మార్కెట్లోకి నిస్సాన్ గ్రావైట్‌ MPV వచ్చింది- రూ. 5.65 లక్షలకే!

నిస్సాన్ ఇండియా తన సరసమైన సబ్-కాంపాక్ట్ MPV, "నిస్సాన్ గ్రావైట్‌"ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీని ధరలు రూ. 5.65 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.

Nissan Gravite MPV Launched in India
Nissan Gravite MPV Launched in India (Photo Credit- Nissan India)
Published : February 18, 2026 at 11:51 AM IST

Hyderabad: సుదీర్ఘ నిరీక్షణ అనంతరం ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ నిస్సాన్ ఇండియా ఎట్టకేలకు తన సరసమైన సబ్-కాంపాక్ట్ MPV "నిస్సాన్ గ్రావైట్‌"ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. నిస్సాన్-రెనాల్ట్ CMF-A ప్లాట్‌ఫామ్‌పై నిర్మితమైన ఈ కొత్త గ్రావైట్ "రెనాల్ట్ ట్రైబర్‌"ను పోలి ఉంటుంది. విశేషమేంటంటే ఈ సబ్-కాంపాక్ట్ MPVతో నిస్సాన్ పీపుల్ మూవర్ విభాగంలోకి ప్రవేశించింది. కొత్త నిస్సాన్ గ్రావైట్‌ ధర రూ. 5.65 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ముఖ్యంగా, ఈ ధరతో గ్రావైట్‌​ ప్రస్తుత రెనాల్ట్ ట్రైబర్ కంటే రూ. 11,000 చౌకగా ఉంది.

నిస్సాన్ గ్రావైట్ ఎక్స్​టీరియర్: కొత్త గ్రావైట్ డిజైన్ విషయానికి వస్తే, ఇది సింపుల్, బాక్సీ లుక్‌ను కలిగి ఉంది. ముందు భాగంలో కారు ఒక టెక్స్చర్డ్ ప్యాటర్న్‌తో కూడిన విశాలమైన నల్లటి గ్రిల్‌ను కలిగి ఉంది, దాని చుట్టూ స్వెప్ట్-బ్యాక్ హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, సన్నని LED ఐబ్రో-స్టైల్ ఎలిమెంట్‌లు ఉన్నాయి. ఫ్రంట్ బంపర్‌ ఇరువైపులా కాంట్రాస్టింగ్ ఆరెంజ్ యాక్సెంట్​లతో కూడిన C-ఆకారపు ఇన్సర్ట్‌లు, అలాగే సెంట్రల్ ఎయిర్ ఇన్‌టేక్ ఉన్నాయి.

Nissan Gravite MPV
Nissan Gravite MPV (Photo Credit- Nissan India)

సైడ్ ప్రొఫైల్‌లో ప్రోమినెంట్ వీల్ ఆర్చ్‌లు, రూఫ్ రెయిల్స్, బాడీ క్లాడింగ్, డ్యూయల్-టోన్ అల్లాయ్ వీల్స్ ఉన్నాయి. డోర్లు సూక్ష్మమైన గ్రాఫిక్ అంశాలను కలిగి ఉంటాయి, ఇది దాని ఆకర్షణను పెంచుతుంది. వెనుక భాగంలో MPV బ్లాక్ ట్రిమ్ స్ట్రిప్ ద్వారా అనుసంధానించిన టెయిల్‌ల్యాంప్‌లు, మ్యాచింగ్ యాక్సెంట్ డిటెయిలింగ్‌తో సవరించిన బంపర్‌ను కలిగి ఉంది.

Nissan Gravite Side Profile
Nissan Gravite Side Profile (Photo Credit- Nissan India)

నిస్సాన్ గ్రావైట్ ఇంటీరియర్: ఈ గ్రావైట్ లోపలి భాగంలో లేయర్డ్ డాష్‌బోర్డ్ లేఅవుట్‌తో డ్యూయల్-టోన్ బ్లాక్, లేత గోధుమరంగు కలర్ స్కీమ్ అందించారు. ఈ కారు ఇరుకైన ఎయిర్ వెంట్స్ కింద 8-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్‌ను కలిగి ఉంది, దాని కింద మూడు రోటరీ క్లైమేట్ కంట్రోల్ నాబ్‌లు ఉన్నాయి. కంట్రోల్స్​ ఫ్లాట్-బాటమ్ స్టీరింగ్ వీల్‌పై అమర్చారు, దాని వెనుక భాగంలో 7-అంగుళాల డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్‌ప్లే ఉంటుంది.

