మార్కెట్లోకి నిస్సాన్ 'టెక్టన్' వచ్చేసింది- రూ. రూ. 10.49 లక్షలకే!
నిస్సాన్ ఇండియా తన కొత్త మిడ్-సైజ్ SUV అయిన 'నిస్సాన్ టెక్టన్'ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 10.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
Published : July 9, 2026 at 3:16 PM IST
Hyderabad: ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'నిస్సాన్ టెక్టాన్' మిడ్-సైజ్ SUV భారతదేశంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. కంపెనీ ఏడాది క్రితం దీని ఫస్ట్ లుక్ను ప్రదర్శించగా, ఇప్పుడు అధికారికంగా లాంఛ్ చేసింది. దీని ధర రూ. 10.49 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
బుకింగ్ వివరాలు: భారత్లో టెక్టాన్ బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. డెలివరీలు జులై 20, 2026 నుంచి ప్రారంభమవుతాయని కంపెనీ తెలిపింది.
నిస్సాన్ టెక్టాన్ పవర్ట్రెయిన్ ఆప్షన్లు: యాంత్రికంగా చూస్తే, కొత్త నిస్సాన్ టెక్టాన్ దాని సిబ్లింగ్ (సహోదర మోడల్) 'డస్టర్' తరహాలో ఉంటుంది. ఇందులో కూడా అవే 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్, 1.3-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లు లభిస్తాయి. దీని చిన్న ఇంజిన్ 99 bhp పవర్, 166 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. పెద్ద ఇంజిన్ యూనిట్ 161 bhp పవర్, 280 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది.
ఈ రెండు ఇంజిన్లతోనూ 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ స్టాండర్డ్గా వస్తుంది. అయితే, పెద్ద పెట్రోల్ ఇంజిన్తో 6-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్ (DCT) గేర్బాక్స్ ఎంపిక కూడా అందుబాటులో ఉంది.
దీని 1.0-లీటర్ టర్బో ఇంజిన్ 19.4 kmpl మైలేజీని, 1.3-లీటర్ టర్బో-మాన్యువల్ 17.8 kmpl మైలేజీని, 1.3-లీటర్ టర్బో-DCT 18.5 kmpl మైలేజీని అందిస్తాయని కంపెనీ పేర్కొంది.
నిస్సాన్ టెక్టన్ ధరల జాబితా:
|వేరియంట్లు
|1.0-litre టర్బో మాన్యువల్
|1.3-litre టర్బో మాన్యువల్
|1.3-litre టర్బో DCT
|Visia
|రూ. 10.49 లక్షలు
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|Visia+
|రూ. 11.14 లక్షలు
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|Accent
|రూ. 11.79 లక్షలు
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|రూ. 14.99 లక్షలు
|N-Connecta
|రూ. 13.69 లక్షలు
|రూ. 14.99 లక్షలు
|రూ. 16.49 లక్షలు
|Tekna
|రూ. 15.39 లక్షలు
|రూ. 16.39 లక్షలు
|రూ. 17.79 లక్షలు
|Tekna+
|రూ. 16.49 లక్షలు
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|రూ. 18.59 లక్షలు