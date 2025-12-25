ETV Bharat / technology

'నిస్సాన్ మాగ్నైట్' కొనే ప్లాన్​లో ఉన్నారా?- వెంటనే త్వరపడకుంటే మీ జేబుకు చిల్లు ఖాయం!

జనవరి నుంచి నిస్సాన్ కార్ల ధరల పెంపు- ఎంతంటే?

Nissan Magnite
Nissan Magnite (Photo Credit- Nissan India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 25, 2025 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: మరికొన్ని రోజుల్లో కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాం. ఈ తరుణంలో దేశీయంగా ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు వరుసగా తమ వాహనాల ధరలను పెంచేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. ఇప్పటికే మెర్సిడెస్-బెంజ్, BYD, JSW MG మోటార్ ఇండియా సహా కొన్ని సంస్థలు ధరల పెంపును ప్రకటించగా, తాజాగా నిస్సాన్ ఇండియా కూడా జనవరి 1 నుంచి ధరల పెంపు ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.

కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, జనవరి 1, 2026 నుంచి నిస్సాన్ ఇండియా వాహనాల ధరలు పెరగనున్నాయి. ఈ ధరల పెంపు 3 శాతం వరకు ఉంటుంది. అయితే ప్రస్తుతం కంపెనీ భారత మార్కెట్లో "నిస్సాన్ మాగ్నైట్" అనే ఒకే ఒక కారును మాత్రమే విక్రయిస్తోందని గమనించాలి.

Nissan Magnite
Nissan Magnite (Photo Credit- Nissan Motor India)

నిస్సాన్ మాగ్నైట్ ధర ఎంత పెరుగుతుంది?: ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో వస్తు సేవల పన్ను (GST)లో మార్పుల తర్వాత నిస్సాన్ మాగ్నైట్ ధర రూ. 52,000 నుంచి రూ. 1 లక్ష వరకు తగ్గింది. దీంతో ప్రస్తుతం ఈ కాంపాక్ట్ SUV ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు రూ. 5.62 లక్షల నుంచి రూ. 10.76 లక్షల వరకు ఉన్నాయి. అయితే జనవరి నుంచి దీని ధరలు రూ. 17,000 నుంచి రూ. 32,000 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీంతో దీని ధరల పరిధి రూ. 5.79 లక్షల నుంచి రూ. 11.08 రూ. 11.08 లక్షలకు చేరుకుంటుందని అంచనా.

నిస్సాన్ అప్​కమింగ్ లాంఛ్​లు: ఈ సందర్భంగా కంపెనీ తన అప్​కమింగ్ లాంఛ్​లపై చర్చించింది. నిస్సాన్ 2026లో భారతదేశంలో మూడు కొత్త వాహనాలను ప్రారంభించనున్నట్లు వెల్లడించింది. వీటిలో మొదటిది "నిస్సాన్ గ్రావైట్" కాంపాక్ట్ MPV. కంపెనీ ఇటీవలే ఈ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ 3-వరుసల MPV పేరును అధికారికంగా వెల్లడించింది. దీంతోపాటు ఈ కారుకు సంబంధించిన కొన్ని టీజర్ చిత్రాలను విడుదల చేసింది. ఇది మార్చి 2026 నాటికి షోరూమ్‌లకు చేరుకుంటుందని భావిస్తున్నారు.

Nissan's Budget MPV Name Revealed
Nissan's Budget MPV Name Revealed (Photo Credit- Nissan India)

ఈ MPV నిస్సాన్ భాగస్వామ్య సంస్థ రెనాల్ట్ బడ్జెట్ MPV "రెనాల్ట్ ట్రైబర్" రీ-బ్యాడ్జ్, ఇంజనీరింగ్ వెర్షన్. ఇది రీ-డిజైన్ చేసిన ఎక్స్​టీరియర్, విభిన్నమైన ఇంటీరియర్ కలర్ స్కీమ్‌తో మార్కెట్​లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. అయితే ఇంజిన్ పరంగా, "రెనాల్ట్ ట్రైబర్" మాదిరిగానే మాన్యువల్ లేదా AMT గేర్‌బాక్స్‌తో అదే 1.0-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్​తో వస్తుందని భావిస్తున్నారు.

Nissan Gravite
Nissan Gravite (Photo Credit- Nissan India)

అదనంగా నిస్సాన్ 2026 ఫిబ్రవరిలో మరో SUV "నిస్సాన్ టెక్టన్"ను ఆవిష్కరించనుంది. ఇది మార్కెట్లో హ్యుందాయ్ క్రెటా వంటి కార్లతో పోటీపడుతుంది. దీన్ని "రెనాల్ట్ డస్టర్‌"తో పాటు అదే CMF-B ప్లాట్‌ఫామ్‌పై నిర్మించనున్నారు. పెట్రోల్ పవర్‌ట్రెయిన్ ఆప్షన్‌లను కూడా అదే విధంగా అందించనున్నారు.

Nissan Gravite
Nissan Gravite (Photo Credit- Nissan India)

రెనాల్ట్ డస్టర్ అనేది భారతదేశంలోకి రీ-ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్న ఒక ప్రముఖ సబ్-కాంపాక్ట్ SUV. ఇది జనవరి 2026లో కొత్త మోడల్‌తో లాంఛ్ కానుంది. కొత్త ప్లాట్‌ఫారమ్, మరింత టెక్నాలజీ, శక్తివంతమైన ఇంజిన్ ఆప్షన్లు (హైబ్రిడ్, టర్బో పెట్రోల్), ADAS వంటి సేఫ్టీ ఫీచర్లు, మెరుగైన రైడ్‌తో వస్తుంది. ఇది మార్కెట్​లో హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్ వంటి కార్లకు పోటీ ఇస్తుంది.

Nissan Gravite
Nissan Gravite (Photo Credit- Nissan India)

2027లో "నిస్సాన్ టెక్టన్" ప్లాట్‌ఫామ్ ఆధారంగా 7-సీట్ల SUVని విడుదల చేయనున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది. ఈ SUV అంతర్జాతీయంగా అందుబాటులో ఉన్న రెనాల్ట్ బిగ్‌స్టర్/బోరియల్ బ్యాడ్జ్-ఇంజనీరింగ్ వెర్షన్ కావచ్చు.

TAGGED:

NISSAN CARS IN INDIA PRICE
NISSAN MAGNITE PRICE HIKE
NISSAN CAR SALES IN INDIA
NISSAN INDIA
NISSAN PRICE HIKE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.