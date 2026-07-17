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బడ్జెట్ ధరలో నోయిస్ 'స్క్రీన్‌లెస్ ఫిట్నెస్ బ్యాండ్'.. ప్రీ-బుకింగ్స్ షురూ!

మధ్యతరగతి కస్టమర్లనే లక్ష్యంగా చేసుకుని నోయిస్ (Noise) తన మొట్టమొదటి స్క్రీన్‌లెస్ ఫిట్నెస్ బ్యాండ్​ను తీసుకువచ్చేందుకు రెడీ అవుతోంది. దీనిలో భాగంగా కంపెనీ దేశంలో ఇప్పుడు దీని ప్రీ-బుకింగ్​లు ప్రారంభించింది.

Noise REP- Faceless Fitness Tracker from India is available for pre-booking
Noise REP- Faceless Fitness Tracker from India is available for pre-booking (Photo Credit- Gonoise)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 17, 2026 at 3:30 PM IST

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Hyderabad: ఒకవైపు పని ఒత్తిడి, మరోవైపు మానసిక ఆందోళనలు. వీటి వల్ల వచ్చే శారీరక అలసటను పర్యవేక్షించడం బిజీ లైఫ్‌లో చాలామందికి సాధ్యం కావడం లేదు. దీంతో శరీరం ఇచ్చే సిగ్నల్స్‌ను చాలామంది గమనించలేకపోతున్నారు. ఈ అవసరాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని హూప్ (Whoop), గూగుల్ (Google) వంటి కంపెనీలు 'స్క్రీన్‌లెస్ ఫిట్నెస్ ట్రాకర్లను' తీసుకొచ్చాయి. కానీ వాటి ధరలు సామాన్యులకు అందుబాటులో లేవు. సరిగ్గా ఇదే గ్యాప్‌ను ఫిల్ చేయడానికి నోయిస్ (Noise) రంగంలోకి దిగింది. బడ్జెట్ ధరలోనే అదిరిపోయే ఫీచర్లతో తన మొట్టమొదటి స్క్రీన్‌లెస్ ఫిట్నెస్ బ్యాండ్ 'నోయిస్ రెప్' (Noise REP)ను తీసుకొచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిలో భాగంగా ఇప్పుడు దీని ప్రీ-బుకింగ్​లను ప్రారంభించింది.

లాంఛ్, ధర వివరాలు: కంపెనీ ఈ ఫిట్​నెస్ బ్యాండ్​ను ఆగస్టు 4, 2026న విడుదల చేయనుంది. దీని ధరను కంపెనీ రూ. 9,999గా నిర్ణయించింది. అయితే, లాంఛ్ ఆఫర్‌లో భాగంగా కొనుగోలుదారులు రూ. 3,000 తగ్గింపును పొందవచ్చు. ఇందులో రూ. 2,000 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్, అలాగే HDFC కార్డ్‌లపై అదనంగా రూ. 1,000 తగ్గింపు ఉన్నాయి. అంటే ఫైనల్ ధర రూ. 6,999 నుంచి మొదలవుతుందన్నమాట.

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