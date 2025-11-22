'నథింగ్ OS 4.0' రిలీజ్- కొత్త ఫీచర్ల జాబితో ఇదే!
నథింగ్ కొత్త ఓఎస్ అప్డేట్ వచ్చింది- ఇప్పుడు మీ ఫోన్ మరింత స్మార్ట్!
Published : November 22, 2025 at 2:27 PM IST
Hyderabad: నథింగ్ యూజర్లకు గుడ్న్యూస్. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న నథింగ్ కొత్త ఓఎస్ అప్డేట్ వచ్చింది. ఎట్టకేలకూ కంపెనీ తన తాజా "నథింగ్ OS 4.0" (based on Android 16) ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయడం ప్రారంభించింది. ఈ అప్డేట్ బ్రాండ్ మినిమలిస్ట్ డిజైన్ ఫిలాసఫీని మెరుగుపరుస్తుంది. దీనిని స్మార్ట్, స్మూత్, మరింత కనెక్టివ్గా మారుస్తుంది. ఈ కొత్త OS 4.0 యానిమేషన్లు, ఇంటర్ఫేస్ పాలిష్, సిస్టమ్ ఫ్లూయిడిటీలో గణనీయమైన అప్గ్రేడ్లను అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
నథింగ్ కొత్త ఓఎస్ హైలైట్లు ఇవే!:
లైవ్ అప్డేట్లు + గ్లిఫ్ ఇంటర్ఫేస్: ఇప్పుడు డెలివరీ ట్రాకింగ్, క్యాబ్ బుకింగ్, లేదా టైమర్ వంటి లైవ్ అప్డేట్లు నేరుగా స్క్రీన్పై, అలాగే ఫోన్ గ్లిఫ్ ఇంటర్ఫేస్లో కన్పిస్తాయి. Android 16కి సపోర్ట్ చేసే ఏ యాప్ అయినా ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నథింగ్స్ గ్లిఫ్ ప్రోగ్రెస్కు మద్దతు ఇస్తుంది. దీనర్థం ఈ ఫీచర్ ఇప్పుడు థర్డ్-పార్టీ యాప్లకు మరింత అందుబాటులో ఉంది.
Refined Extra Dark Mode: నథింగ్ OS 4.0లోని Extra Dark Modeను పూర్తిగా రీక్రియేట్ చేశారు. ఇప్పుడు సిస్టమ్ అంతటా లోతైన కాంట్రాస్ట్ ఉంటుంది. ఇది ఈ ఎక్స్ట్రా డార్క్ మోడ్లోనూ ఫోన్ను ఉపయోగించడం సులభతరం చేస్తుంది. ఇంకా Notifications, Quick Settings, App Drawer కొత్త లో-లైట్ లుక్ను పొందుతాయి. ఎసెన్షియల్ స్పేస్, లాంఛర్ ఇప్పుడు ఈ మోడ్కు సరిగ్గా సెట్ అవుతాయి.
Smoother Animations: ఇప్పుడు నథింగ్ ఫోన్లో యాప్ల ఓపెనింగ్, క్లోజింగ్ సమయంలో మీరు కొత్త డెప్త్-ఆధారిత జూమ్ ఎఫెక్ట్ను అనుభూతి చెందుతారు. వాల్యూమ్ను పెంచడం లేదా తగ్గించే సమయంలో చిన్నగా వైబ్రేషన్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది. నోటిఫికేషన్లు ఇప్పుడు మరింత బౌన్స్ అవుతూ హెవీగా అనిపిస్తుంది.
Widgets ఇప్పుడు మరింత కస్టమైజబుల్: Weather, Pedometer, Screen Time ఇప్పుడు 1×1 & 2×1 పరిమాణాలలో వస్తాయి. ఇవి మినిమలిస్ట్ హోమ్ సెటప్లకు సరిగ్గా ఉంటాయి.
New Pop-up View Multitasking: మీరు ఇప్పుడు రెండు ఫ్లోటింగ్ యాప్లను ఒకేసారి తెరవవచ్చు. మీరు వాటిని పైకి స్వైప్ (Swipe up) చేయడం ద్వారా మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు, కిందికి లాగడం (Pull down) ద్వారా వాటిని ఫుల్ స్క్రీన్కు విస్తరించవచ్చు. ఈ అప్డేట్తో నథింగ్ ఫోన్లో మల్టీ టాస్కింగ్ ఇప్పుడు మరింత స్మూత్, ఈజీ, ఫన్నీగా ఉంటుంది.
Hidden Icons: మీరు ఇప్పుడు App Drawer నుంచి యాప్లను హైడ్ చేసుకోవచ్చు. అయినప్పటికీ క్విక్ యాక్సెస్ సాధ్యమవుతుంది. హోమ్ స్క్రీన్ను క్లీన్గా ఉంచుకోవాలనుకునే వారికి ఈ ఫీచర్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
Phone (3) కోసం ప్రత్యేక ఫీచర్లు:
- Deeper Flip to Glyph కంట్రోల్
- మెరుగైన Pocket Mode
- కొత్త Glyph Toys: Hourglass, Lunar Cycle
- Mirror Selfie ఇప్పుడు original + mirrored రెండు వెర్షన్లనూ సేవ్ చేస్తుంది.
- Nothing Playground: ఈ ఫీచర్ సహాయంతో వాయిస్ ద్వారా కస్టమ్ AI Essential Appsను సృష్టించుకోవచ్చు.
- అన్ని Essential Apps ఇప్పుడు కొత్త Widget Drawerలో కన్పిస్తాయి.
ఎవరెవరికి అందుబాటులో ఉంది?: ఫోన్ (3) కోసం నథింగ్ OS 4.0 విడుదల ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. ఇతర నథింగ్, CMF డివైజ్లకు త్వరలోనే ఈ అప్డేట్ వస్తుంది.