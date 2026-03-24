ట్రయంఫ్ 350cc బైక్లు ఏప్రిల్లో వస్తున్నాయా?- లాంఛ్ ఈవెంట్ ప్రకటించిన కంపెనీ!
ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిల్ భారతదేశంలో చిన్న 350cc శ్రేణిని విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. కంపెనీ ఏప్రిల్ 6-7 తేదీలలో ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించింది.
Published : March 24, 2026 at 10:27 AM IST
Hyderabad: బ్రిటిష్ ప్రీమియం మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిల్స్, తన చిన్న 350cc శ్రేణిని భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతోందని ఈ నెల ప్రారంభంలో వార్తలు వెలువడ్డాయి. తాజాగా కంపెనీ ఏప్రిల్ 6-7 తేదీలలో ఒక కార్యక్రమాన్ని షెడ్యూల్ చేసింది, ఇది ఈ కొత్త శ్రేణి అతి త్వరలో విడుదల కానుందనే ఊహాగానాలకు మరింత ఆజ్యం పోసింది. ముఖ్యంగా, ఈ శ్రేణిని తక్కువ 18 శాతం పన్ను శ్లాబ్ కింద ప్రవేశపెట్టనున్నారు, ఇది వినియోగదారులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.
ట్రయంఫ్ 350cc లోపు శ్రేణి నుండి ఏం ఆశించవచ్చు?: బజాజ్ ఆటో, ట్రయంఫ్ సంస్థలు ప్రత్యేకంగా భారత మార్కెట్ కోసం 350cc లోపు ఇంజిన్ సామర్థ్యం కలిగిన మోటార్సైకిళ్లను అభివృద్ధి చేయడానికి జతకట్టాయి. ఇటువంటి బైక్లకు వర్తించే 18 శాతం తక్కువ పన్ను రేటు ప్రయోజనాన్ని వినియోగించుకోవడమే దీని లక్ష్యం. అయితే, సెప్టెంబర్ 2025లో భారత ప్రభుత్వం GST 2.0ను అమలు చేసిన తర్వాత, వాటి నిర్దిష్ట ఇంజిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కారణంగా ఈ మోటార్సైకిళ్లపై విధించే పన్ను రేటు 40 శాతానికి పెరిగింది.
ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిల్స్ తక్కువ ఇంజిన్ సామర్థ్యం గల మోడళ్లపై తక్కువ పన్ను రేటు వర్తిస్తుంది, దీనివల్ల బజాజ్ ఈ బైక్లకు మరింత పోటీ ధరలను నిర్ణయించగలుగుతుంది. ఇది దేశంలో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వంటి ప్రత్యర్థులతో మరింత సమర్థవంతంగా పోటీ పడటంలో ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిల్స్కు సహాయపడుతుంది. ప్రస్తుతం రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తన ప్రధాన మోటార్సైకిల్ శ్రేణి 350cc కేటగిరీలో ఉండటం వల్ల ప్రయోజనం పొందుతోంది.
ట్రయంఫ్ 350cc ఇంజిన్లో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి?: కంపెనీ నుంచి రాబోతున్న ఈ కొత్త ఇంజిన్ 350cc కంటే తక్కువ డిస్ప్లేస్మెంట్ కలిగినది. అయితే, ఇది పూర్తిగా సరికొత్త యూనిట్గా వస్తుందని భావించడం లేదు. బదులుగా, ఇది ట్రయంఫ్ ప్రస్తుత 400cc ప్లాట్ఫారమ్కు సంబంధించిన ఒక చిన్న పరిమాణపు (Downsized) వెర్షన్గా ఉండే అవకాశం ఉంది. దీనికి సంబంధించిన కచ్చితమైన సాంకేతిక వివరాలు ఇంకా వెల్లడి కానప్పటికీ, బోర్ (bore) పరిమాణాన్ని తగ్గించడం ద్వారా దీని డిస్ప్లేస్మెంట్ను తగ్గించి, తద్వారా దీని సామర్థ్యాన్ని 350cc పరిమితి కంటే కొద్దిగా దిగువకు తీసుకువస్తారని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి.
ఈ సవరించిన అమరిక కారణంగా, ప్రస్తుత ఇంజిన్తో పోలిస్తే దీని పీక్ పవర్ అవుట్పుట్లో సుమారు 3 నుంచి 5 hp మేర తగ్గుదల కనిపించవచ్చు. ట్రయంఫ్ ప్రస్తుత 399cc సింగిల్-సిలిండర్, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్ తన చాలా మోటార్సైకిళ్లలో సాధారణంగా 40 hp శక్తిని, 37.5 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. అయితే థ్రక్స్టన్ (Thruxton) మోడల్లో మాత్రం ఇది కొంచెం అధికంగా, కచ్చితంగా చెప్పాలంటే 42 hp శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ట్రయంఫ్ కోసం ఇంజిన్ సామర్థ్యాన్ని కుదించే ప్రయత్నాలను ప్రధానంగా బజాజ్ పర్యవేక్షిస్తున్నందున, KTM 390 శ్రేణి, అలాగే బజాజ్ సొంత మోడళ్లైన డొమినార్ 400, NS400Z కూడా ఇదే తరహా విధానాన్ని అనుసరిస్తాయని భావిస్తున్నారు. అయితే, ఈ మోడళ్లకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఎటువంటి స్పష్టమైన టైమ్లైన్ వెలువడలేదు.