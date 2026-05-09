మార్కెట్లోకి కొత్త స్మార్ట్​వాచ్- ఒక్కసారి ఛార్జ్​ చేస్తే 7 రోజుల వరకు వాడుకోవచ్చు!

1.43-అంగుళాల AMOLED స్క్రీన్​తో "నాయిస్‌ఫిట్ హాలో 3" స్మార్ట్​వాచ్ భారతదేశంలో విడుదలయింది. దీన్ని ఒక్కసారి ఛార్జ్​ చేస్తే 7 రోజుల వరకు వినియోగించుకోవచ్చని కంపెనీ చెబుతోంది.

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 9, 2026 at 3:13 PM IST

Hyderabad: నాయిస్ సంస్థ భారత్‌లో 'నాయిస్‌ఫిట్ హాలో 3' స్మార్ట్‌వాచ్‌ను లాంఛ్ చేసింది. హాలో సిరీస్‌లో భాగంగా వచ్చిన ఈ కొత్త వేరబుల్ 1.43-అంగుళాల AMOLED రౌండ్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. నాయిస్ AI ప్రో సిస్టమ్ ద్వారా AI ఆధారిత ప్రొడక్టివిటీ ఫీచర్లను అందిస్తుంది. QR కోడ్ స్టోరేజ్, హెల్త్ ట్రాకింగ్ టూల్స్, వాయిస్ బేస్డ్ ఫీచర్లు, కస్టమైజబుల్ స్మార్ట్ డ్యాష్‌బోర్డ్ ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ స్మార్ట్‌వాచ్ వివిధ స్ట్రాప్ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. ఆండ్రాయిడ్, iOS డివైజ్‌లు రెండింటికీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. కంపెనీ ఒక పత్రికా ప్రకటన ద్వారా ఈ విడుదల వివరాలను ప్రకటించింది.

నాయిస్‌ఫిట్ హాలో 3 ధర, లభ్యత: భారతదేశంలో నాయిస్‌ఫిట్ హాలో 3 ప్రారంభ ధరను రూ. 5,499గా నిర్ణయించారు. ఇది పరిచయ ఆఫర్ ధర అని కంపెనీ పత్రికా ప్రకటనలో పేర్కొంది.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది మెటల్ బ్లాక్ (Metal Black), లెదర్ బ్రౌన్ (Leather Brown), లెదర్ బ్లూ (Leather Blue), సిలికాన్ బ్లాక్ (Silicon Black) రంగులలో లభిస్తుంది.

సేల్ వివరాలు: ఈ స్మార్ట్‌వాచ్ ప్రస్తుతం నాయిస్ వెబ్‌సైట్, అమెజాన్, ఫ్లిప్​కార్ట్​ ద్వారా కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంది.

నాయిస్‌ఫిట్ హేలో 3 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

నాయిస్‌ఫిట్ హాలో 3 స్మార్ట్‌వాచ్ 1000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో 1.43-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇంటిగ్రేటెడ్ స్ట్రాప్ లేఅవుట్, డయల్ చుట్టూ ప్రెసిషన్-కట్ డీటెయిలింగ్‌తో కూడిన రౌండ్-డయల్ డిజైన్​తో వస్తుంది.

నాయిస్ AI ప్రో సిస్టమ్‌తో ఈ స్మార్ట్‌వాచ్‌ను అందించింది. ఇందులో వాయిస్ కమాండ్స్, మార్నింగ్ బ్రీఫ్ సమ్మరీలు, AI వాయిస్ ట్రాన్స్‌క్రిప్షన్, సూపర్ నోటిఫికేషన్ల సపోర్ట్ ఉన్నాయి. సపోర్టెడ్ ఆండ్రాయిడ్ డివైజ్‌లలో OTPలు, రైడ్ అలర్ట్‌లు, డెలివరీ నోటిఫికేషన్ల వంటి అప్‌డేట్లను సూపర్ నోటిఫికేషన్లు చూపిస్తాయని కంపెనీ తెలిపింది.

నాయిస్‌ఫిట్ హేలో 3 స్మార్ట్‌వాచ్‌లో ఐదు విడ్జెట్‌ల వరకు సపోర్ట్ చేసే, కస్టమైజబుల్ స్మార్ట్ డ్యాష్‌బోర్డ్‌ను కూడా నాయిస్ అందించింది. వినియోగదారులు మ్యూజిక్ కంట్రోల్స్, AQI అప్‌డేట్లు, హైడ్రేషన్ రిమైండర్లు, స్లీప్ ట్రాకింగ్ వంటి ఫీచర్ల కోసం యూజర్లు విడ్జెట్లను యాడ్ చేసుకోవచ్చు.

హెల్త్, ఫిట్‌నెస్ ట్రాకింగ్ కోసం వన్-ట్యాప్ హార్ట్ రేట్ మానిటరింగ్, స్ట్రెస్ ట్రాకింగ్, SpO2 మానిటరింగ్‌కు ఈ వేరబుల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ స్మార్ట్‌వాచ్ రోజంతా నిరంతర హెల్త్ ట్రాకింగ్‌కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.

నాయిస్‌ఫిట్ హాలో 3 అదనంగా నాయిస్ వాల్ట్‌కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు ఫ్లైట్లు, మూవీ టికెట్లు, కాన్సర్ట్‌లు, ఇతర పాస్‌ల క్యూఆర్ కోడ్‌లను నేరుగా స్మార్ట్‌వాచ్‌లోనే స్టోర్ చేసుకుని, స్కాన్ చేసి యాక్సెస్ చేయవచ్చు. ఈ స్మార్ట్‌వాచ్ ఆండ్రాయిడ్, iOS స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు రెండింటికీ అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇది ఒక్కసారి చార్జ్ చేస్తే ఏడు రోజుల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్​ను అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

