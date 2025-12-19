నిస్సాన్ నుంచి ఫ్యామిలీ కారు వస్తోంది!- ఈ 7-సీటర్ పేరేంటో తెలుసా?

ETV Bharat / technology

Nissan's Budget MPV Name Revealed
Nissan's Budget MPV Name Revealed (Photo Credit- Nissan India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 19, 2025 at 2:47 PM IST

Hyderabad: జపాన్ కార్ల తయారీ సంస్థ నిస్సాన్ భారత మార్కెట్​లో విడుదల చేయనున్న తన బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ 3-వరుసల MPV పేరును అధికారికంగా వెల్లడించింది. ఈ కారును "నిస్సాన్ గ్రావైట్" పేరుతో విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రటించింది. ఇది భారత మార్కెట్ కోసం కంపెనీ కొత్త ఉత్పత్తి వ్యూహంలో భాగం. ఈ వాహనాన్ని జనవరి 2026లో విడుదలవుతుందని భావిస్తున్నారు. అయితే మార్చి 2026 నుంచి షోరూమ్​లోకి అందుబాటులోకి రానుందని సమాచారం.

ఆసక్తికరంగా ఈ కొత్త "నిస్సాన్ గ్రావైట్"​ను "రెనాల్ట్ ట్రైబర్" ఆధారంగా రూపొందించారు. అందువల్ల ఇది అదే CMF-A+ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. అలాగే అదే పవర్‌ట్రెయిన్‌ను కూడా కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది నిస్సాన్ లైనప్‌లో మాగ్నైట్ కంటే దిగువ పొజిషన్​లో ఉంటూ "రెనాల్ట్ ట్రైబర్‌"తో నేరుగా పోటీపడుతుంది. ఈ కారును సరసమైన కాంపాక్ట్ 7-సీటర్ కారు కోసం చూస్తున్న కొనుగోలుదారులనే లక్ష్యంగా తీసుకొస్తున్నారు.

నిస్సాన్ గ్రావైట్ డిజైన్: కంపెనీ ఈ కారుకు సంబంధించిన కొన్ని టీజర్ చిత్రాలను విడుదల చేసింది. ఇవి "నిస్సాన్ గ్రావైట్" స్టైలింగ్ డైరెక్షన్​పై ఓ అవగాహనను అందిస్తాయి. ఈ MPV "రెనాల్ట్ ట్రైబర్" సిల్హౌట్, మొత్తం రేషియోలను అలాగే కొనసాగిస్తుంది. కానీ పునఃరూపకల్పన చేసిన ఫ్రంట్ బంపర్, కొత్త గ్రిల్, అల్లాయ్ వీల్ డిజైన్‌లతో ఇది ఒక విలక్షణమైన రూపాన్ని సంతరించుకుంటుంది.

దీని హెడ్‌ల్యాంప్‌లు "రెనాల్ట్ ట్రైబర్" హెడ్‌ల్యాంప్‌లనే పోలి ఉన్నప్పటికీ, నిస్సాన్ ఈ కారుకు ఒక ప్రత్యేక రూపాన్ని అందించేందుకు కొత్త లైటింగ్ ఎలిమెంట్లను జోడించింది. దాని వెనుక ప్రొఫైల్‌ను పరిశీలిస్తే, "నిస్సాన్ గ్రావైట్‌"లో రీడిజైన్ చేసిన బంపర్, కొత్త టెయిల్‌ల్యాంప్‌లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు టెయిల్‌గేట్‌పై "గ్రావైట్" అనే పేరు ప్రముఖంగా కన్పిస్తుంది. ఈ నిస్సాన్ గ్రావైట్ సబ్-4-మీటర్ల విభాగంలోకి వస్తుంది.

Nissan Gravite
Nissan Gravite (Photo Credit- Nissan India)

నిస్సాన్ గ్రావైట్ ఇంటీరియర్: ఈ కారు ఇంటీరియర్ వివరాలు ఇంకా వెల్లడి కాలేదు. కానీ "నిస్సాన్ గ్రావైట్​"​లో "రెనాల్ట్ ట్రైబర్‌"ను పోలిన డాష్‌బోర్డ్, స్టీరింగ్ వీల్ లేఅవుట్ ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే నిస్సాన్ తనదైన ప్రత్యేక కలర్ థీమ్​లు, ఫీచర్ ప్యాకేజింగ్‌తో ఈ MPVని విభిన్నంగా తీర్చిదిద్దుతుందని భావిస్తున్నారు.

Nissan Gravite
Nissan Gravite (Photo Credit- Nissan India)

ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, ఈ కారులో 7-అంగుళాల సెమీ-డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, 8-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్, వైర్‌లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్, పుష్-బటన్ స్టార్ట్/స్టాప్, రెండవ, మూడవ వరుసల కోసం వెంట్లతో కూడిన మాన్యువల్ AC అందించొచ్చని భావిస్తున్నారు. అదే సమయంలో భద్రత కోసం దీనిలో ఆరు ఎయిర్‌బ్యాగులు, ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, హిల్-స్టార్ట్ అసిస్ట్, TPMS (టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్), రియర్-వ్యూ కెమెరా ఉండవచ్చు.

Nissan Gravite
Nissan Gravite (Photo Credit- Nissan India)

నిస్సాన్ గ్రావైట్ ఇంజిన్: ఇంజిన్ గురించి చెప్పాలంటే, "నిస్సాన్ గ్రావైట్" 1.0-లీటర్, నేచురల్లీ-ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని భావిస్తున్నారు. దీనిని "రెనాల్ట్ ట్రైబర్‌"లో కూడా ఉపయోగించారు. ఈ ఇంజిన్ 76 hp, 95 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇంకా ఈ ఇంజిన్​ ఆప్షన్​ "రెనాల్ట్ కైగర్" లోవర్​-వేరియంట్లలో కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, 5-స్పీడ్ AMT గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది. రెనాల్ట్ ట్రైబర్ CNG ఎంపికను కూడా అందిస్తుంది, అయితే స్టాండర్డ్ "రెనాల్ట్ ట్రైబర్" లాగే ఇది కూడా డీలర్-ఫిటెడ్ ఆప్షన్‌గా ఉంటుంది.

నిస్సాన్ గ్రావైట్ లాంఛ్​ టైమ్‌లైన్: నిస్సాన్ జనవరి 2026లో గ్రావైట్‌ను పూర్తిగా ఆవిష్కరించి, ఈ MPV డిజైన్, ఫీచర్లు, ఇంటీరియర్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను అందిస్తుంది. ఆ తర్వాత కంపెనీ ఫిబ్రవరి 2026లో భారత మార్కెట్​కు సంబంధించిన తన ప్రణాళికలను వెల్లడించనుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

