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మార్కెట్లోకి నిస్సాన్ 'టెక్టన్' వచ్చేసింది- రూ. రూ. 10.49 లక్షలకే!

నిస్సాన్ ఇండియా తన కొత్త మిడ్-సైజ్ SUV అయిన 'నిస్సాన్ టెక్టన్'ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 10.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).

Nissan Tekton Launched in India At Rs. 10.49 lakh
Nissan Tekton Launched in India At Rs. 10.49 lakh (Photo Credit- Nissan India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 9, 2026 at 3:16 PM IST

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Hyderabad: ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'నిస్సాన్ టెక్టాన్' మిడ్-సైజ్ SUV భారతదేశంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. కంపెనీ ఏడాది క్రితం దీని ఫస్ట్ లుక్‌ను ప్రదర్శించగా, ఇప్పుడు అధికారికంగా లాంఛ్ చేసింది. దీని ధర రూ. 10.49 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

బుకింగ్ వివరాలు: భారత్‌లో టెక్టాన్ బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. డెలివరీలు జులై 20, 2026 నుంచి ప్రారంభమవుతాయని కంపెనీ తెలిపింది.

Rear profile of the new Nissan Tekton SUV
Front Profile of the new Nissan Tekton SUV (Photo Credit- Nissan India)

నిస్సాన్ టెక్టాన్ పవర్‌ట్రెయిన్ ఆప్షన్లు: యాంత్రికంగా చూస్తే, కొత్త నిస్సాన్ టెక్టాన్ దాని సిబ్లింగ్ (సహోదర మోడల్) 'డస్టర్​' తరహాలో ఉంటుంది. ఇందులో కూడా అవే 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్, 1.3-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లు లభిస్తాయి. దీని చిన్న ఇంజిన్ 99 bhp పవర్, 166 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. పెద్ద ఇంజిన్ యూనిట్ 161 bhp పవర్, 280 Nm టార్క్‌ను అందిస్తుంది.

Nissan Tekton SUV Sunroof
Nissan Tekton SUV Sunroof (Photo Credit- Nissan India)

ఈ రెండు ఇంజిన్లతోనూ 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్ స్టాండర్డ్‌గా వస్తుంది. అయితే, పెద్ద పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో 6-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్ (DCT) గేర్‌బాక్స్ ఎంపిక కూడా అందుబాటులో ఉంది.

Interior of the new Nissan Tekton SUV
Interior of the new Nissan Tekton SUV (Photo Credit- Nissan India)

దీని 1.0-లీటర్ టర్బో ఇంజిన్ 19.4 kmpl మైలేజీని, 1.3-లీటర్ టర్బో-మాన్యువల్ 17.8 kmpl మైలేజీని, 1.3-లీటర్ టర్బో-DCT 18.5 kmpl మైలేజీని అందిస్తాయని కంపెనీ పేర్కొంది.

Seating layout of the new Nissan Tekton SUV
Seating layout of the new Nissan Tekton SUV (Photo Credit- Nissan India)

నిస్సాన్ టెక్టన్ ధరల జాబితా:

Rear Profile of the new Nissan Tekton SUV
Rear Profile of the new Nissan Tekton SUV (Photo Credit- Nissan India)
వేరియంట్లు1.0-litre టర్బో మాన్యువల్1.3-litre టర్బో మాన్యువల్1.3-litre టర్బో DCT
Visiaరూ. 10.49 లక్షలు------
Visia+రూ. 11.14 లక్షలు------
Accentరూ. 11.79 లక్షలు---రూ. 14.99 లక్షలు
N-Connectaరూ. 13.69 లక్షలురూ. 14.99 లక్షలురూ. 16.49 లక్షలు
Teknaరూ. 15.39 లక్షలురూ. 16.39 లక్షలురూ. 17.79 లక్షలు
Tekna+రూ. 16.49 లక్షలు---రూ. 18.59 లక్షలు

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