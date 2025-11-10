టయోటా నుంచి కొత్త పికప్ ట్రక్- దీని స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా?
ICE, EV ఎంపికలలో కొత్త టయోటా హిలక్స్ ఆవిష్కారం- ఎలా ఉందో చూసేయండి!
Published : November 10, 2025 at 5:08 PM IST
Hyderabad: జపాన్ కార్ల తయారీ సంస్థ టయోటా తన కొత్త తొమ్మిదవ తరం "టయోటా హిలక్స్ పికప్"ను గ్లోబల్ మార్కెట్ కోసం ఆవిష్కరించింది. ఈ పికప్ వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో అమ్మకానికి వస్తుంది. ఈ కొత్త టయోటా హిలక్స్లో అనేక ప్రధాన మార్పులు ఉన్నాయి. వీటిలో మొదటిసారిగా ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ను ప్రవేశపెట్టడం, 2028లో వచ్చే ఫ్యూయెల్-సెల్ ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ కన్ఫర్మేషన్ వంటివి ఉన్నాయి. అంతేకాక ఈ టయోటా హిలక్స్ను డీజిల్ మైల్డ్ హైబ్రిడ్ ఎంపికతో సహా అంతర్గత దహన ఇంజిన్ ఎంపికలతో విక్రయించనున్నట్లు కూడా కంపెనీ ధృవీకరించింది.
కొత్త టయోటా హిలక్స్ డిజైన్: ఈ కొత్త టయోటా హిలక్స్ పూర్తిగా కొత్త డిజైన్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో లేయర్డ్ ఫ్రంట్ ఫాసియా, ప్రీవియస్ మోడల్స్ కంటే ఆకర్షణీయమైన ఉపరితలాలు ఉన్నాయి. ప్రధాన హెడ్ల్యాంప్లను ఫాసియా పైన అమర్చారు. వీటిని బ్లాక్ ట్రిమ్ ఇన్సర్ట్ ద్వారా అనుసంధానించారు. దీనిపై టయోటా లోగోను అందించారు. ఇంకా దీని గ్రిల్ను తగ్గించి ఇరువైపులా త్రిభుజాకార వెంట్లను ఇచ్చారు.
ఈ కారు అంతర్గత దహన నమూనాలో చీజ్-గ్రేటర్-స్టైల్ దీర్ఘచతురస్రాకార గ్రిల్ ఉంది. దీన్ని ఎలక్ట్రిక్ వాహనంలో నిలిపివేస్తారు. బంపర్ డిజైన్ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంది. ఇది వైడ్ రేంజ్ క్లాడింగ్, పెద్ద సెంట్రల్ ఎయిర్ వెంట్, స్కిడ్ ప్లేట్ ఎలిమెంట్, దిగువ అంచున అందించిన ఫాగ్ ల్యాంప్లను కలిగి ఉంది.
సైడ్ ప్రొఫైల్ పరంగా కొత్త టయోటా హిలక్స్ ముందు, వెనుక భాగంలో స్క్వేర్ వీల్ ఆర్చ్లను కలిగి ఉంది. వెనుక భాగంలో LED లైట్ గైడ్లతో నిలువు టెయిల్ లాంప్లు, టెయిల్గేట్పై టయోటా ఎంబోస్డ్ డిజైన్ ఉన్నాయి. ఈ కొత్త హిలక్స్ డబుల్ క్యాబ్ డిజైన్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుందని టయోటా తెలిపింది.
కొత్త టయోటా హిలక్స్ ఇంటీరియర్: దీని ఇంటీరియర్ ఇతర ఆధునిక టయోటా SUVల నుంచి ప్రేరణ పొందినట్లుగా కనిపిస్తుంది. ఇందులో 12.3-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, 12.3 అంగుళాల వరకు ఫ్రీస్టాండింగ్ సెంట్రల్ టచ్స్క్రీన్ ఉన్నాయి. కారు సెంట్రల్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ వెంట్స్ దిగువన ఉంచారు. దీనిలో స్లిమ్ LED డిస్ప్లే, ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఫంక్షన్ల కోసం అనేక బటన్లు ఉన్నాయి.
ఈ కారులో డ్రైవ్ మోడ్ల కోసం భౌతిక నియంత్రణలు, సెంటర్ స్టాక్ దిగువన ఆఫ్-రోడ్ నియంత్రణలు ఉన్నాయి. టయోటా కొత్త హిలక్స్ కోసం అనేక భద్రతా సాంకేతికతలను కూడా నిర్ధారించింది. వీటిలో లో-స్పీడ్ యాక్సిలరేషన్ సప్రెషన్, ప్రోయాక్టివ్ డ్రైవింగ్ అసిస్ట్, బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటరింగ్, ఎమర్జెన్సీ డ్రైవింగ్ స్టాప్ సిస్టమ్ వంటి ADAS ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
కొత్త టయోటా హిలక్స్ పవర్ట్రెయిన్: కొత్త టయోటా హిలక్స్ BEVతో పవర్ట్రెయిన్ పరంగా అతిపెద్ద మార్పు వస్తుంది. ఈ పికప్ మొదటి ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ 59.2 kWh బ్యాటరీ, రెండు యాక్సిల్స్లపై అమర్చిన ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లతో వస్తుంది. ముందు, వెనుక ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు వరుసగా 205 Nm, 269 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తాయని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ల పవర్ గణాంకాలను ఇంకా వెల్లడించనప్పటికీ టయోటా హిలక్స్ EV పూర్తి ఛార్జ్పై 240km వరకు రేంజ్ను అందిస్తుందని, 715 కిలోల వరకు పేలోడ్ను, 1,600 కిలోల వరకు టో లోడ్ (Tow Load)ను మోయగలదని టయోటా చెబుతోంది.
అంతర్గత దహన యంత్రాల విషయానికొస్తే, టయోటా హిలక్స్ కంపెనీ ప్రూవెన్ 2.7-లీటర్ పెట్రోల్, 2.8-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్లతో శక్తినిస్తుంది. స్టాండర్డ్ డీజిల్ ఇంజిన్ 48V మైల్డ్-హైబ్రిడ్గా వస్తుంది. అంతర్గత దహన యంత్రం (internal Combustion Engine) మోడల్ ఒక టన్ను వరకు, 3,500 కిలోగ్రాముల వరకు లాగగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుందని టయోటా తెలిపింది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనంతో పాటు టయోటా హిలక్స్లో మరో ప్రధాన మార్పు పవర్ స్టీరింగ్. మార్కెట్ను బట్టి, టయోటా హిలక్స్ను ఎలక్ట్రికల్ అసిస్టెడ్ పవర్ స్టీరింగ్ లేదా హైడ్రాలిక్ యూనిట్తో అందించనున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది.