నథింగ్ 'ఇయర్ నోట్'- ఇక మీటింగ్ నోట్స్ రాసే పనిలేదు!
టెక్ మార్కెట్లో మరో సంచలనానికి 'నథింగ్' సిద్ధమైంది. ఫోన్ కాల్స్తో పాటు ముఖాముఖి సంభాషణలను సైతం రికార్డ్ చేసే సరికొత్త AI ఇయర్బడ్స్ 'ఇయర్ నోట్'ను డిసెంబర్ 8న విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది.
Published : November 24, 2026 at 5:54 PM IST
Hyderabad: వినూత్న డిజైన్లతో టెక్ మార్కెట్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న 'నథింగ్' (Nothing) సంస్థ ఇప్పుడు సరికొత్త సాంకేతికతతో మరో అడుగు ముందుకు వేయడానికి సిద్ధమైంది. తమ మునుపటి ఉత్పత్తులకు పూర్తి భిన్నంగా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఆధారిత వైర్లెస్ ఇయర్బడ్స్ 'ఇయర్ నోట్' (Ear Note)ను తీసుకురాబోతున్నట్లు సంస్థ ప్రకటించింది. ఇప్పటికే మార్కెట్లో అనేక AI ఆధారిత ఇయర్బడ్స్ ఉన్నప్పటికీ, ఫోన్ కాల్స్తో పాటు ముఖాముఖి సంభాషణలు రెండింటినీ నేరుగా రికార్డ్ చేయగల సామర్థ్యం ఉన్న మొదటి ఇయర్బడ్స్ ఇవే కావడం విశేషం. డిసెంబర్ 8న వీటిని అధికారికంగా విడుదల చేయనుండగా, అదే రోజున పూర్తి వివరాలను వెల్లడించనున్నారు.
సీఈవో కార్ల్ పీ అధికారిక ధృవీకరణ: ఈ కొత్త ఉత్పత్తి రాకపై ప్రముఖ అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థ 'బ్లూమ్బెర్గ్' గతంలోనే పలు కథనాలను ప్రచురించింది. తాజాగా, నథింగ్ సీఈవో కార్ల్ పీ (Carl Pei) సోషల్ మీడియా వేదిక 'X' (గతంలో ట్విటర్) ద్వారా ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ధృవీకరించారు. దీంతో టెక్ ప్రియుల్లో ఈ కొత్త గ్యాడ్జెట్పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
Circling back on December 8.— Nothing (@nothing) November 23, 2026
'ఇయర్ నోట్' ప్రత్యేకతలు ఏంటి?: ఇప్పటివరకు అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, 'ఇయర్ నోట్' ప్రధానంగా ఆడియో, సంభాషణలను రికార్డ్ చేసేందుకు ప్రత్యేకంగా రూపొందిస్తున్నారు. మార్కెట్లో ఇప్పటికే అనేక AI ఆధారిత ఇయర్బడ్స్ ఉన్నప్పటికీ, ఫోన్ కాల్స్తో పాటు దుటివారితో జరిపే ముఖాముఖి సంభాషణలు రెండింటినీ నేరుగా రికార్డ్ చేయగల సామర్థ్యం ఉన్న మొదటి ఇయర్బడ్స్ ఇవే కావడం విశేషం.
- టెక్స్ట్గా మార్చే సదుపాయం: ఈ ఇయర్బడ్స్ ఫోన్ సంభాషణలను రికార్డ్ చేయడమే కాకుండా, వాటిని నేరుగా టెక్స్ట్గా (Transcription) మార్చగలవు.
- ఛార్జింగ్ కేస్లో ప్రత్యేక మైక్రోఫోన్: ముఖాముఖి సమావేశాలు లేదా నేరుగా జరిపే సంభాషణలను స్పష్టంగా రికార్డ్ చేయడానికి వీలుగా దీని ఛార్జింగ్ కేస్లో ఒక ప్రత్యేక మైక్రోఫోన్ను అమర్చారు.
- గోప్యతకు (Privacy) పెద్దపీట: ప్రైవసీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, కేస్పై ప్రత్యేక బటన్ను ప్రెస్ చేస్తేనే రికార్డింగ్ మొదలయ్యేలా దీన్ని తీర్చిదిద్దారు. దీంతో సంభాషణ రికార్డ్ అవుతోందనే విషయం సమీపంలో ఉన్నవారికి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.
యాప్ & AI సపోర్ట్: ఈ ఇయర్బడ్స్ అనేక ప్రముఖ ఏఐ ఏజెంట్లతో పనిచేస్తాయి. అయితే, వాటి పేర్లను సంస్థ ఇంకా వెల్లడించలేదు. ఒక ప్రత్యేక మొబైల్ యాప్కు అనుసంధానమై పనిచేసే ఈ గ్యాడ్జెట్, అన్ని రికార్డింగ్లను భద్రపరుస్తుంది. అంతేకాకుండా, సంభాషణలన్నింటినీ టెక్స్ట్గా మార్చి, వాటికి సంక్షిప్త సారాంశాలను (Summaries) కూడా రూపొందిస్తుంది. ఈ పనితీరు దాదాపు 'ఓటర్ ఏఐ' (Otter.ai) యాప్లోని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ సమ్మరీ ఫీచర్లను పోలి ఉంటుంది.
