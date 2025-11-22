ETV Bharat / technology

'నథింగ్ OS 4.0' రిలీజ్- కొత్త ఫీచర్ల జాబితో ఇదే!

నథింగ్ కొత్త ఓఎస్ అప్డేట్ వచ్చింది- ఇప్పుడు మీ ఫోన్ మరింత స్మార్ట్​!

Nothing OS 4.0 with Android 16 launched
Nothing OS 4.0 with Android 16 launched (Photo Credit- Nothing)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 22, 2025 at 2:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: నథింగ్ యూజర్లకు గుడ్​న్యూస్. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న నథింగ్ కొత్త ఓఎస్ అప్డేట్ వచ్చింది. ఎట్టకేలకూ కంపెనీ తన తాజా "నథింగ్ OS 4.0" (based on Android 16) ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయడం ప్రారంభించింది. ఈ అప్డేట్ బ్రాండ్ మినిమలిస్ట్ డిజైన్ ఫిలాసఫీని మెరుగుపరుస్తుంది. దీనిని స్మార్ట్‌, స్మూత్, మరింత కనెక్టివ్​గా మారుస్తుంది. ఈ కొత్త OS 4.0 యానిమేషన్‌లు, ఇంటర్‌ఫేస్ పాలిష్, సిస్టమ్ ఫ్లూయిడిటీలో గణనీయమైన అప్‌గ్రేడ్‌లను అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.

నథింగ్ కొత్త ఓఎస్ హైలైట్​లు ఇవే!​:

లైవ్ అప్‌డేట్‌లు + గ్లిఫ్ ఇంటర్‌ఫేస్: ఇప్పుడు డెలివరీ ట్రాకింగ్, క్యాబ్ బుకింగ్​​, లేదా టైమర్​ వంటి లైవ్​ అప్డేట్​లు నేరుగా స్క్రీన్​పై, అలాగే ఫోన్ గ్లిఫ్ ఇంటర్‌ఫేస్‌లో కన్పిస్తాయి. Android 16కి సపోర్ట్ చేసే ఏ యాప్ అయినా ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్​గా నథింగ్స్ గ్లిఫ్ ప్రోగ్రెస్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. దీనర్థం ఈ ఫీచర్ ఇప్పుడు థర్డ్-పార్టీ యాప్‌లకు మరింత అందుబాటులో ఉంది.

Refined Extra Dark Mode: నథింగ్ OS 4.0లోని Extra Dark Mode​ను పూర్తిగా రీక్రియేట్ చేశారు. ఇప్పుడు సిస్టమ్​ అంతటా లోతైన కాంట్రాస్ట్ ఉంటుంది. ఇది ఈ ఎక్స్​ట్రా డార్క్​ మోడ్​లోనూ ఫోన్​ను ఉపయోగించడం సులభతరం చేస్తుంది. ఇంకా Notifications, Quick Settings, App Drawer కొత్త లో-లైట్ లుక్​ను పొందుతాయి. ఎసెన్షియల్ స్పేస్, లాంఛర్ ఇప్పుడు ఈ మోడ్‌కు సరిగ్గా సెట్ అవుతాయి.

Smoother Animations: ఇప్పుడు నథింగ్ ఫోన్‌లో యాప్‌ల ఓపెనింగ్, క్లోజింగ్ సమయంలో మీరు కొత్త డెప్త్-ఆధారిత జూమ్ ఎఫెక్ట్​ను అనుభూతి చెందుతారు. వాల్యూమ్‌ను పెంచడం లేదా తగ్గించే సమయంలో చిన్నగా వైబ్రేషన్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది. నోటిఫికేషన్‌లు ఇప్పుడు మరింత బౌన్స్ అవుతూ హెవీగా అనిపిస్తుంది.

Widgets ఇప్పుడు మరింత కస్టమైజబుల్: Weather, Pedometer, Screen Time ఇప్పుడు 1×1 & 2×1 పరిమాణాలలో వస్తాయి. ఇవి మినిమలిస్ట్ హోమ్ సెటప్‌లకు సరిగ్గా ఉంటాయి.

New Pop-up View Multitasking: మీరు ఇప్పుడు రెండు ఫ్లోటింగ్ యాప్‌లను ఒకేసారి తెరవవచ్చు. మీరు వాటిని పైకి స్వైప్ (Swipe up) చేయడం ద్వారా మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు, కిందికి లాగడం (Pull down) ద్వారా వాటిని ఫుల్​ స్క్రీన్‌కు విస్తరించవచ్చు. ఈ అప్డేట్​తో నథింగ్ ఫోన్‌లో మల్టీ టాస్కింగ్ ఇప్పుడు మరింత స్మూత్, ఈజీ, ఫన్నీగా ఉంటుంది.

Hidden Icons: మీరు ఇప్పుడు App Drawer నుంచి యాప్‌లను హైడ్ చేసుకోవచ్చు. అయినప్పటికీ క్విక్ యాక్సెస్ సాధ్యమవుతుంది. హోమ్ స్క్రీన్‌ను క్లీన్​గా ఉంచుకోవాలనుకునే వారికి ఈ ఫీచర్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

Phone (3) కోసం ప్రత్యేక ఫీచర్లు:

  • Deeper Flip to Glyph కంట్రోల్
  • మెరుగైన Pocket Mode
  • కొత్త Glyph Toys: Hourglass, Lunar Cycle
  • Mirror Selfie ఇప్పుడు original + mirrored రెండు వెర్షన్​లనూ సేవ్ చేస్తుంది.
  • Nothing Playground: ఈ ఫీచర్ సహాయంతో వాయిస్ ద్వారా కస్టమ్ AI Essential Appsను సృష్టించుకోవచ్చు.
  • అన్ని Essential Apps ఇప్పుడు కొత్త Widget Drawerలో కన్పిస్తాయి.

ఎవరెవరికి అందుబాటులో ఉంది?: ఫోన్ (3) కోసం నథింగ్ OS 4.0 విడుదల ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. ఇతర నథింగ్, CMF డివైజ్​లకు త్వరలోనే ఈ అప్డేట్ వస్తుంది.

TAGGED:

NOTHING OS 4 DOT 0 UPDATE
ANDROID 16 NOTHING OS
NOTHING PHONE 3 UPDATE
NOTHING OS 4 FEATURES
NOTHING OS 4 UPDATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.