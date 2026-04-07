వాట్సాప్లో 'నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్'- ఇక ట్రాఫిక్లో కూడా ఫుల్ క్లారిటీతో కాల్స్ మాట్లాడుకోవచ్చు!
వాట్సాప్లో వాయిస్, వీడియో కాల్స్ కోసం "నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్" ఫీచర్ను ప్రవేశపెట్టింది. కంపెనీ ప్రస్తుతానికి ఎంపిక చేసిన వారికి మాత్రమే అందించిన ఈ ఫీచర్ను త్వరలోనే వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావచ్చు.
Published : April 7, 2026 at 4:47 PM IST
Hyderabad: ఇన్స్టంట్ మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్ వాట్సాప్, బీటా యూజర్ల కోసం నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఫీచర్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇది త్వరలోనే వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులోకి వస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది మార్చిలో అభివృద్ధి దశలో తొలిసారిగా ఈ ఫీచర్ను గుర్తించారు. ఇది వీడియో, ఆడియో కాల్స్ రెండింటిలోనూ అనవసరమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ తగ్గించి, కాల్ స్పష్టతను పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.
ఈ మేరకు ఈ ఫీచర్ మాట్లాడేవారి వాయిస్పై ఎటువంటి ప్రభావం చూపకుండా రియల్-టైమ్లో పనిచేస్తుందని WABetaInfo నివేదించింది. అయితే, వాట్సాప్ ఈ ఫీచర్ను పెద్ద ఎత్తున వినియోగదారులందరికీ ఎప్పుడు అందుబాటులోకి తెస్తుందనే విషయాన్ని ఇంకా వెల్లడించలేదు. వాట్సాప్ ఈ కొత్త నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఫీచర్, తరచుగా ప్రయాణాలు చేసేవారికి, శబ్దంతో కూడిన వాతావరణంలో లేదా బహిరంగ ప్రదేశాలలో సంభాషణలలో పాల్గొనే వ్యక్తులకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
వాట్సాప్ ఫీచర్ ట్రాకర్ WABetaInfo నివేదిక ప్రకారం, వాట్సాప్ ఎంపిక చేసిన వినియోగదారులకు వాయిస్, వీడియో కాల్స్ కోసం "నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్" ఫీచర్ను అందిస్తోంది. వెర్షన్ 2.26.14.1 వినియోగిస్తున్న ఆండ్రాయిడ్ బీటా యూజర్లకు ఈ కొత్త ఫీచర్ అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు సమాచారం. ఈ ఫీచర్ ట్రాఫిక్, గాలి వంటి నేపథ్య శబ్దాలను నిజ సమయంలో ఫిల్టర్ చేసి తొలగించగలదు.
ఈ నివేదికలో వాట్సాప్ వీడియో, ఆడియో కాల్స్లో "నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్" ఫీచర్ ఎలా పనిచేస్తుందనేది వివరించే ఓ స్క్రీన్షాట్ను కూడా అందించారు. అది కాలింగ్ మెనూలోనే నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఆప్షన్ లభిస్తుందని సూచిస్తోంది.
స్క్రీన్షాట్లను బట్టి చూస్తే, ఈ ఫీచర్ యాప్లో డిఫాల్ట్గా ఎనేబుల్ చేసి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఫలితంగా, వినియోగదారులు కాల్ మాట్లాడటం ప్రారంభించినప్పుడల్లా ఇది ఆటోమేటిక్గా యాక్టివేట్ అవుతుంది. అయితే అవసరం లేదనుకుంటే యూజర్లకు వాటిని డిసేబుల్ చేసుకునే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది.
నివేదిక ప్రకారం, వినియోగదారులలో ఒకరు ఈ "నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్" ఫీచర్ను ఎనేబుల్ చేస్తే, అవతలి వ్యక్తికి వారి వాయిస్ స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది. అయితే, ఇద్దరూ ఈ ఫీచర్ను ఎనేబుల్ చేస్తే తప్ప, వచ్చే ఆడియో నాణ్యత మెరుగుపడదు. వాట్సాప్ మరికొన్ని వారాల్లోనే వినియోగదారులందరికీ ఈ ఫీచర్ను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. గత నెలలో ఆండ్రాయిడ్ కోసం రూపొందించిన వాట్సాప్ బీటా యాప్ వెర్షన్ 2.26.11.8లో అభివృద్ధి దశలో ఉన్న సమయంలో ఈ ఫీచర్ను తొలిసారిగా గుర్తించారు.
మరోవైపు మెటా వాట్సాప్ కోసం పలు కొత్త ఫీచర్లను విడుదల చేసినట్లు సమాచారం. యాపిల్ కార్ప్లే కోసం కంపెనీ ఒక ప్రత్యేక యాప్ను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ యాప్ టెస్ట్ఫ్లైట్ ద్వారా బీటా దశలో ఉంది. అలాగే "మేనేజ్ స్టోరేజ్" ఆప్షన్ ద్వారా, చాట్లలోని పెద్ద ఫైళ్లను మాన్యువల్గా గుర్తించి తొలగించే సదుపాయాన్ని కూడా వినియోగదారులకు అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా iOS పరికరాలలో రెండు ఖాతాలను ఉపయోగించే వెసులుబాటును కూడా జోడించింది.