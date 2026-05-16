భారత్లో 'నార్టన్ అట్లాస్' ఉత్పత్తి షురూ- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?
నార్టన్ మోటార్సైకిల్ కంపెనీ తన "నార్టన్ అట్లాస్" మిడ్-సైజ్ అడ్వెంచర్ టూరింగ్ మోటార్సైకిల్ను పూర్తి మేడ్ ఇండియా బైక్గా విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
Published : May 16, 2026 at 5:34 PM IST
Hyderabad: బ్రిటిష్ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ "Norton Motorcycle Company" తన మిడ్-సైజ్ అడ్వెంచర్ టూరింగ్ మోటార్సైకిల్ "నార్టన్ అట్లాస్"ను భారత మార్కెట్లోకి తీసుకురానుంది. కంపెనీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ బైక్ను మేక్ ఇన్ ఇండియా కార్యక్రమం కింద పూర్తిగా దేశీయంగానే తయారు చేయనున్నారు.
భారత్లో నార్టన్ బ్రాండ్ 2026 రెండో అర్ధభాగంలో ఎంట్రీ ఇవ్వనుందని సమాచారం. దీనితో పాటు "నార్టన్ అట్లాస్", "నార్టన్ అట్లాస్ GT"తోపాటు "నార్టన్ మ్యాంక్స్ R" ఫ్లాగ్షిప్ సూపర్బైక్ను కూడా పరిచయం చేసే అవకాశం ఉంది. కంపెనీ ఇంకా "అట్లాస్" పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లను అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. అయితే, ఇది సుమారు 68–70 bhp పవర్ ఉత్పత్తి చేయగల 585cc ప్యారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్తో వస్తుందని పలు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
2020లో "TVS మోటార్ కంపెనీ", "నార్టన్ మోటార్సైకిల్ కంపెనీ"ని కొనుగోలు చేసింది. దీంతో భారత్లో నార్టన్ బైక్ల తయారీకి మార్గం సుగమమైంది. తాజాగా ఒక మీడియా నివేదిక ప్రకారం, స్పెయిన్లో జరిగిన "నార్టన్ మ్యాంక్స్ R" ప్రెస్ రైడ్లో TVS సంస్థ "నార్టన్ అట్లాస్" మోడల్ను పూర్తిగా హోసూర్ ప్లాంట్లోనే తయారు చేయనున్నట్లు ధృవీకరించింది. దీంతో భారత్లో విడుదలయ్యే మొదటి నార్టన్ మోడల్ ఇదే కానుంది.
భారత్లో "నార్టన్ అట్లాస్"ను "BMW F 450 GS" మాదిరిగానే ఒక ప్రత్యేక అసెంబ్లీ లైన్లో తయారు చేయనున్నారు. ఈ "నార్టన్ అట్లాస్" రెండు వేరియంట్లలో మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. వీటిలో కాస్ట్ అలాయ్ వీల్స్తో కూడిన GT వెర్షన్ ఒకటి.
నార్టన్ అట్లాస్ ఫీచర్లు: కొత్త నార్టన్ అట్లాస్ అనేక ప్రీమియం ఫీచర్లతో వస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఇందులో 8-అంగుళాల TFT డిస్ప్లే, కీ-లెస్ ఇగ్నిషన్, సర్దుబాటు చేయగల సస్పెన్షన్, వివిధ రైడ్ మోడ్లు ఉంటాయని అంచనా. నార్టన్ ఫ్లాగ్షిప్ సూపర్బైక్ "మ్యాంక్స్ R" తరహాలోనే "అట్లాస్"లో కూడా 6-యాక్సిస్ IMU ఉండొచ్చు. ఈ IMU కారణంగా కార్నరింగ్ ABS, కార్నరింగ్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, స్లైడ్ కంట్రోల్, వీలీ కంట్రోల్, కార్నరింగ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటి అధునాతన భద్రతా ఫీచర్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
హోసూర్లో తయారవుతున్న నార్టన్ అట్లాస్ బైక్లను వాటి వాణిజ్యపరమైన విడుదలకు ముందుగా భారత రోడ్లపై టెస్టింగ్ చేస్తున్నట్లు TVS మోటార్ ధృవీకరించింది. భారతదేశంలో నార్టన్ అట్లాస్ ధర సుమారు ₹6–6.5 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉండొచ్చని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి.
సాధ్యాసాధ్యాలను బట్టి, నార్టన్ అట్లాస్ తయారీని తర్వాత ఇతర దేశాల్లో కూడా చేపట్టే అవకాశం ఉంది. దీనికోసం TVS మోటార్ కంపెనీకి చెందిన విదేశీ తయారీ కేంద్రాలను ఉపయోగించనున్నారు. భారత్ వెలుపల TVSకు రెండు ప్రధాన తయారీ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఇండోనేషియాలోని కరవాంగ్లో, రెండోది UKలోని వెస్ట్ మిడ్లాండ్స్లో ఉన్న సోలిహల్లో ఉంది. సోలిహల్ కేంద్రం నార్టన్ మోటార్సైకిల్స్కు గ్లోబల్ డిజైన్, రీసెర్చ్, ప్రొడక్షన్ హబ్గా ఉంది.