ ఫోన్​ Wi-Fi 6, బ్లూటూత్ 5.3, GPS, GLONASS, BDS, గెలీలియో, OZSS కనెక్టివిటీకి మద్దతు ఇస్తుంది.

కొలతలు, బరువు: ఈ ఫోన్ 164×78×8.3mm కొలతలతో దాదాపు 199 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

Featuresdetails
display6.77-inch FHD+ Flexible AMOLED, 120Hz refresh rate, 3000 nits brightness
processorMediaTek Dimensity 7300 Pro
RAM and storage8GB RAM + 128GB / 256GB storage (2TB expandable)
softwareNothing OS 3.5 (based on Android 16)
Updates3 Android upgrades + 6 years of security patches
CameraTriple rear camera: 50MP primary + 8MP ultrawide + third sensor (unspecified)
Selfie Camera16MP
Battery5000mAh, 33W fast charging + 5W reverse charging
designPanda Glass Protection, IP54 Dust and Splash Resistance
ConnectivityWi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS

నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ ధర, లభ్యత: ఈ ఫోన్​ 8GB RAM + 128GB ఇన్‌బిల్ట్ స్టోరేజ్ కలిగిన బేస్ మోడల్ ధర EUR 249 (సుమారు రూ. 25,600) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అదే సమయంలో UKలో అదే మోడల్ GBP 249 (సుమారు రూ. 29,000)తో అందుబాటులో ఉంది. 256GB స్టోరేజ్ కలిగి ఉన్న టాప్-ఆఫ్-ది-లైన్ వేరియంట్ ధర EUR 279 (సుమారు రూ. 28,700) వద్ద ఉంది. UKలో అదే కాన్ఫిగరేషన్ ధర GBP 279 (సుమారు రూ. 32,500).

ఇకపోతే భారత మార్కెట్​లో దీని ధరపై కంపెనీ ఇంతవరకూ ఎలాంటి సమాచారం అందించలేదు. అయితే దీని అప్​గ్రేడ్ మోడల్ "నథింగ్ ఫోన్ 3a" ప్రస్తుతం ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ₹24,999 ప్రారంభ ధరతో అమ్ముడవుతోంది. అందువల్ల ఈ ఫోన్ లైట్ వెర్షన్ "ఫోన్ 3a లైట్‌"ను నథింగ్ ₹20,000-₹22,000 ప్రారంభ శ్రేణిలో లాంఛ్​ చేయవచ్చు. కంపెనీ ఈ ఫోన్ బేస్ వేరియంట్‌ను ₹20,000 కంటే తక్కువ ధరకు, అంటే ₹19,999కి లాంఛ్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. అయితే భారతీయ వేరియంట్ వాస్తవ ధర, స్పెసిఫికేషన్‌ల వివరాలు నవంబర్ 27న మాత్రమే వెల్లడి కానున్నాయని గుర్తుంచుకోండి.

TAGGED:

NOTHING PHONE 3A LITE PRICE
NOTHING PHONE 3A LITE INDIA LAUNCH
NOTHING PHONE 3A LITE SPECIFICATION
NOTHING PHONE 3A LITE LAUNCH DATE
NOTHING PHONE 3A LITE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.