Nissan Gravite Dashboard
Nissan Gravite Dashboard (Photo Credit- Nissan India)

కొత్త గ్రావైట్, దాని రెనాల్ట్ కౌంటర్​పార్ట్​ మాదిరిగానే, 5+2 సీటింగ్ కాన్ఫిగరేషన్‌లో మూడు వరుసల సీట్లతో లభిస్తుంది. దీనిలో వైర్‌లెస్ యాపిల్ కార్‌ప్లే అండ్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్, పుష్-బటన్ స్టార్ట్/స్టాప్, రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్‌లు, వాక్‌అవే, అప్రోచ్ లాక్/అన్‌లాక్ వంటి కీలక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

భద్రత పరంగా, ఈ కారు ఆరు ఎయిర్‌బ్యాగులు, పార్కింగ్ సెన్సార్లు, రివర్స్ కెమెరా, టైర్-ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్‌తో పాటు ఇతర ఫీచర్లతో వస్తుంది. ఇంకా కంపెనీ పరిమిత-రన్ లాంఛ్ ఎడిషన్‌ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది, దీన్ని 1,001 యూనిట్లకు మాత్రమే పరిమితం చేశారు. ఇందులో JBL సౌండ్ సిస్టమ్, యాంబియంట్ లైటింగ్​తో పాటు అనేక ఇతర ఫీచర్లు ఉంటాయి.

Nissan Gravite Seating Layout
Nissan Gravite Seating Layout (Photo Credit- Nissan India)

నిస్సాన్ గ్రావైట్ పవర్‌ట్రెయిన్: ఈ కొత్త గ్రావైట్ ఇంజిన్ రెనాల్ట్ ట్రైబర్ మాదిరిగానే 1.0-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో వస్తుంది. ఇది 71 bhp, 96 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 5-స్పీడ్ AMT గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది.

Nissan Gravite Side-rear Profile
Nissan Gravite Side-rear Profile (Photo Credit- Nissan India)

ఇంజిన్ విషయానికొస్తే, కొత్త గ్రావైట్ పెట్రోల్-MT వెర్షన్ 19.3 kmpl ఇంధన సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. అయితే ఈ కాంపాక్ట్ MPV AMT వెర్షన్ 19.6 kmpl ఇంధన సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ కోసం కంపెనీ డీలర్-ఫిగెటెడ్ డ్యూయల్-సిలిండర్ CNG కిట్‌ను కూడా ఇస్తుంది. ఇది MT వేరియంట్‌లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.

నిస్సాన్ గ్రావైట్ ధర:

నిస్సాన్ గ్రావైట్ వేరియంట్లుఎక్స్-షోరూమ్ ధర
Visia Manualరూ. 5.65 లక్షలు
Acenta manualరూ. 6.59 లక్షలు
N-Connecta Manualరూ. 7.20 లక్షలు
N-Connecta Automaticరూ. 7.80 లక్షలు
Tekna Manualరూ. 7.91 లక్షలు
Tekna Automaticరూ. 8.49 లక్షలు
Limited Launch Edition Manualరూ. 8.35 లక్షలు
Limited Launch Edition Automaticరూ. 8.93 లక్షలు

ఈ గ్రావైట్​పై కంపెనీ మూడు సంవత్సరాలు లేదా 100,000 కిలోమీటర్ల ప్రామాణిక వారంటీని అందిస్తోంది. దీనిని 10 సంవత్సరాలు లేదా 200,000 కిలోమీటర్ల వరకు పొడిగించవచ్చు. అదనంగా మొదటి 5,000 మంది కస్టమర్లకు మొదటి 5 సంవత్సరాల పాటు జీరో సర్వీస్ కాస్ట్​ నుంచి ప్రయోజనం లభిస్తుంది.

