భారత మార్కెట్​లోకి నథింగ్ చౌకైన ఫోన్- 8GB RAM, 2TB స్టోరేజ్‌తో వస్తోంది!

"నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్‌" భారత్​కు వచ్చేస్తోంది!- వివరాలు ఇవే!!

Nothing Phone 3a Lite India Launch Confirmed
Nothing Phone 3a Lite India Launch Confirmed (Photo Credit- X/Nothing)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 12, 2025 at 3:51 PM IST

Hyderabad: బ్రిటిష్ స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్ నథింగ్ తన మిడ్-రేంజ్ "నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్‌"ను అక్టోబర్‌లో గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు కంపెనీ ఈ ఫోన్‌ను భారతదేశంలో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. దీనిలో భాగంగా తన అధికారిక "X" ఖాతా ద్వారా "నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్" టీజర్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ టీజర్ ద్వారా కంపెనీ ఈ ఫోన్‌ భారత్​ లాంఛ్​ను​ ధృవీకరించింది.

నథింగ్ తన సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో "Lite-ning is always accompanied by something more" అని పేర్కొంది. దీనర్థం ఈ ఫోన్ ప్రత్యేక ఆఫర్‌లు లేదా అదనపు ఉత్పత్తులతో భారత్​కు ఎంట్రీ ఇవ్వొచ్చు. దీని లాంఛ్ తేదీని కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించనప్పటికీ ఫోన్ స్టేటస్‌లో "Coming Soon" అని రాసుకొచ్చింది. ఇది ఈ ఫోన్ త్వరలోనే భారతదేశంలో విడుదల కావచ్చని సూచిస్తుంది.

అదనంగా "నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్" టీజర్ ఇమేజ్ ఫోన్‌ను రెండు రంగుల ఎంపికలలో చూపిస్తోంది. అవి: నలుపు, తెలుపు. కంపెనీ ఈ ఫోన్ గ్లోబల్ మోడల్‌ను కూడా ఈ రెండు రంగులలోనే విడుదల చేయడం గమనించదగ్గ విషయం. గ్లోబల్ మోడల్ ఆధారంగా భారతీయ మోడల్ సాధ్యమైన స్పెసిఫికేషన్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం రండి.

Featuresdetails
display6.77-inch FHD+ Flexible AMOLED, 120Hz refresh rate, 3000 nits brightness
processorMediaTek Dimensity 7300 Pro
RAM and storage8GB RAM + 128GB / 256GB storage (2TB expandable)
softwareNothing OS 3.5 (based on Android 16)
Updates3 Android upgrades + 6 years of security patches
CameraTriple rear camera: 50MP primary + 8MP ultrawide + third sensor (unspecified)
Selfie Camera16MP
Battery5000mAh, 33W fast charging + 5W reverse charging
designPanda Glass Protection, IP54 Dust and Splash Resistance
ConnectivityWi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS

కొత్త Glyph Light: నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ అత్యంత విలక్షణమైన ఫీచర్లలో ఒకటి దాని కొత్త గ్లిఫ్ లైట్. నథింగ్ ట్రాన్స్పరెంట్ డిజైన్, సంప్రదాయ గ్లిఫ్ ఇంటర్‌ఫేస్‌తో మొబైల్ ఫోన్ పరిశ్రమలో ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును సంపాదించుకుంది. ఈసారి కంపెనీ "ఫోన్ 3a లైట్‌"లోని సంప్రదాయ గ్లిఫ్ ఇంటర్‌ఫేస్‌ను కొత్త గ్లిఫ్ లైట్ సిస్టమ్‌తో భర్తీ చేసింది. ఇది నోటిఫికేషన్‌లు, అలర్ట్​ల కోసం పనిచేస్తుంది. ఈ ఫీచర్ వినియోగదారులను ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది.

పనితీరు, బ్యాటరీ: కంపెనీ ఈ ఫోన్‌లో ప్రాసెసర్ కోసం డైమెన్సిటీ 7300 ప్రో చిప్‌సెట్‌ను ఉపయోగిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఇది 5000mAh బ్యాటరీ, 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో రావచ్చు. ఈ ఫోన్ ధర ఎంత ఉంటుందో తెలియాల్సి ఉంటుంది. అయితే ప్రస్తుతం ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో "నథింగ్ ఫోన్ 3a" ప్రారంభ ధర ₹24,999. అందువల్ల ఈ ఫోన్ లైట్ వెర్షన్ "ఫోన్ 3a లైట్‌"ను నథింగ్ ₹20,000-₹22,000 ప్రారంభ శ్రేణిలో లాంఛ్​ చేయవచ్చు. కంపెనీ ఈ ఫోన్ బేస్ వేరియంట్‌ను ₹20,000 కంటే తక్కువ ధరకు, అంటే ₹19,999కి లాంఛ్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. అయితే ఈ ఫోన్ ధర గురించి నథింగ్ ఇంకా ఎటువంటి సమాచారం లేదా సూచనలను అందించలేదు.