AI is only as useful as what it knows about you. This is the first of many products building a hardware context layer for AI. Rather than ask you to carry a new product, we took something you already wear and trust and made it intelligent. It works in the background so you can stay in the moment. We'll tell you more on December 8.— Carl Pei (@getpeid) November 23, 2026
డిజైన్ & కార్ల్ పీ వ్యూహం: నథింగ్ సంస్థ తన స్మార్ట్ఫోన్లు, హెడ్ఫోన్లు, స్పీకర్లు, వాచ్లలో విలక్షణమైన డిజైన్ శైలికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ కొత్త ఇయర్బడ్స్ చూడటానికి పాతకాలపు (రెట్రో) శైలిని తలపించినా, లోపల ఉన్న సాంకేతికత మాత్రం పూర్తి ఆధునికమైనది. ఇది ప్రధానంగా పనితీరుకు (Functional) ప్రాధాన్యతనిచ్చే గాడ్జెట్ అయినప్పటికీ బ్రాండ్ ప్రత్యేక శైలి, గుర్తింపు ఉట్టిపడేలా దీన్ని తీర్చిదిద్దినట్లు సీఈవో కార్ల్ పీ తెలిపారు.
ఇక ఏఐ సాంకేతికత విషయానికొస్తే, తమ సంస్థ సొంతంగా ఎలాంటి ఏఐ సాఫ్ట్వేర్ను గానీ, ఏజెంట్ను గానీ తయారు చేయడం లేదని బ్లూమ్బెర్గ్ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన స్పష్టం చేశారు. కొత్త ఏఐ మోడళ్లను రూపొందించడం కంటే, ప్రస్తుతం ఉన్న అగ్రగామి ఏఐ సేవలను వినియోగదారులకు సులభంగా చేరువ చేసే అత్యుత్తమ హార్డ్వేర్ గాడ్జెట్లను అందించడంపైనే తాము దృష్టి సారించినట్లు వివరించారు.
ధర అంచనాలు: నథింగ్ సంస్థ ఈ AI ఆధారిత వైర్లెస్ ఇయర్బడ్స్ ధరను ఇంకా వెల్లడించలేదు. డిసెంబర్ 8న జరిగే అధికారిక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో దీనిపై స్పష్టత రానుంది. కాగా, ప్రస్తుతం నథింగ్ స్టోర్లో లభించే అత్యంత ఖరీదైన ఇయర్బడ్స్ ధర 149 డాలర్లు (సుమారు రూ. 12,500)గా ఉంది. దీన్ని బట్టి కొత్త 'ఇయర్ నోట్' ధర కూడా ఆ స్థాయిలో గానీ, లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా గానీ ఉండే అవకాశం ఉంది.
గోప్యతా ఆందోళనలు, సంస్థ తీసుకున్న జాగ్రత్తలు: ప్రస్తుతం AI ఆధారిత వేరబుల్ గాడ్జెట్ల (ధరించే స్మార్ట్ పరికరాలు) మార్కెట్ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. స్మార్ట్ గ్లాసెస్, ఇయర్బడ్స్, స్మార్ట్వాచ్లు ఇప్పుడు పరిసరాల్లోని ఆడియోను సులభంగా రికార్డ్ చేయగలుగుతున్నాయి. అయితే, అనేక దేశాల్లో సంబంధిత వ్యక్తులందరి అనుమతి లేకుండా సంభాషణలను రికార్డ్ చేయడం చట్టవిరుద్ధం.
'ఇయర్ నోట్' వినియోగదారుల సంభాషణల వంటి అత్యంత సున్నితమైన, గోప్యమైన సమాచారాన్ని నిర్వహిస్తుంది కాబట్టి నథింగ్ సంస్థ ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంది:
- ప్రత్యేక బృందం: డేటా భద్రత కోసం సంస్థ ఒక ప్రత్యేక డేటా, సెక్యూరిటీ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.
- చట్టపరమైన అనుమతులు: గోప్యతా ధృవీకరణ పత్రాలను (Privacy Certifications) పొందడంతో పాటు, ప్రముఖ న్యాయ నిపుణుల (Law firms) నుంచి సలహాలు కూడా తీసుకుంది.
- ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోలేదు: ఇది గోప్యతకు సంబంధించిన అత్యంత సున్నితమైన అంశం కావడంతో, తమ డిజైన్ బృందం ఏమాత్రం రిస్క్ తీసుకోలేదని సీఈవో కార్ల్ పీ స్పష్టం చేశారు. వినియోగదారుడు ప్రత్యేకంగా ఆదేశం ఇచ్చినప్పుడు లేదా కేస్పై ఉన్న బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే రికార్డింగ్ మొదలయ్యేలా దీన్ని తీర్చిదిద్దినట్లు ఆయన వివరించారు.