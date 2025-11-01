ఇక పాస్వర్డ్తో పనిలేదు- బయోమెట్రిక్తో వాట్సాప్ బ్యాకప్ సేఫ్- ఎలాగంటే?
వాట్సాప్లో కొత్త పాస్కీ ఆధారిత ఎన్క్రిప్షన్ ఫీచర్- యాక్టివేట్ చేసుకోండిలా!
Published : November 1, 2025 at 2:49 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ ఇన్స్టంట్ మెసెజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఫీచర్లను తీసుకొస్తుంటుంది. తాజాగా సరికొత్త పాస్కీ ఆధారిత ఎన్క్రిప్షన్ ఫీచర్ను తీసుకొచ్చింది. దీంతో వాట్సాప్ యూజర్లు ఇప్పుడు పాస్వర్డ్లను గుర్తుంచుకోవడానికి బదులుగా బయోమెట్రిక్స్తో చాట్ హిస్టరీని రక్షించుకోవచ్చు. అంటే దీని సహాయంతో వినియోగదారులు పాస్వర్డ్తో సంబంధం లేకుండా తమ ఫింగర్ప్రింట్, ఫేస్ రికగ్నిషన్, లేదా స్కీన్ లాక్ను ఉపయోగించి చాట్లను ఎన్క్రిప్ట్ చేసుకోవచ్చు. పాస్వర్డ్ను మర్చిపోయినా కూడా బ్యాకప్లను ఇప్పుడు తిరిగి పొందొచ్చు.
వాట్సాప్లో కొత్త సురక్షిత పద్ధతి: వాట్సాప్ చాట్ బ్యాకప్ల కోసం కొత్త సురక్షిత పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టింది. వినియోగదారులు ఇప్పుడు పాస్కీ-ఎన్క్రిప్టెడ్ బ్యాకప్లకు యాక్సెస్ కలిగి ఉంటారు. దీనర్థం యూజర్లు గూగుల్ డ్రైవ్ లేదా ఐక్లౌడ్లలో సేవ్ చేసిన బ్యాకప్లను తమ ఫోన్లో ఇప్పటికే ఉన్న సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ (ఫింగర్ప్రింట్, ఫేస్ రికగ్నిషన్, స్క్రీన్ లాక్)తో అనుసంధానించవచ్చు.
అంటే కేవలం సింగిల్ ట్యాప్ లేదా స్క్రీన్పై ఒక్క చూపుతోనే బ్యాకప్ను పొందొచ్చు. ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఇది వినియోగదారులకు చాట్లను బ్యాకప్ చేయడానికి పాస్వర్డ్-రహిత మార్గాన్ని అందిస్తుంది. వినియోగదారులు తమ ఫేస్ రికగ్నిషన్, ఫింగర్ప్రింట్, లేదా డివైజ్ స్క్రీన్ లాక్ని ఉపయోగించి వాట్సాప్ చాట్లను తక్షణమే ఎన్క్రిప్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫీచర్ iOS, Android రెండు ప్లాట్ఫారమ్లలోనూ అందుబాటులో ఉంది.
చాట్ బ్యాకప్ ఫీచర్: వాట్సాప్ చాట్ బ్యాకప్లను ఎన్క్రిప్ట్ చేయడానికి వినియోగదారులు తమ డివైజ్లోని ఫింగర్ప్రింట్, ఫేస్ రికగ్నిషన్, స్క్రీన్ లాక్ వంటి అంతర్నిర్మిత ధృవీకరణ పద్ధతులను ఉపయోగించడానికి పాస్కీ అనుమతిస్తుంది. వినియోగదారులు తమ బ్యాకప్ ఫైల్లను కూడా డీక్రిప్ట్ చేయొచ్చు.
ఈ ఫీచర్ను ఎలా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి?:
- ఇందుకోసం ముందుగా మీ "WhatsApp"ను ఓపెన్ చేయండి.
- ఇప్పుడు "Settings"లోకి వెళ్లి "Chats" ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి.
- అక్కడ, "Chat Backup"కి వెళ్లి "end-to-end encryption"ను ఎనేబుల్ చేసుకోండి.
- ఇది వాట్సాప్ బ్యాకప్ ఫైల్లకు అదనపు భద్రతా లేయర్ను అందిస్తుంది.
వ్యక్తిగత సందేశాలు, కాల్స్ను రక్షించే వాట్సాప్ అంతర్గత "end-to-end encryption" వ్యవస్థకు ఇది అదనపు బలాన్ని చేకూరుస్తుంది. ఇప్పటి వరకు వినియోగదారులు గూగుల్ డ్రైవ్, లేదా ఐక్లౌడ్లో తమ బ్యాకప్లను ఎన్క్రిప్ట్ చేసేందుకు ప్రత్యేక పాస్వర్డ్ లేదా 64-అంకెల ఎన్క్రిప్షన్ కీని ఉంచుకోవాల్సి వచ్చేది. అలాగే వారు తమ పాస్వర్డ్ను మరచిపోయినా, వారి ఫోన్ చోరీకి గురైనా, లేదా పోయినా తమ బ్యాపప్ను తిరిగి పొందలేకపోయేవారు.
అయితే ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేకుండా వినియోగదారులు తమ వాట్సాప్ పాస్కీని తమ డివైజ్ పాస్వర్డ్ మేనేజర్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. దీనిని ఇతర డివైజ్లలో లాగిన్ చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు. వాట్సాప్ చాలా కాలంగా ఈ ఫీచర్పై పనిచేస్తోంది. కంపెనీ తన మొదటి బీటా వెర్షన్ను ఆగస్టు 2024లో విడుదల చేసింది. మరికొన్ని రోజుల్లో ఈ ఫీచర్ వాట్సాప్ వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులోకి వస్తుంది.