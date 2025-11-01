ETV Bharat / technology

WhatsApp users can now protect chat history with biometrics instead of remembering passwords.
WhatsApp users can now protect chat history with biometrics instead of remembering passwords. (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 1, 2025 at 2:49 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: ప్రముఖ ఇన్​స్టంట్ మెసెజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఫీచర్లను తీసుకొస్తుంటుంది. తాజాగా సరికొత్త పాస్​కీ ఆధారిత ఎన్​క్రిప్షన్​ ఫీచర్​ను తీసుకొచ్చింది. దీంతో వాట్సాప్ యూజర్లు ఇప్పుడు పాస్‌వర్డ్‌లను గుర్తుంచుకోవడానికి బదులుగా బయోమెట్రిక్స్‌తో చాట్ హిస్టరీని రక్షించుకోవచ్చు. అంటే దీని సహాయంతో వినియోగదారులు పాస్​వర్డ్​తో సంబంధం లేకుండా తమ ఫింగర్​ప్రింట్, ఫేస్​ రికగ్నిషన్​, లేదా స్కీన్​ లాక్​ను ఉపయోగించి చాట్‌లను ఎన్‌క్రిప్ట్ చేసుకోవచ్చు. పాస్​వర్డ్​ను మర్చిపోయినా కూడా బ్యాకప్​లను ఇప్పుడు తిరిగి పొందొచ్చు.

వాట్సాప్​లో కొత్త సురక్షిత పద్ధతి: వాట్సాప్​ చాట్ బ్యాకప్‌ల కోసం కొత్త సురక్షిత పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టింది. వినియోగదారులు ఇప్పుడు పాస్‌కీ-ఎన్‌క్రిప్టెడ్ బ్యాకప్‌లకు యాక్సెస్ కలిగి ఉంటారు. దీనర్థం యూజర్లు గూగుల్​ డ్రైవ్​ లేదా ఐక్లౌడ్​లలో సేవ్ చేసిన బ్యాకప్‌లను తమ ఫోన్‌లో ఇప్పటికే ఉన్న సెక్యూరిటీ సిస్టమ్‌ (ఫింగర్‌ప్రింట్, ఫేస్ రికగ్నిషన్, స్క్రీన్ లాక్)తో అనుసంధానించవచ్చు.

అంటే కేవలం సింగిల్ ట్యాప్ లేదా స్క్రీన్‌పై ఒక్క చూపుతోనే బ్యాకప్‌ను పొందొచ్చు. ఇంకా క్లియర్​గా చెప్పాలంటే ఇది వినియోగదారులకు చాట్‌లను బ్యాకప్ చేయడానికి పాస్‌వర్డ్-రహిత మార్గాన్ని అందిస్తుంది. వినియోగదారులు తమ ఫేస్ రికగ్నిషన్, ఫింగర్​ప్రింట్, లేదా డివైజ్ స్క్రీన్ లాక్‌ని ఉపయోగించి వాట్సాప్​ చాట్‌లను తక్షణమే ఎన్‌క్రిప్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫీచర్ iOS, Android రెండు ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలోనూ అందుబాటులో ఉంది.

చాట్ బ్యాకప్ ఫీచర్: వాట్సాప్ చాట్ బ్యాకప్‌లను ఎన్‌క్రిప్ట్ చేయడానికి వినియోగదారులు తమ డివైజ్​లోని ఫింగర్‌ప్రింట్, ఫేస్ రికగ్నిషన్, స్క్రీన్ లాక్ వంటి అంతర్నిర్మిత ధృవీకరణ పద్ధతులను ఉపయోగించడానికి పాస్‌కీ అనుమతిస్తుంది. వినియోగదారులు తమ బ్యాకప్ ఫైల్‌లను కూడా డీక్రిప్ట్ చేయొచ్చు.

ఈ ఫీచర్‌ను ఎలా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి?:

  • ఇందుకోసం ముందుగా మీ "WhatsApp"​ను ఓపెన్ చేయండి.
  • ఇప్పుడు "Settings"లోకి వెళ్లి "Chats" ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయండి.
  • అక్కడ, "Chat Backup"కి వెళ్లి "end-to-end encryption"ను ఎనేబుల్ చేసుకోండి.
  • ఇది వాట్సాప్ బ్యాకప్ ఫైల్‌లకు అదనపు భద్రతా లేయర్​ను అందిస్తుంది.

వ్యక్తిగత సందేశాలు, కాల్స్​ను రక్షించే వాట్సాప్​ అంతర్గత "end-to-end encryption" వ్యవస్థకు ఇది అదనపు బలాన్ని చేకూరుస్తుంది. ఇప్పటి వరకు వినియోగదారులు గూగుల్ డ్రైవ్, లేదా ఐక్లౌడ్​లో తమ బ్యాకప్​లను ఎన్​క్రిప్ట్ చేసేందుకు ప్రత్యేక పాస్​వర్డ్ లేదా 64-అంకెల ఎన్‌క్రిప్షన్ కీని ఉంచుకోవాల్సి వచ్చేది. అలాగే వారు తమ పాస్‌వర్డ్‌ను మరచిపోయినా, వారి ఫోన్​ చోరీకి గురైనా, లేదా పోయినా తమ బ్యాపప్​ను తిరిగి పొందలేకపోయేవారు.

అయితే ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేకుండా వినియోగదారులు తమ వాట్సాప్ పాస్‌కీని తమ డివైజ్ పాస్‌వర్డ్ మేనేజర్‌లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. దీనిని ఇతర డివైజ్​లలో లాగిన్ చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు. వాట్సాప్ చాలా కాలంగా ఈ ఫీచర్‌పై పనిచేస్తోంది. కంపెనీ తన మొదటి బీటా వెర్షన్​ను ఆగస్టు 2024లో విడుదల చేసింది. మరికొన్ని రోజుల్లో ఈ ఫీచర్ వాట్సాప్ వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులోకి వస్తుంది.

